Определились соперники сборной России на Евро-2019 U17

вчера, 21:50

Состоялась жеребьевка финальной части юношеского чемпионата Европы-2019 (до 17 лет). Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

Сборная России сыграет в группе С с Исландией, Португалией и Венгрией.

Группа А: Ирландия, Бельгия, Чехия, Греция.

Группа В: Голландия, Франция, Англия, Швеция.

Группа С: Исландия, Португалия, Венгрия, Россия.

Группа D: Испания, Италия, Германия, Австрия.

Напомним, что молодежная сборная России (до 21 года) не смогла пробиться на Евро-2019.