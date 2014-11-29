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Аршавин: «Организация футбола в Англии и в России — это космос и грядка»

29 ноября 2014, 12:43
 Полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Радио Зенит» сравнил подход англичан и россиян к организации футбола.
 
Напомним, ранее хавбек выступал за лондонский «Арсенал».
 
— Организация футбола в Англии и в России — это космос и грядка. К сожалению, это так. Вначале в Лондоне всё было для меня в новинку, но к хорошему быстро привыкаешь. Конечно, антураж, медиа, то, как футбол подается болельщикам, — это эталон, то, к чему надо стремиться. Не только нашей лиге, но и всем. Это касается любых деталей: от стадионов до мест, где берутся интервью.
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