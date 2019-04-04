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Определились соперники сборной России на Евро-2019 U17

вчера, 21:50

Состоялась жеребьевка финальной части юношеского чемпионата Европы-2019 (до 17 лет). Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

Сборная России сыграет в группе С с Исландией, Португалией и Венгрией.

Группа А: Ирландия, Бельгия, Чехия, Греция.

Группа В: Голландия, Франция, Англия, Швеция.

Группа С: Исландия, Португалия, Венгрия, Россия.

Группа D: Испания, Италия, Германия, Австрия.

Напомним, что молодежная сборная России (до 21 года) не смогла пробиться на Евро-2019.

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Все комментарии
bsww
bsww ответил LOpp
   543 / 905
вчера в 23:33
Нужно в эту сборную негров натурализовать, им хрен поймёшь сколько лет, то ли 17, то ли 48.
если смотреть на последнего негритёнка, что забрал ЦСКА, то он ещё молодой и по коже и вполне может сгодится как U-17. Если как Думбия - то определённо нет
bsww
bsww
   543 / 905
вчера в 23:30
относительно первой сборной нашим повезло. Будь это первые сборные - то группы Б и Д равны группе смерти. Если выходят победители, нашим придётся сильно постараться. Если 2 места, то шансы есть
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   122 / 905
вчера в 22:33
Успехов сборной России!
Zlatan35
Zlatan35 ответил Felipe Rivera CVBP
   357 / 905
вчера в 22:26
С этими молодежными сборными хрен когда угадаешь, повезло или не повезло.
Вместо Австрии в группу D - не повезло
Вместо Швеции в группу В - не повезло
Вместо Греции в группу А - не повезло
Россия в группе С повезло.
LOpp
LOpp
   10 / 905
вчера в 22:23
Нужно в эту сборную негров натурализовать, им хрен поймёшь сколько лет, то ли 17, то ли 48.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   191 / 905
вчера в 22:16
С этими молодежными сборными хрен когда угадаешь, повезло или не повезло.
мудрый котяра
мудрый котяра
   103 / 905
вчера в 22:11
удачный вариант
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 905
вчера в 22:08
Удачи сборной России .
spartak kursk
spartak kursk
   587 / 905
вчера в 22:08
Пожелаем доказать,что пока не порчены деньгами,биться можете....
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Игорь Яковлевич
   3 / 905
вчера в 21:54
А набирать свои тексты, не копируя чужие, мы можем?
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   248 / 905
вчера в 21:52
Напомним, что молодежная сборная России (до 21 года) не смогла пробиться на Евро-2019, с чаловыми, ахметовыми, дивеевыми это невозможно.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   39 / 905
вчера в 21:51
Не в группе D и ладно.
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