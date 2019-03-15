Эссьен ведет переговоры с клубом из Азербайджана

Бывший игрок «Челси» Майкл Эссьен ведет переговоры с «Сабаилом» из Азербайджана. Об этом накануне сообщил сам клуб, а сегодня футболист подтвердил данную информацию.

Точная информация будет чуть позже. Все определится после встречи с руководством клуба.

Я – футболист, и еще хочу поиграть. После Индонезии я оставался без футбола. В Баку встретился с исполнительным директором «Сабаила», и он поведал мне о планах клуба на будущее. Меня это привлекло. Для меня, как для футболиста, это новый вызов.