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«Барселона» хочет получить 300 млн с продажи Коутиньо, Умтити и Ракитича

сегодня, 13:45

«Барселона» этим летом планирует продать Филиппе Коутиньо, Самюэля Умтити и Ивана Ракитича, заработав на этих трансферах около 300 млн евро.

За последние два года клуб потратил на новичков более 400 млн евро, поэтому теперь каталонцы нуждаются в деньгах.

Кроме того, грядущим летом «Барса» планирует сделать еще несколько громких приобретений. Так, за 80 млн евро уже был куплен хавбек «Аякса» Френки Де Йонг. Помимо этого «блаугранас» хотят подписать капитана «Аякса» Матийса де Лигта и рассматривают вариант с покупкой нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

В связи с этим «Барселона» намерена разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет, продав трех вышеназванных футболистов.

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Ruslan3132
Ruslan3132
   131 / 904
сегодня в 19:09
в лучшем случае 150 за троих получат, кто ж еще такие бабки за Коута выложит кроме гранатовых )))
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил football_
сегодня в 18:52
Всех кроме малкома, парень неплохо месси подменять может, левша все таки.
Ozabot
Ozabot
   426 / 904
сегодня в 18:07
Можно продать Месси и зарплатная статья разгрузится игроков на 10.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   175 / 904
сегодня в 17:37
не хило
авито
авито ответил Барби в сливках
   384 / 904
сегодня в 17:34
Аякс никого из этой троицы покупать не будет. Это дорого для клуба, который покупает игроков, растит их, рекламирует, а затем продаёт.
Если только чисто по обмену :)
Барби в сливках
Барби в сливках ответил авито
   812 / 904
сегодня в 17:19
Аякс никого из этой троицы покупать не будет. Это дорого для клуба, который покупает игроков, растит их, рекламирует, а затем продаёт.
авито
авито
   384 / 904
сегодня в 17:05
Ракитичем интересуется Овермарс, Умтити тоже хочет в Аякс, Коутиньо не перейдёт на туманный альбион в дождливый Лондон или Манчестер Аякс его купит. Короче все дружно в Аякс.
la_masia
la_masia ответил neomessi
   68 / 904
сегодня в 17:05
Умтити очень дорого сейчас стоит и мне кажется его продадут.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Lionel Messi-10
   368 / 904
сегодня в 16:41
Ну за Коута какой нибудь условный псж 100 точно отвалит Ракитич железно будет стоить минимум 60-70 Ну и Умтити будет глупо продавать дешевле Лямов 70-80 Ну насчёт 300 это вряд ли, но Лямов 230-250 смело поднимут. Вот только вопрос в другом , вряд ли вообще кого то из них продадут
Смело поднимают только на Барселоне, впаривая ей игроков по 150-т миллионов, которых Барса через год продавать начинает за полцены.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   368 / 904
сегодня в 16:39
Ракитичу 31-н год, он за 30-40 млн. никому уже не нужен.
Умтити один сезон отыграл более/менее и всё. Максимум 50-т.
Коутиньо могут и купить за 100 млн., но по сути так себе игрок, ни о чём.
neomessi
neomessi ответил la_masia
   217 / 904
сегодня в 16:35
В прошлом сезоне черный Пуйол отыграл очень хорошо и почти без травм!
Травмы сам понимаешь у всех бывает. Вон Дембеле 3-4 раз за сезон находится в лазарете. Надеюсь Бармалей не продаст его. Пике не молод, Лангле надо наиграть вместо него.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   43 / 904
сегодня в 16:33
Ну за Коута какой нибудь условный псж 100 точно отвалит
Ракитич железно будет стоить минимум 60-70
Ну и Умтити будет глупо продавать дешевле Лямов 70-80
Ну насчёт 300 это вряд ли, но Лямов 230-250 смело поднимут.

Вот только вопрос в другом , вряд ли вообще кого то из них продадут
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил dzvinka
   43 / 904
сегодня в 16:29
    Барби в сливках
    Барби в сливках ответил BARCELONA-BEST
       812 / 904
    сегодня в 16:18
    Ах, мечты, мечты...
    В лучшем случае 220 за троих, ну, максимум 250)
    dzvinka
    dzvinka
       50 / 904
    сегодня в 16:11
    вопрос только в одном, хватит ли 300 лямов чтобы насытить алчного гнома и его батю... хотя бы не это лето.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       287 / 904
    сегодня в 16:10
    С последними двумя все понятно. Но как в этом списке оказался Коутиньо, не пойму. Никаких разъяснений по этому поводу со стороны каталонского клуба не было. Кроме того, по уровню мастерства бразилец явно выше футболистов, которых "Барселона" планирует приобрести. Или кто-то в этом сомневается ?...
    la_masia
    la_masia ответил neomessi
       68 / 904
    сегодня в 15:57
    Есть вероятность что он станет вторым Томасом Фермаленом.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       122 / 904
    сегодня в 15:53
    Сперва скажу что трансферы этих игроков вполне ожидаемы))
    Коутиньо не подошёл, Умтити после травмы никакой и может как номер после большой паузы так и не набрать хорошую форму.
    А Ракитич уже старый, и с приходом Де-Йонга он получается лишний.
    Теперь по поводу суммы:
    Умтити за 80-100 уйдёт как нефиг делать.
    Ракитич 60-80 думаю .
    А вот Коутиньо надо 130-140 чтобы бабки отбить.
    bsww
    bsww
       531 / 904
    сегодня в 15:50
    Умтити до зимы оставить надо. А коута продатьт или поменять. Рака можно продать. Артуро ВИдаль и Боатенг также на продажу, Вермалена на свалку, какой он талисман если нету ЛЧ?
    Red_team
    Red_team
       194 / 904
    сегодня в 15:37
    Ну ноль из суммы убрать и нормаль будет
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       28 / 904
    сегодня в 15:09
    Надо от шлака избавляться. Пора обновлять состав - определенно.
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 15:00
    оставьте умтити и коутиньо в покое, лучше продать ракитича, видаля, боатенга и артура, получится та же сумма
    Башмакоса
    Башмакоса
       283 / 904
    сегодня в 14:58
    Ну с них 300 не набрать. Если только в Китай, тогда и все 400 получат)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       118 / 904
    сегодня в 14:56
    Canal+
    Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо по завершении сезона может стать игроком «Реала».

    24-летний хавбек дал представителям мадридского клуба устное согласие на летний переход, сообщает As со ссылкой на Canal+.

    У француза истекает срок контракта с «ПСЖ», поэтому в «Реал» он перейдет бесплатно на правах свободного агента.

    Мадридцы летом планируют внести изменения в состав, и Рабьо отвечает требованиям главного тренера команды Зинедина Зидана.

    Год назад «Реал» уже рассматривал вариант с подписанием Адриена в связи с уходом Матео Ковачича в аренду в «Челси», но трансфер в итоге согласован не был.

    Ранее на француза претендовала «Барселона», но каталонцы вышли из переговоров из-за завышенных требований матери и агента футболиста.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       118 / 904
    сегодня в 14:55
    Умтити лучший защитник Барселоны!!!
    Тупо будет продавать его. Он просто ещё не набрал форму!
    Если продадут за норм цену, пусть Реал берёт его.
    300 очень много за этих троих, только один норм игрок- Умтити, и даже он не в форме пока.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       143 / 904
    сегодня в 14:55
    Ракитича то зачем
    neomessi
    neomessi ответил la_masia
       217 / 904
    сегодня в 14:50
    Умтити более сильный игрок. Ему надо форму набрать.
    рже
    рже
       706 / 904
    сегодня в 14:45
    Коутинью в Китай.ракитич в анжы.умтити в ПСЖ или МС
    NOVA
    NOVA
       342 / 904
    сегодня в 14:42
    а губу не загнули то? да коута зря если продадут!! разгрузить зп ведомость. а новым типо платить не надо будет, еще больше надо будет!?!
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       819 / 904
    сегодня в 14:40
    деньги в мире обесценились.И правильно-доллар просто резанная бумага.
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