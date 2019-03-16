ГлавнаяНовости

Эссьен продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана

вчера, 17:15

Бывший игрок «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен стал игроком азербайджанского клуба «Сабаил», как и ожидалось ранее. 36-летний полузащитник заключил контракт, рассчитанный на полтора года.

Последним клубом Эссьена был индонезийский «Персиб Бандунг».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эссьен ведет переговоры с клубом из Азербайджана
15 марта Комментарии5
ОфициальноГайтан перешел в «Чикаго Файр»
14 марта Комментарии0
ОфициальноМилитао заключил шестилетний контракт с «Реалом»
14 марта Комментарии56
ОфициальноРоссиянин Хайкин продолжит карьеру в Норвегии
13 марта ФотоКомментарии6
ОфициальноБывший игрок «Реала» Жулио Баптиста покинул «Клуж»
12 марта Комментарии3
ОфициальноРоссиянин Ходжаниязов перешел в БАТЭ
11 марта Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BDA8181
BDA8181
   1087 / 1092
вчера в 19:52
Молодец деньги на имени делает , а может действительно что то ещё может )))
ЮЗИК
ЮЗИК
   416 / 1092
вчера в 19:10
Неужели лучше предложений не было
Василий 50
Василий 50
   313 / 1092
вчера в 17:58
Почему бы и нет?
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Y.N.W.A.
   330 / 1092
вчера в 17:38
Ты оттуда к-н пишешь?
Ха ха
Я так и знал что ты появишься
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Gourcuff Yohanne
   65 / 1092
вчера в 17:36
    Balanenok
    Balanenok
       91 / 1092
    вчера в 17:26
    Это новый тренд такой?
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
       330 / 1092
    вчера в 17:21
    зря он так сделал
    Через месяц отдадут оружие и отправят в окопы :)
    handreb
    handreb
       63 / 1092
    вчера в 17:17
    Оттуда, наверняка, поедет помогать спартаке, лет так в 38.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100