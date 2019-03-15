«Барселона» против МЮ! И не только. О жребии Лиги чемпионов

Жулио Сезар ловко ловил шарики во время жеребьевки и извлекал из них бумажки с названиями команд. «Соккер.ру» доволен жребием Лиги чемпионов, будет интересно!
«Манчестер Юнайтед» vs «Барселона» = 40% на 60%
Согласно жеребьевке, «Манчестер Юнайтед» должен был начинать на выезде, что дает определенное преимущество в двухматчевых дуэлях, но так как нельзя в один день или в смежные проводить матчи Лиги чемпионов в одном городе, манкунианцы стартуют в дуэли с «Барселоной» на «Олд Траффорд». Впрочем, разве бравую команду Оле-Гуннара Сульшера напугаешь этим? В противостоянии с ПСЖ «красные дьяволы» тоже начали с домашнего матча, в котором проиграли 0:2, но это не помешало им геройски пробиться в четвертьфинал, выиграв в Париже 3:1.
По афише это главная дуэль 1/4 финала. Противостояние МЮ и «Барселоны» знаменито тем, что команды часто встречаются друг с другом в тех розыгрышах, которые кто-то из них выигрывает. Так, в сезоне 1998/99 были зафиксированы две ярчайшие ничьи на групповой стадии, оба матча завершились со счетом 3:3. И не стоит забывать, что невероятный финал у «Баварии» манкунианцы выиграли как раз на «Камп Ноу». В сезоне 2007/08 МЮ устранил «Барсу» в полуфинале благодаря единственному голу Пола Скоулза, а в решающем матче в Москве дружина сэра Алекса Фергюсона обыграла «Челси» в серии пенальти. А вот в кампаниях 2008/09 и 2010/11 каталонцы сполна реваншировались, дважды выиграв у МЮ в финальных матчах – 2:0 и 3:1.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» не так близки друг к другу по кадровым возможностям, сыгранности и силе, как тогда, и «сине-гранатовые» должны считаться фаворитами этой пары, однако у манкунианцев есть кое-что, без чего кубковые турниры не выигрываются. Характер и фарт. С их помощью удалось выбросить за борт Лиги чемпионов ПСЖ и теперь МЮ нужно преподнести еще один сюрприз, чтобы войти в четверку сильнейших команд Старого Света, чего не случалось со времен Фергюсона. Не получится посмотреть на «Манчестер Юнайтед» в плей-офф в качестве фаворита (это было бы возможно в паре с «Порту» и, возможно, с «Аяксом»), но команде Сульшера, возможно, так еще и лучше: атаковать исподтишка, терпеть, проявлять волю.
«Аякс» vs «Ювентус» - 25% на 75%
Еще одна пара, повторяющая финалы прошлых лет. Как и «Барса» с МЮ, «Ювентус» и «Аякс» дважды встречались в решающих схватках за Кубок чемпионов. Впервые это случилось в сезоне 1972/73 тогда «Старая Синьора» не смогла помешать «Аяксу», который завоевал третий подряд Кубок чемпионов. Исход матча в Белграде решил ранний гол Джонни Репа, который пробил Дино Дзоффа уже на 4-й минуте. До финального свистка счет не изменился. Спустя 23 года «Ювентус» взял реванш в Риме. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1 (Виалли и Литманен обменялись голами еще в первом тайме), а в серии пенальти футболисты «Юве» были хладнокровнее. Самый первый удар у «Аякса» смазал Эдгар Давидс – знаменитый «Питбуль» в очках и будущий игрок «Юве».
В 90-е «Аякс» и «Ювентус» регулярно добирались до поздних стадий Лиги чемпионов, сейчас этим может похвастаться только итальянский клуб, который дважды был в финалах за последние пять лет. Амстердамцы же в четвертьфинале в предыдущий раз играли полтора десятилетия назад, для них это новый опыт. «Ювентус» - большой фаворит пары, и здесь даже аргумент в том, что «Аякс» выбил «Реал», не работает. Такого разобранного «Реала» не было много лет, «Старая Синьора» же собранная, мощная и голодная до побед. А еще у «Юве» есть Криштиану Роналду, которому представляется шанс «отомстить» за бывший клуб и передать еще один пламенный привет Флорентино Пересу. При всех достоинствах «Аякса» в полуфинале, скорее всего, сыграет итальянский гегемон.
«Тоттенхэм» vs «Манчестер Сити» = 30% на 70%
Без английского междусобойчика, конечно же, не обошлось. Судьба свела в одной паре «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Пожалуй, из возможных вариаций на тему столкновения клубов АПЛ, эта наименее интересная. В тройке «Ман Сити», МЮ, «Ливерпуль» любое соперничество имеет под собой больше оснований считаться принципиальным, а против двух других клубов у «Тоттенхэма» было бы, пожалуй, больше шансов, чем с «Сити».
Маурисио Почеттино, знакомый с Хосепом Гвардиолой еще по Барселоне (аргентинец играл за «Эспаньол» и тренировал его) встретил Пепа в Англии прохладно: в дебютном сезоне Гвардиолы «Манчестер Сити» проиграл на «Уайт Харт Лейн» и сыграл дома вничью с «Тоттенхэмом». Правда, после этого «горожане» выиграли четыре матча подряд, включая встречу в рамках Международного кубка чемпионов. Две игры из четырех завершились крупными победами «Сити». В общем, «шпоры» получили крайне неудобного соперника.
Любопытно, что в апреле этим командам в течение десяти дней предстоит сыграть трижды, на 20-е число запланирована встреча в рамках АПЛ, эта игра состоится через три дня после того, как «Ман Сити» и «Тоттенхэм» определят полуфиналиста Лиги чемпионов. Шанс «шпор» в этом противостоянии в том, что Маурисио Почеттино и его команде хорошо знакома манера игры «Сити». Это досконально изученный противник. Не всегда этот аргумент работает против команд Гвардиолы (вернее, не работает почти всегда), но другого пути нет: нужно идеально сыграть в сдерживание, проявить терпение, не терять концентрацию и пользоваться своими шансами в контратаках. А еще надеяться на то, что у «Сити» будут не лучшие дни, когда придет пора ответственных матчей. Напомню, что год назад «горожане» вылетели в четвертьфинале ЛЧ от другого английского клуба – «Ливерпуля».
«Ливерпуль» vs «Порту» = 90% на 10%
Все хотели получить в соперники «Порту» и это объяснимо: «драконы» по сравнению с грандами действительно обладают весьма и весьма ограниченными возможностями, потому что остается командой-донором. «Порту» - это команда уровня 1/8 финала Лиги чемпионов, ни больше ни меньше, выйдя в четвертьфинал, «драконы» уже взлетели чуть выше своей головы. Собственно, год назад «Ливерпуль» выбил португальцев именно из первого раунда плей-офф, причем «красные» тогда выиграли 5:0 на выезде, а дома позволили себе сыграть 0:0.
«Ливерпулю» действительно повезло со жребием, потому что нынешний «Порту» - симпатичная команда, но она не обладает какой-то выраженной сильной стороной, вроде оборонительного скилла у «драконов» времен Моуриньо. Оставим, конечно, 10% на сенсацию – мало ли, как звезды сойдутся, да и случайных команд в четвертьфинале Лиги чемпионов быть не должно, но априори это пара с самой чахлой интригой. «Ливерпуль» обязан преодолевать португальский барьер и выходить в полуфинал.
Жеребьевка полуфиналов
«Ливерпуль»/«Порту» - «Барселона»/«Манчестер Юнайтед»
Проведена и жеребьевка полуфиналов, то есть можем предугадать столкновения за шаг до финала. Если верить, что «Ливерпуль» не допустит сенсацию, то играть мерсисайдцам с «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед». Что одно, что другое – чудесно!
«Ювентус»/«Аякс» - «Тоттенхэм»/«Манчестер Сити»
А здесь с большой вероятностью увидим в полуфинале столкновение «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Роналду будет особенно интересно: с одной стороны это «дерби» для бывшего «красного дьявола», с другой – соперничество против Гвардиолы, с командой которого Криштиану боролся в Эль Класико, выступая за «Реал». А если говорить о встрече Королей – Роналду и Месси, то она возможна только в финале. Как и манкунианское дерби, как и битва «Ливерпуля» и «Ювентуса», которая многим была бы интересна именно в последнем матче турнира.
Редко кто может похвастаться 3-мя мячами в ворота Атлетико
Под англичанами понимается МЮ? Так он и не начнет играть, можно только посмотреть куда он на автобусе доедет)
Редко кто может похвастаться 3-мя мячами в ворота Атлетико
Под англичанами понимается МЮ? Так он и не начнет играть, можно только посмотреть куда он на автобусе доедет)
Юве показал максимум ,а англичане еще даже не начинали играть в ЛЧ ,они прибавят .
Юве показал максимум ,а англичане еще даже не начинали играть в ЛЧ ,они прибавят .
Реал и ЦСКА разорвал в двух мачах))
Юве на сегодня самый опасный для любого клуба соперник, мотивированный только в ЛЧ
Реал и ЦСКА разорвал в двух мачах))
Юве на сегодня самый опасный для любого клуба соперник, мотивированный только в ЛЧ
МЮ поставит такой автобус и так высоко будет встречать латиносов ,что барса будет беспомощна,но есть и вар ей в помощь,посмотрим
МЮ поставит такой автобус и так высоко будет встречать латиносов ,что барса будет беспомощна,но есть и вар ей в помощь,посмотрим
Барсю тащат опять!
Сначала никчемный Лион, теперь дохлый МЮ!!!
И на 1/2 тоже развели с МС!!!
Барсю тащат опять!
Сначала никчемный Лион, теперь дохлый МЮ!!!
И на 1/2 тоже развели с МС!!!
PS До Сих Пор у Тоттенхэма еврокубков больше чем у Арсенала. 3 к 1. И еще мне глубоко плевать на дновентус, главное для меня чтобы Пеналду вылетел из ЛЧ.
PS До Сих Пор у Тоттенхэма еврокубков больше чем у Арсенала. 3 к 1. И еще мне глубоко плевать на дновентус, главное для меня чтобы Пеналду вылетел из ЛЧ.
Хорошо знакомы, командно сильны. За первых мотивация, за вторых набранный ход
Забавная пара МЮ - Барселона. Первые весьма курьёзно попали на эту стадию, вторые сильно побледневшая тень некогда грозной команды
Шансы Аякса не велики. Победу над разложившимся Реалом стоит оценивать адекватно
Порту, повторюсь, "...а что вы тут делаете..?"
Хорошо знакомы, командно сильны. За первых мотивация, за вторых набранный ход
Забавная пара МЮ - Барселона. Первые весьма курьёзно попали на эту стадию, вторые сильно побледневшая тень некогда грозной команды
Шансы Аякса не велики. Победу над разложившимся Реалом стоит оценивать адекватно
Порту, повторюсь, "...а что вы тут делаете..?"
Это же детский сад просто ,барса ничего абсолютно не показала против Лиона,а против МЮ вообще ничего может не показать . Ливерпулю в чемпионате дел хватает ,а вы 90/10.
50/50 в каждой паре
Это же детский сад просто ,барса ничего абсолютно не показала против Лиона,а против МЮ вообще ничего может не показать . Ливерпулю в чемпионате дел хватает ,а вы 90/10.
50/50 в каждой паре