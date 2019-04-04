Каземиро: «Не согласен с тем, что „Валенсия“ нас превзошла»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал досадное поражение от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Не согласен с тем, что «Валенсия» нас сегодня превзошла. Они реализовали первый же свой шанс. Мы отреагировали, пытались бороться, но отыграли один мяч слишком поздно. Мы понимаем, что сыграли не лучшим образом, но нужно двигаться дальше.

Продолжим работать. «Валенсия» предстала серьезным соперником. Это был сложный матч.