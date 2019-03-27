«Бавария» оформила рекордный трансфер в своей истории

вчера, 19:22

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес с 1 июля станет игроком «Баварии». 23-летний футболист подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера официально составила 80 млн евро.

Трансфер Эрнандеса стал рекордным для мюнхенцев. Ранее самой дорогой покупкой «Баварии» был Корентен Толиссо, купленный за 41,5 млн евро в 2017 году.

Люка Эрнандес является воспитанником «Атлетико». Всего он провел за клуб 110 матчей.