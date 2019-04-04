Навас: «Мы должны биться за честь „Реала“ и выиграть оставшиеся матчи»

Вратарь «Реала» Кейло Навас дал комментарий после поражения от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура Примеры.

О своём будущем в клубе

Если тренер скажет мне уйти, я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока что моё будущее связано с «Реалом».

О кризисе в «Реале»

Сейчас трудное время. Этот год прошёл не так, как мы надеялись, но мы должны это принять. Надеюсь, это поможет нам исправить все ошибки, что мы сделали в этом году, чтобы в следующие несколько лет клуб получил то, что заслуживает.

О конкуренции с Куртуа за место в основе

Я всегда стараюсь делать всё возможное и убедить тренера, что именно я должен играть в воротах. У меня есть контракт, и я хочу быть здесь, но посмотрим, что будет дальше. Давайте сосредоточимся на том, чтобы хорошо закончить этот сезон. Мы должны это сделать. Мы должны биться за честь этого клуба, выйти на поле и выиграть оставшиеся [восемь] матчей.