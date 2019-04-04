ГлавнаяНовости

Каземиро: «Не согласен с тем, что „Валенсия“ нас превзошла»

сегодня, 00:57
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал досадное поражение от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Не согласен с тем, что «Валенсия» нас сегодня превзошла. Они реализовали первый же свой шанс. Мы отреагировали, пытались бороться, но отыграли один мяч слишком поздно. Мы понимаем, что сыграли не лучшим образом, но нужно двигаться дальше.

Продолжим работать. «Валенсия» предстала серьезным соперником. Это был сложный матч.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тухель о голе Верратти: «Может, он что-то съел в сборной»
Сегодня, 06:26 Комментарии0
Спаллетти: «Икарди провёл хороший матч, но результат добывает вся команда»
Сегодня, 05:38 Комментарии0
Мюллер: «Важно то, что все увидели – „Бавария“ бьётся до конца»
Сегодня, 04:36 Комментарии4
Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»
Сегодня, 04:19 Комментарии2
Раньери: «Пока у „Ромы“ всё идёт не так, как мы хотим»
Сегодня, 04:00 Комментарии3
Сон: «Новый стадион „Тоттенхэма“ просто невероятен»
Сегодня, 03:32 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   448 / 901
сегодня в 06:24
Отмазка на уровне хулигана, мол, да не было ничего =)
Kresi frok
Kresi frok
   226 / 901
сегодня в 06:10
Результат на табло, ванильные сопли не к чему!
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   380 / 901
сегодня в 05:06
Вызовите человеку санитаров ..не согласен он ...))) а Валенсия вас. Превзошла , по факту , глянь счет )))
kotmyshka
kotmyshka
   181 / 901
сегодня в 01:55
Реал в этом сезоне многие обыгрывают...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Слайш
   129 / 901
сегодня в 01:34
и это говорит худший игрок матча по версии Marca... мда..
Очень плохо сыграл сегодня.
Слайш
Слайш
   546 / 901
сегодня в 01:19
и это говорит худший игрок матча по версии Marca... мда..
95-shishani-95
95-shishani-95
   129 / 901
сегодня в 01:05
Не то что превзошла, она полностью вынесла вас!!!
Да вы от Уэски даже еле отскочили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100