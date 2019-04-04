Зидан: «Игроки старались. Мне не в чем их винить»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура Примеры.

Мы играли неплохо, но не смогли открыть счёт. Нам не удалось поразить их ворота в первом тайме, но мы старались. Не могу ни в чём винить своих игроков. Это поражение, и мы должны его принять.

Мы должны были лучше действовать в штрафной соперника. Но нам было сложно, и это тоже надо принять. В субботу нам нужно сыграть лучше.

Критика в адрес Марсело? Марсело есть Марсело. Мне нравится, как он играет, и я считаю, что он в хорошей форме. Он хорошо работает на тренировках. Это трудный сезон для всех, не только для Марсело.