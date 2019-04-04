Определились соперники сборной России на Евро-2019 U17

Состоялась жеребьевка финальной части юношеского чемпионата Европы-2019 (до 17 лет). Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.
Сборная России сыграет в группе С с Исландией, Португалией и Венгрией.
Группа А: Ирландия, Бельгия, Чехия, Греция.
Группа В: Голландия, Франция, Англия, Швеция.
Группа С: Исландия, Португалия, Венгрия, Россия.
Группа D: Испания, Италия, Германия, Австрия.
Напомним, что молодежная сборная России (до 21 года) не смогла пробиться на Евро-2019.
Вместо Швеции в группу В - не повезло
Вместо Греции в группу А - не повезло
Россия в группе С повезло.
Вместо Швеции в группу В - не повезло
Вместо Греции в группу А - не повезло
Россия в группе С повезло.