Ковач: «Никогда раньше не видел таких матчей»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Хайденхаймом» (5:4) в четвертьфинале Кубка Германии.

Красная карточка расстроила наши планы, поэтому нам пришлось реагировать и переходить на 4-4-1, чтобы располагаться компактнее. Во втором тайме мы перестроились в схему с тремя центральными и перевернули ход игры.

Меня раздражает, что нам не удалось удержать счёт 4:2, и мы заработали себе неприятности. Это была дикая и открытая игра. Я не люблю, когда матч проходит таким образом. В итоге нам слегка улыбнулась удача, без которой в кубковых встречах никуда. Я никогда раньше не видел таких матчей.