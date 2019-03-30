Мещеряков: «Честь и хвала штабу „Локомотива“ за подготовку»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу своей команды над «Динамо» в 21-м туре РПЛ .

Сегодня «Локомотив» в матче против «Динамо» одержал очень важную победу, впереди у нас не менее важные игры. То, что мы играли после перерыва и смогли сломать так называемый рок, это хорошо.

Если взглянуть на статистику, то после перерыва на сборные мы играли не слишком удачно. Честь и хвала нашему штабу, что смогли подготовить ребят в этот небольшой промежуток времени, отличная игра, важные три очка, едем дальше и готовимся к следующей игре.