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«Бавария» оформила рекордный трансфер в своей истории

вчера, 19:22

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес с 1 июля станет игроком «Баварии». 23-летний футболист подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера официально составила 80 млн евро.

Трансфер Эрнандеса стал рекордным для мюнхенцев. Ранее самой дорогой покупкой «Баварии» был Корентен Толиссо, купленный за 41,5 млн евро в 2017 году.

Люка Эрнандес является воспитанником «Атлетико». Всего он провел за клуб 110 матчей.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Дмитрий Климович 2
   530 / 835
сегодня в 00:22
Все ветки на этом сайте Русские!
Российские, сударь ! А не русские.
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 00:12
Ранее на флангах Баварии феерили Французы Саньол и Лизаразью а со следующего сезона у Баварии опять будеть Французкий тандем Павар и Эрнандес
dzvinka
dzvinka
   85 / 835
вчера в 23:22
а че, неужто в родном бундесе уже негоко отжать на фри-трансфере?))) выродились? всю рыбу выглушили?)))
GGGringOOO
GGGringOOO
   726 / 835
вчера в 23:20
Вот времена, уже и Бавария не ждёт окончания действующего контракта чтобы бесплатно получить игрока, а норм бабки тратит на покупку
dzvinka
dzvinka
   85 / 835
вчера в 23:04
80 лямов за ЦЗ ростом 182 сантиметра, который играл только в лолиге...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил Ragnar_Lodbrok
   76 / 835
вчера в 22:39
Все ветки на этом сайте Русские!
Брулин
Брулин
   26 / 835
вчера в 22:38
конечно, это не ван дейк, который нужен был ливерпулю как воздух, но зачем осуждать игрока и менеджмент баварии того, как увидите Эрнандеса в деле?
Ширер тоже говорил, что ввд не стоит 80 лямов, а более умные люди помолчали и подождали)
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   135 / 835
вчера в 22:37
У нас Федун за такие деньги Педрошу купил: 12 млн - официально, остальное - на откаты. Но я рад, Педроша хороший!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил zubila
   149 / 835
вчера в 22:08
При том,что покупки/продажи напрямую влияют на рентабельность.Разве для Вас это не очевидно?
h8you
h8you
   477 / 835
вчера в 22:08
а что в нем особенного?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил RamonCSKA
   120 / 835
вчера в 21:58
обычно они всех скупают у себя в германии, странно вообще нужна норм замена роббену и рибери
Роббена и Рибери они тоже в Германии "скупили" ?)
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 21:55
Удачи пацану
Правдин Семён
Правдин Семён
   311 / 835
вчера в 21:51
Достойно. Вместо Рафиньи,так понимаю.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Дмитрий Климович 2
   43 / 835
вчера в 21:44
Им до Реала как до Китая.80?😂😂😂😂😂
Странно, что конский фанат вечно ошивается на немецких ветках
RamonCSKA
RamonCSKA
   168 / 835
вчера в 21:42
обычно они всех скупают у себя в германии, странно
вообще нужна норм замена роббену и рибери
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 21:31
Им до Реала как до Китая.80?😂😂😂😂😂
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Ragnar_Lodbrok
   383 / 835
вчера в 21:12
Сейчас за 50 лямов почти нереально купить хорошего игрока
можно поискать. Бавария молчит, молчит на трансферном рынке. да потом как пукнет не по теме))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Left Boy
   43 / 835
вчера в 21:05
Да и коман не даст соврать. Полжизни в лазарете, охрененный француз
Коман брался как перспективный игрок, сейчас спустя 4 года таковым и остается. Травмы мешают ему развиваться
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Van Vanovich
   43 / 835
вчера в 21:04
8 анулись. хотя бы 50млн
Сейчас за 50 лямов почти нереально купить хорошего игрока
Van Vanovich
Van Vanovich
   383 / 835
вчера в 21:02
8 анулись. хотя бы 50млн
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   155 / 835
вчера в 20:59
Индейцы впихнули защитника за 80 Лямов))))
Самедов Агил
Самедов Агил
   142 / 835
вчера в 20:52
Оговорка, уже ни в Испании
Самедов Агил
Самедов Агил
   142 / 835
вчера в 20:51
Я рад если честно, люк по мне должен в Испании затмит как пуйоля так и рамоса....как говорит мой друг "я в нем некоторые черты мальдини вижу"
Тео Джонс
Тео Джонс
   714 / 835
вчера в 20:43
Топовый трансфер. Если бы не отступные атлеты бы запросили не меньше сотки, но все равно за эти средства будет возможность обновить защиту, которая с учетом потери Люки стала еще старее)
dimagas1
dimagas1 ответил zubila
   152 / 835
вчера в 20:42
Бавария не мешок, это рентабильный клуб уже многие годы.
Мешок они такой же как и большинство клубов.У них есть совет директоров в котором далеко не бомжи сидят.
dok66
dok66
   248 / 835
вчера в 20:42
Немцы транжиры - нонсенс конечно . Но "вирус трат" поразил всех !
Left Boy
Left Boy ответил Ragnar_Lodbrok
   443 / 835
вчера в 20:40
Да и коман не даст соврать. Полжизни в лазарете, охрененный француз
Великий Князь
Великий Князь
   18 / 835
вчера в 20:40
После туринского поджопника матрас пошёл с молотка.
DXTK
DXTK
   246 / 835
вчера в 20:38
То клубы АПл Атлетико разбирали, сейчас бавария решила хоть кого-то у них взять

я так понимаю этот рекорд побил трансфер ван Дейка?
Palex
Palex ответил Сетка между ног
   125 / 835
вчера в 20:30
Джикия сильнее, я даже не знаю кто такой этот люка
Представь себе,а болелы Баварии не знают,кто такой джикия.
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