«Барселона» хочет получить 300 млн с продажи Коутиньо, Умтити и Ракитича

«Барселона» этим летом планирует продать Филиппе Коутиньо, Самюэля Умтити и Ивана Ракитича, заработав на этих трансферах около 300 млн евро.
За последние два года клуб потратил на новичков более 400 млн евро, поэтому теперь каталонцы нуждаются в деньгах.
Кроме того, грядущим летом «Барса» планирует сделать еще несколько громких приобретений. Так, за 80 млн евро уже был куплен хавбек «Аякса» Френки Де Йонг. Помимо этого «блаугранас» хотят подписать капитана «Аякса» Матийса де Лигта и рассматривают вариант с покупкой нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
В связи с этим «Барселона» намерена разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет, продав трех вышеназванных футболистов.
Умтити один сезон отыграл более/менее и всё. Максимум 50-т.
Коутиньо могут и купить за 100 млн., но по сути так себе игрок, ни о чём.
Умтити один сезон отыграл более/менее и всё. Максимум 50-т.
Коутиньо могут и купить за 100 млн., но по сути так себе игрок, ни о чём.
Травмы сам понимаешь у всех бывает. Вон Дембеле 3-4 раз за сезон находится в лазарете. Надеюсь Бармалей не продаст его. Пике не молод, Лангле надо наиграть вместо него.
Травмы сам понимаешь у всех бывает. Вон Дембеле 3-4 раз за сезон находится в лазарете. Надеюсь Бармалей не продаст его. Пике не молод, Лангле надо наиграть вместо него.
Ракитич железно будет стоить минимум 60-70
Ну и Умтити будет глупо продавать дешевле Лямов 70-80
Ну насчёт 300 это вряд ли, но Лямов 230-250 смело поднимут.
Вот только вопрос в другом , вряд ли вообще кого то из них продадут
Ракитич железно будет стоить минимум 60-70
Ну и Умтити будет глупо продавать дешевле Лямов 70-80
Ну насчёт 300 это вряд ли, но Лямов 230-250 смело поднимут.
Вот только вопрос в другом , вряд ли вообще кого то из них продадут
Нищета да?
Нищета да?
В лучшем случае 220 за троих, ну, максимум 250)
В лучшем случае 220 за троих, ну, максимум 250)
Коутиньо не подошёл, Умтити после травмы никакой и может как номер после большой паузы так и не набрать хорошую форму.
А Ракитич уже старый, и с приходом Де-Йонга он получается лишний.
Теперь по поводу суммы:
Умтити за 80-100 уйдёт как нефиг делать.
Ракитич 60-80 думаю .
А вот Коутиньо надо 130-140 чтобы бабки отбить.
Коутиньо не подошёл, Умтити после травмы никакой и может как номер после большой паузы так и не набрать хорошую форму.
А Ракитич уже старый, и с приходом Де-Йонга он получается лишний.
Теперь по поводу суммы:
Умтити за 80-100 уйдёт как нефиг делать.
Ракитич 60-80 думаю .
А вот Коутиньо надо 130-140 чтобы бабки отбить.
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо по завершении сезона может стать игроком «Реала».
24-летний хавбек дал представителям мадридского клуба устное согласие на летний переход, сообщает As со ссылкой на Canal+.
У француза истекает срок контракта с «ПСЖ», поэтому в «Реал» он перейдет бесплатно на правах свободного агента.
Мадридцы летом планируют внести изменения в состав, и Рабьо отвечает требованиям главного тренера команды Зинедина Зидана.
Год назад «Реал» уже рассматривал вариант с подписанием Адриена в связи с уходом Матео Ковачича в аренду в «Челси», но трансфер в итоге согласован не был.
Ранее на француза претендовала «Барселона», но каталонцы вышли из переговоров из-за завышенных требований матери и агента футболиста.
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо по завершении сезона может стать игроком «Реала».
24-летний хавбек дал представителям мадридского клуба устное согласие на летний переход, сообщает As со ссылкой на Canal+.
У француза истекает срок контракта с «ПСЖ», поэтому в «Реал» он перейдет бесплатно на правах свободного агента.
Мадридцы летом планируют внести изменения в состав, и Рабьо отвечает требованиям главного тренера команды Зинедина Зидана.
Год назад «Реал» уже рассматривал вариант с подписанием Адриена в связи с уходом Матео Ковачича в аренду в «Челси», но трансфер в итоге согласован не был.
Ранее на француза претендовала «Барселона», но каталонцы вышли из переговоров из-за завышенных требований матери и агента футболиста.
Тупо будет продавать его. Он просто ещё не набрал форму!
Если продадут за норм цену, пусть Реал берёт его.
300 очень много за этих троих, только один норм игрок- Умтити, и даже он не в форме пока.
Тупо будет продавать его. Он просто ещё не набрал форму!
Если продадут за норм цену, пусть Реал берёт его.
300 очень много за этих троих, только один норм игрок- Умтити, и даже он не в форме пока.