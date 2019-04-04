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Ковач: «Никогда раньше не видел таких матчей»

сегодня, 01:15
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 4Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Хайденхаймом» (5:4) в четвертьфинале Кубка Германии.

Красная карточка расстроила наши планы, поэтому нам пришлось реагировать и переходить на 4-4-1, чтобы располагаться компактнее. Во втором тайме мы перестроились в схему с тремя центральными и перевернули ход игры.

Меня раздражает, что нам не удалось удержать счёт 4:2, и мы заработали себе неприятности. Это была дикая и открытая игра. Я не люблю, когда матч проходит таким образом. В итоге нам слегка улыбнулась удача, без которой в кубковых встречах никуда. Я никогда раньше не видел таких матчей.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   156 / 901
сегодня в 04:27
Красивый матч получился.
mondial18
mondial18
   131 / 901
сегодня в 03:07
мало видел)
Bayern Best
Bayern Best
   206 / 901
сегодня в 01:54
Боюсь теперь ты часто будешь видеть такие матчи.
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