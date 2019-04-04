«Барселона» хочет получить 300 млн с продажи Коутиньо, Умтити и Ракитича

сегодня, 13:45

«Барселона» этим летом планирует продать Филиппе Коутиньо, Самюэля Умтити и Ивана Ракитича, заработав на этих трансферах около 300 млн евро.

За последние два года клуб потратил на новичков более 400 млн евро, поэтому теперь каталонцы нуждаются в деньгах.

Кроме того, грядущим летом «Барса» планирует сделать еще несколько громких приобретений. Так, за 80 млн евро уже был куплен хавбек «Аякса» Френки Де Йонг. Помимо этого «блаугранас» хотят подписать капитана «Аякса» Матийса де Лигта и рассматривают вариант с покупкой нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

В связи с этим «Барселона» намерена разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет, продав трех вышеназванных футболистов.