Эссьен продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана

Бывший игрок «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен стал игроком азербайджанского клуба «Сабаил», как и ожидалось ранее. 36-летний полузащитник заключил контракт, рассчитанный на полтора года.
Последним клубом Эссьена был индонезийский «Персиб Бандунг».
Бывший игрок «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен стал игроком азербайджанского клуба «Сабаил», как и ожидалось ранее. 36-летний полузащитник заключил контракт, рассчитанный на полтора года.
Последним клубом Эссьена был индонезийский «Персиб Бандунг».
Я так и знал что ты появишься
Я так и знал что ты появишься
Через месяц отдадут оружие и отправят в окопы :)
Через месяц отдадут оружие и отправят в окопы :)