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Мещеряков: «Честь и хвала штабу „Локомотива“ за подготовку»

30 марта 2019, 16:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу своей команды над «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

Сегодня «Локомотив» в матче против «Динамо» одержал очень важную победу, впереди у нас не менее важные игры. То, что мы играли после перерыва и смогли сломать так называемый рок, это хорошо.

Если взглянуть на статистику, то после перерыва на сборные мы играли не слишком удачно. Честь и хвала нашему штабу, что смогли подготовить ребят в этот небольшой промежуток времени, отличная игра, важные три очка, едем дальше и готовимся к следующей игре.

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Байкал-38
Байкал-38
30 марта 2019 в 17:58
Молодцы!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 марта 2019 в 17:30, ред.
Походу сам "штаб" тоже кому то благодарен...)))
mondial18
mondial18
30 марта 2019 в 16:53
За админ ресурс, Сухину не забудь
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