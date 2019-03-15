«Барселона» против МЮ! И не только. О жребии Лиги чемпионов

вчера, 15:30

Жулио Сезар ловко ловил шарики во время жеребьевки и извлекал из них бумажки с названиями команд. «Соккер.ру» доволен жребием Лиги чемпионов, будет интересно!

«Манчестер Юнайтед» vs «Барселона» = 40% на 60%

Согласно жеребьевке, «Манчестер Юнайтед» должен был начинать на выезде, что дает определенное преимущество в двухматчевых дуэлях, но так как нельзя в один день или в смежные проводить матчи Лиги чемпионов в одном городе, манкунианцы стартуют в дуэли с «Барселоной» на «Олд Траффорд». Впрочем, разве бравую команду Оле-Гуннара Сульшера напугаешь этим? В противостоянии с ПСЖ «красные дьяволы» тоже начали с домашнего матча, в котором проиграли 0:2, но это не помешало им геройски пробиться в четвертьфинал, выиграв в Париже 3:1.

По афише это главная дуэль 1/4 финала. Противостояние МЮ и «Барселоны» знаменито тем, что команды часто встречаются друг с другом в тех розыгрышах, которые кто-то из них выигрывает. Так, в сезоне 1998/99 были зафиксированы две ярчайшие ничьи на групповой стадии, оба матча завершились со счетом 3:3. И не стоит забывать, что невероятный финал у «Баварии» манкунианцы выиграли как раз на «Камп Ноу». В сезоне 2007/08 МЮ устранил «Барсу» в полуфинале благодаря единственному голу Пола Скоулза, а в решающем матче в Москве дружина сэра Алекса Фергюсона обыграла «Челси» в серии пенальти. А вот в кампаниях 2008/09 и 2010/11 каталонцы сполна реваншировались, дважды выиграв у МЮ в финальных матчах – 2:0 и 3:1.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» не так близки друг к другу по кадровым возможностям, сыгранности и силе, как тогда, и «сине-гранатовые» должны считаться фаворитами этой пары, однако у манкунианцев есть кое-что, без чего кубковые турниры не выигрываются. Характер и фарт. С их помощью удалось выбросить за борт Лиги чемпионов ПСЖ и теперь МЮ нужно преподнести еще один сюрприз, чтобы войти в четверку сильнейших команд Старого Света, чего не случалось со времен Фергюсона. Не получится посмотреть на «Манчестер Юнайтед» в плей-офф в качестве фаворита (это было бы возможно в паре с «Порту» и, возможно, с «Аяксом»), но команде Сульшера, возможно, так еще и лучше: атаковать исподтишка, терпеть, проявлять волю.

«Аякс» vs «Ювентус» - 25% на 75%

Еще одна пара, повторяющая финалы прошлых лет. Как и «Барса» с МЮ , «Ювентус» и «Аякс» дважды встречались в решающих схватках за Кубок чемпионов. Впервые это случилось в сезоне 1972/73 тогда «Старая Синьора» не смогла помешать «Аяксу», который завоевал третий подряд Кубок чемпионов. Исход матча в Белграде решил ранний гол Джонни Репа, который пробил Дино Дзоффа уже на 4-й минуте. До финального свистка счет не изменился. Спустя 23 года «Ювентус» взял реванш в Риме. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1 (Виалли и Литманен обменялись голами еще в первом тайме), а в серии пенальти футболисты «Юве» были хладнокровнее. Самый первый удар у «Аякса» смазал Эдгар Давидс – знаменитый «Питбуль» в очках и будущий игрок «Юве».

В 90-е «Аякс» и «Ювентус» регулярно добирались до поздних стадий Лиги чемпионов, сейчас этим может похвастаться только итальянский клуб, который дважды был в финалах за последние пять лет. Амстердамцы же в четвертьфинале в предыдущий раз играли полтора десятилетия назад, для них это новый опыт. «Ювентус» - большой фаворит пары, и здесь даже аргумент в том, что «Аякс» выбил «Реал», не работает. Такого разобранного «Реала» не было много лет, «Старая Синьора» же собранная, мощная и голодная до побед. А еще у «Юве» есть Криштиану Роналду, которому представляется шанс «отомстить» за бывший клуб и передать еще один пламенный привет Флорентино Пересу. При всех достоинствах «Аякса» в полуфинале, скорее всего, сыграет итальянский гегемон.

«Тоттенхэм» vs «Манчестер Сити» = 30% на 70%

Без английского междусобойчика, конечно же, не обошлось. Судьба свела в одной паре «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Пожалуй, из возможных вариаций на тему столкновения клубов АПЛ , эта наименее интересная. В тройке «Ман Сити», МЮ , «Ливерпуль» любое соперничество имеет под собой больше оснований считаться принципиальным, а против двух других клубов у «Тоттенхэма» было бы, пожалуй, больше шансов, чем с «Сити».

Маурисио Почеттино, знакомый с Хосепом Гвардиолой еще по Барселоне (аргентинец играл за «Эспаньол» и тренировал его) встретил Пепа в Англии прохладно: в дебютном сезоне Гвардиолы «Манчестер Сити» проиграл на «Уайт Харт Лейн» и сыграл дома вничью с «Тоттенхэмом». Правда, после этого «горожане» выиграли четыре матча подряд, включая встречу в рамках Международного кубка чемпионов. Две игры из четырех завершились крупными победами «Сити». В общем, «шпоры» получили крайне неудобного соперника.

Любопытно, что в апреле этим командам в течение десяти дней предстоит сыграть трижды, на 20-е число запланирована встреча в рамках АПЛ , эта игра состоится через три дня после того, как «Ман Сити» и «Тоттенхэм» определят полуфиналиста Лиги чемпионов. Шанс «шпор» в этом противостоянии в том, что Маурисио Почеттино и его команде хорошо знакома манера игры «Сити». Это досконально изученный противник. Не всегда этот аргумент работает против команд Гвардиолы (вернее, не работает почти всегда), но другого пути нет: нужно идеально сыграть в сдерживание, проявить терпение, не терять концентрацию и пользоваться своими шансами в контратаках. А еще надеяться на то, что у «Сити» будут не лучшие дни, когда придет пора ответственных матчей. Напомню, что год назад «горожане» вылетели в четвертьфинале ЛЧ от другого английского клуба – «Ливерпуля».

«Ливерпуль» vs «Порту» = 90% на 10%

Все хотели получить в соперники «Порту» и это объяснимо: «драконы» по сравнению с грандами действительно обладают весьма и весьма ограниченными возможностями, потому что остается командой-донором. «Порту» - это команда уровня 1/8 финала Лиги чемпионов, ни больше ни меньше, выйдя в четвертьфинал, «драконы» уже взлетели чуть выше своей головы. Собственно, год назад «Ливерпуль» выбил португальцев именно из первого раунда плей-офф, причем «красные» тогда выиграли 5:0 на выезде, а дома позволили себе сыграть 0:0.

«Ливерпулю» действительно повезло со жребием, потому что нынешний «Порту» - симпатичная команда, но она не обладает какой-то выраженной сильной стороной, вроде оборонительного скилла у «драконов» времен Моуриньо. Оставим, конечно, 10% на сенсацию – мало ли, как звезды сойдутся, да и случайных команд в четвертьфинале Лиги чемпионов быть не должно, но априори это пара с самой чахлой интригой. «Ливерпуль» обязан преодолевать португальский барьер и выходить в полуфинал.

Жеребьевка полуфиналов

«Ливерпуль»/«Порту» - «Барселона»/«Манчестер Юнайтед»

Проведена и жеребьевка полуфиналов, то есть можем предугадать столкновения за шаг до финала. Если верить, что «Ливерпуль» не допустит сенсацию, то играть мерсисайдцам с «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед». Что одно, что другое – чудесно!

«Ювентус»/«Аякс» - «Тоттенхэм»/«Манчестер Сити»

А здесь с большой вероятностью увидим в полуфинале столкновение «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Роналду будет особенно интересно: с одной стороны это «дерби» для бывшего «красного дьявола», с другой – соперничество против Гвардиолы, с командой которого Криштиану боролся в Эль Класико, выступая за «Реал». А если говорить о встрече Королей – Роналду и Месси, то она возможна только в финале. Как и манкунианское дерби, как и битва «Ливерпуля» и «Ювентуса», которая многим была бы интересна именно в последнем матче турнира.