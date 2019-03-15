ГлавнаяНовости

Эссьен ведет переговоры с клубом из Азербайджана

вчера, 20:46

Бывший игрок «Челси» Майкл Эссьен ведет переговоры с «Сабаилом» из Азербайджана. Об этом накануне сообщил сам клуб, а сегодня футболист подтвердил данную информацию.

Точная информация будет чуть позже. Все определится после встречи с руководством клуба.

Я – футболист, и еще хочу поиграть. После Индонезии я оставался без футбола. В Баку встретился с исполнительным директором «Сабаила», и он поведал мне о планах клуба на будущее. Меня это привлекло. Для меня, как для футболиста, это новый вызов.

На данный момент «Сабаил» идет на 3-м месте в чемпионате Азербайджана, отставая от лидирующего «Карабаха» на 14 пунктов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноЭссьен продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
Сегодня, 17:15 Комментарии6
ОфициальноГайтан перешел в «Чикаго Файр»
14 марта Комментарии0
ОфициальноМилитао заключил шестилетний контракт с «Реалом»
14 марта Комментарии56
ОфициальноРоссиянин Хайкин продолжит карьеру в Норвегии
13 марта ФотоКомментарии6
ОфициальноБывший игрок «Реала» Жулио Баптиста покинул «Клуж»
12 марта Комментарии3
ОфициальноРоссиянин Ходжаниязов перешел в БАТЭ
11 марта Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gfrasulov
gfrasulov ответил cska plus
сегодня в 08:48
Не знал, что в Азербайджане есть чемпионат.
Коммент всесторонне развитого и обо всем по чуть чуть знающего...
mangoх12
mangoх12
   31 / 1082
сегодня в 05:57
он еще играет)
cska plus
cska plus
   16 / 1082
сегодня в 04:26
Не знал, что в Азербайджане есть чемпионат.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   276 / 1082
вчера в 21:42
Я ДУМАЮ ДОГОВАРЯТСЯ
Balanenok
Balanenok
   103 / 1082
вчера в 21:17
Хороший вариант, потом спартак отсабаилят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100