«Бавария» оформила рекордный трансфер в своей истории

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес с 1 июля станет игроком «Баварии». 23-летний футболист подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера официально составила 80 млн евро.
Трансфер Эрнандеса стал рекордным для мюнхенцев. Ранее самой дорогой покупкой «Баварии» был Корентен Толиссо, купленный за 41,5 млн евро в 2017 году.
Люка Эрнандес является воспитанником «Атлетико». Всего он провел за клуб 110 матчей.
Ширер тоже говорил, что ввд не стоит 80 лямов, а более умные люди помолчали и подождали)
Ширер тоже говорил, что ввд не стоит 80 лямов, а более умные люди помолчали и подождали)
вообще нужна норм замена роббену и рибери
вообще нужна норм замена роббену и рибери
я так понимаю этот рекорд побил трансфер ван Дейка?
я так понимаю этот рекорд побил трансфер ван Дейка?