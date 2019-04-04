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Навас: «Мы должны биться за честь „Реала“ и выиграть оставшиеся матчи»

сегодня, 02:34
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вратарь «Реала» Кейло Навас дал комментарий после поражения от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура Примеры.

О своём будущем в клубе

Если тренер скажет мне уйти, я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока что моё будущее связано с «Реалом».

О кризисе в «Реале»

Сейчас трудное время. Этот год прошёл не так, как мы надеялись, но мы должны это принять. Надеюсь, это поможет нам исправить все ошибки, что мы сделали в этом году, чтобы в следующие несколько лет клуб получил то, что заслуживает.

О конкуренции с Куртуа за место в основе

Я всегда стараюсь делать всё возможное и убедить тренера, что именно я должен играть в воротах. У меня есть контракт, и я хочу быть здесь, но посмотрим, что будет дальше. Давайте сосредоточимся на том, чтобы хорошо закончить этот сезон. Мы должны это сделать. Мы должны биться за честь этого клуба, выйти на поле и выиграть оставшиеся [восемь] матчей.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 901
сегодня в 07:07
Где ваша честь была раньше?
Может тогда когда вас в ЛЧ на «Сантья́го Бернабе́у» ЦСКА громил? Или когда вас на «Сантья́го Бернабе́у» Аякс на колени поставил? А может ваша честь была при двойном изнасиловании на «Сантья́го Бернабе́у» от Барселоны?
Клоун!
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   380 / 901
сегодня в 06:22
Честь??? )эта помойка скупающая судей и матчи , короли симуляции и подлости чтото говорят о чести ???
ДАША Д
ДАША Д
   211 / 901
сегодня в 06:20
Зарплату свою нужно отрабатывать.
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