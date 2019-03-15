ГлавнаяБлогиКто круче?

«Барселона» против МЮ! И не только. О жребии Лиги чемпионов

вчера, 15:30

Жулио Сезар ловко ловил шарики во время жеребьевки и извлекал из них бумажки с названиями команд. «Соккер.ру» доволен жребием Лиги чемпионов, будет интересно!

«Манчестер Юнайтед» vs «Барселона» = 40% на 60%

Согласно жеребьевке, «Манчестер Юнайтед» должен был начинать на выезде, что дает определенное преимущество в двухматчевых дуэлях, но так как нельзя в один день или в смежные проводить матчи Лиги чемпионов в одном городе, манкунианцы стартуют в дуэли с «Барселоной» на «Олд Траффорд». Впрочем, разве бравую команду Оле-Гуннара Сульшера напугаешь этим? В противостоянии с ПСЖ «красные дьяволы» тоже начали с домашнего матча, в котором проиграли 0:2, но это не помешало им геройски пробиться в четвертьфинал, выиграв в Париже 3:1.

По афише это главная дуэль 1/4 финала. Противостояние МЮ и «Барселоны» знаменито тем, что команды часто встречаются друг с другом в тех розыгрышах, которые кто-то из них выигрывает. Так, в сезоне 1998/99 были зафиксированы две ярчайшие ничьи на групповой стадии, оба матча завершились со счетом 3:3. И не стоит забывать, что невероятный финал у «Баварии» манкунианцы выиграли как раз на «Камп Ноу». В сезоне 2007/08 МЮ устранил «Барсу» в полуфинале благодаря единственному голу Пола Скоулза, а в решающем матче в Москве дружина сэра Алекса Фергюсона обыграла «Челси» в серии пенальти. А вот в кампаниях 2008/09 и 2010/11 каталонцы сполна реваншировались, дважды выиграв у МЮ в финальных матчах – 2:0 и 3:1.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» не так близки друг к другу по кадровым возможностям, сыгранности и силе, как тогда, и «сине-гранатовые» должны считаться фаворитами этой пары, однако у манкунианцев есть кое-что, без чего кубковые турниры не выигрываются. Характер и фарт. С их помощью удалось выбросить за борт Лиги чемпионов ПСЖ и теперь МЮ нужно преподнести еще один сюрприз, чтобы войти в четверку сильнейших команд Старого Света, чего не случалось со времен Фергюсона. Не получится посмотреть на «Манчестер Юнайтед» в плей-офф в качестве фаворита (это было бы возможно в паре с «Порту» и, возможно, с «Аяксом»), но команде Сульшера, возможно, так еще и лучше: атаковать исподтишка, терпеть, проявлять волю.

«Аякс» vs «Ювентус» - 25% на 75%

Еще одна пара, повторяющая финалы прошлых лет. Как и «Барса» с МЮ, «Ювентус» и «Аякс» дважды встречались в решающих схватках за Кубок чемпионов. Впервые это случилось в сезоне 1972/73 тогда «Старая Синьора» не смогла помешать «Аяксу», который завоевал третий подряд Кубок чемпионов. Исход матча в Белграде решил ранний гол Джонни Репа, который пробил Дино Дзоффа уже на 4-й минуте. До финального свистка счет не изменился. Спустя 23 года «Ювентус» взял реванш в Риме. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1 (Виалли и Литманен обменялись голами еще в первом тайме), а в серии пенальти футболисты «Юве» были хладнокровнее. Самый первый удар у «Аякса» смазал Эдгар Давидс – знаменитый «Питбуль» в очках и будущий игрок «Юве».

В 90-е «Аякс» и «Ювентус» регулярно добирались до поздних стадий Лиги чемпионов, сейчас этим может похвастаться только итальянский клуб, который дважды был в финалах за последние пять лет. Амстердамцы же в четвертьфинале в предыдущий раз играли полтора десятилетия назад, для них это новый опыт. «Ювентус» - большой фаворит пары, и здесь даже аргумент в том, что «Аякс» выбил «Реал», не работает. Такого разобранного «Реала» не было много лет, «Старая Синьора» же собранная, мощная и голодная до побед. А еще у «Юве» есть Криштиану Роналду, которому представляется шанс «отомстить» за бывший клуб и передать еще один пламенный привет Флорентино Пересу. При всех достоинствах «Аякса» в полуфинале, скорее всего, сыграет итальянский гегемон.

«Тоттенхэм» vs «Манчестер Сити» = 30% на 70%

Без английского междусобойчика, конечно же, не обошлось. Судьба свела в одной паре «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Пожалуй, из возможных вариаций на тему столкновения клубов АПЛ, эта наименее интересная. В тройке «Ман Сити», МЮ, «Ливерпуль» любое соперничество имеет под собой больше оснований считаться принципиальным, а против двух других клубов у «Тоттенхэма» было бы, пожалуй, больше шансов, чем с «Сити».

Маурисио Почеттино, знакомый с Хосепом Гвардиолой еще по Барселоне (аргентинец играл за «Эспаньол» и тренировал его) встретил Пепа в Англии прохладно: в дебютном сезоне Гвардиолы «Манчестер Сити» проиграл на «Уайт Харт Лейн» и сыграл дома вничью с «Тоттенхэмом». Правда, после этого «горожане» выиграли четыре матча подряд, включая встречу в рамках Международного кубка чемпионов. Две игры из четырех завершились крупными победами «Сити». В общем, «шпоры» получили крайне неудобного соперника.

Любопытно, что в апреле этим командам в течение десяти дней предстоит сыграть трижды, на 20-е число запланирована встреча в рамках АПЛ, эта игра состоится через три дня после того, как «Ман Сити» и «Тоттенхэм» определят полуфиналиста Лиги чемпионов. Шанс «шпор» в этом противостоянии в том, что Маурисио Почеттино и его команде хорошо знакома манера игры «Сити». Это досконально изученный противник. Не всегда этот аргумент работает против команд Гвардиолы (вернее, не работает почти всегда), но другого пути нет: нужно идеально сыграть в сдерживание, проявить терпение, не терять концентрацию и пользоваться своими шансами в контратаках. А еще надеяться на то, что у «Сити» будут не лучшие дни, когда придет пора ответственных матчей. Напомню, что год назад «горожане» вылетели в четвертьфинале ЛЧ от другого английского клуба – «Ливерпуля».

 «Ливерпуль» vs «Порту» = 90% на 10% 

Все хотели получить в соперники «Порту» и это объяснимо: «драконы» по сравнению с грандами действительно обладают весьма и весьма ограниченными возможностями, потому что остается командой-донором. «Порту» - это команда уровня 1/8 финала Лиги чемпионов, ни больше ни меньше, выйдя в четвертьфинал, «драконы» уже взлетели чуть выше своей головы. Собственно, год назад «Ливерпуль» выбил португальцев именно из первого раунда плей-офф, причем «красные» тогда выиграли 5:0 на выезде, а дома позволили себе сыграть 0:0.

«Ливерпулю» действительно повезло со жребием, потому что нынешний «Порту» - симпатичная команда, но она не обладает какой-то выраженной сильной стороной, вроде оборонительного скилла у «драконов» времен Моуриньо. Оставим, конечно, 10% на сенсацию – мало ли, как звезды сойдутся, да и случайных команд в четвертьфинале Лиги чемпионов быть не должно, но априори это пара с самой чахлой интригой. «Ливерпуль» обязан преодолевать португальский барьер и выходить в полуфинал.

Жеребьевка полуфиналов

«Ливерпуль»/«Порту» - «Барселона»/«Манчестер Юнайтед»

Проведена и жеребьевка полуфиналов, то есть можем предугадать столкновения за шаг до финала. Если верить, что «Ливерпуль» не допустит сенсацию, то играть мерсисайдцам с «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед». Что одно, что другое – чудесно!

«Ювентус»/«Аякс» - «Тоттенхэм»/«Манчестер Сити»

А здесь с большой вероятностью увидим в полуфинале столкновение «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Роналду будет особенно интересно: с одной стороны это «дерби» для бывшего «красного дьявола», с другой – соперничество против Гвардиолы, с командой которого Криштиану боролся в Эль Класико, выступая за «Реал». А если говорить о встрече Королей – Роналду и Месси, то она возможна только в финале. Как и манкунианское дерби, как и битва «Ливерпуля» и «Ювентуса», которая многим была бы интересна именно в последнем матче турнира.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Наполи» против «Арсенала», Черышев против своих. В Лиге Европы будет жарко!
Вчера, 18:30Александр Чистяков в блоге Кто круче?Комментарии9
«Наполи» сыграет против «Арсенала» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 15:18 Комментарии93
«Барселона» сыграет с МЮ и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Вчера, 14:15 Комментарии319
Состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ
Вчера, 13:00Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии70
Россия vs Испания. Новый раунд в Лиге Европы
22 февраляАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии19
«Краснодар» сыграет с «Валенсией», «Зенит» - с «Вильярреалом»
22 февраля Комментарии174
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Funny_Smailik
   92 / 1078
вчера в 23:35
Лучше и не придумаешь расклад. Каждому гранду дали по слабой команде. При всем уважении Порту, МЮ, Тотен и Аякс не фавориты в матчах перед своими соперниками. Рад что нам попались именно манкунианцы, поскольку Аякс бить жалко, молодые голландцы играющие в стиле Барселоны, это как брата бить, Порту слабак, скажут опять подогрели шары, тем более их уже проходили раньше, Тотен вообще недавно Барсе проигрывал, а вот МЮ, давно не играли, плюс их пройти проверка силы. Также рад что не попались Юве и МС, поскольку лучше с ними играть в финале. Ливер как раз для полуфинала сгодится, если Барса двух англичан выбьет, то считай защитит честь Ла Лиги перед бей беги :)
конечно расклад грамотный, зря грели что ли )
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Funny_Smailik
   559 / 1078
вчера в 21:43
Лучше и не придумаешь расклад. Каждому гранду дали по слабой команде. При всем уважении Порту, МЮ, Тотен и Аякс не фавориты в матчах перед своими соперниками. Рад что нам попались именно манкунианцы, поскольку Аякс бить жалко, молодые голландцы играющие в стиле Барселоны, это как брата бить, Порту слабак, скажут опять подогрели шары, тем более их уже проходили раньше, Тотен вообще недавно Барсе проигрывал, а вот МЮ, давно не играли, плюс их пройти проверка силы. Также рад что не попались Юве и МС, поскольку лучше с ними играть в финале. Ливер как раз для полуфинала сгодится, если Барса двух англичан выбьет, то считай защитит честь Ла Лиги перед бей беги :)
Подписываюсь под каждым словом.
Serg3.12
Serg3.12 ответил 25процентный клоун
   12 / 1078
вчера в 21:37
Юве ни чего не показал против автобуса низом ,а самое главное ,Юве не показал скоростей ,мяч будет у голандцев а Юве будет ждать своего шанса(ВАР,пена). Юве показал максимум ,а англичане еще даже не начинали играть в ЛЧ ,они прибавят .
Юве ничего не показал... такой тепм всю игру мало кому удастся поддерживать
Редко кто может похвастаться 3-мя мячами в ворота Атлетико
Под англичанами понимается МЮ? Так он и не начнет играть, можно только посмотреть куда он на автобусе доедет)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg3.12
   9 / 1078
вчера в 21:31
Юве ни чего не показал против автобуса низом ,а самое главное ,Юве не показал скоростей ,мяч будет у голандцев а Юве будет ждать своего шанса(ВАР,пена).
Юве показал максимум ,а англичане еще даже не начинали играть в ЛЧ ,они прибавят .
Serg3.12
Serg3.12 ответил 25процентный клоун
   12 / 1078
вчера в 21:26
сплошные клише и заблуждения,Аякс разорвал Реал в обоих матчах ,а Юве разве сильнее Реала?)) МЮ поставит такой автобус и так высоко будет встречать латиносов ,что барса будет беспомощна,но есть и вар ей в помощь,посмотрим
А матчи смотрел?))
Реал и ЦСКА разорвал в двух мачах))
Юве на сегодня самый опасный для любого клуба соперник, мотивированный только в ЛЧ
Cvota
Cvota
   1001 / 1078
вчера в 21:25
2 английских клуба, будут в финале...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg3.12
   9 / 1078
вчера в 21:23
сплошные клише и заблуждения,Аякс разорвал Реал в обоих матчах ,а Юве разве сильнее Реала?))
МЮ поставит такой автобус и так высоко будет встречать латиносов ,что барса будет беспомощна,но есть и вар ей в помощь,посмотрим
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ATG
   9 / 1078
вчера в 21:20
МЮ вас вынесет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Funny_Smailik
   9 / 1078
вчера в 21:20
да уж ,читаешь такое и понимаешь на чем футбол стоит,на слепой вере в имена и трофеи ,а по сути МЮ ни чем барсе не уступает и не уступит ,если симуляресы падать не будут,да даже если упадут МЮ пройдет барсу
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   439 / 1078
вчера в 20:20
Лучше и не придумаешь расклад. Каждому гранду дали по слабой команде. При всем уважении Порту, МЮ, Тотен и Аякс не фавориты в матчах перед своими соперниками. Рад что нам попались именно манкунианцы, поскольку Аякс бить жалко, молодые голландцы играющие в стиле Барселоны, это как брата бить, Порту слабак, скажут опять подогрели шары, тем более их уже проходили раньше, Тотен вообще недавно Барсе проигрывал, а вот МЮ, давно не играли, плюс их пройти проверка силы. Также рад что не попались Юве и МС, поскольку лучше с ними играть в финале. Ливер как раз для полуфинала сгодится, если Барса двух англичан выбьет, то считай защитит честь Ла Лиги перед бей беги :)
95-shishani-95
95-shishani-95
   214 / 1078
вчера в 19:30
    gfrasulov
    gfrasulov ответил Artuom
    вчера в 19:27
    "Дновентусу в очередной раз пихают проходных соперников. то Атлетико без яиц" - мне вот интересно думал так ХОТЬ ОДИН человек до и особенно после первого матча?) Теперь конечно, зная как сыграли можно разлагольствовать и что-то там придумывать, а вот после первого матча 95% людей смешивали с овном Юве и Роналду и были полностью уверены что Атлетико в лёгкую дальше пройдёт(уверен в том числе и ты). Хрен бы кто сказал тогда что у Атлетико яиц нету и что Юве повезло с соперником ;)
    Точно)))...Это как "точный прогноз погоды на завтра,. скажем послезавтра")))
    gfrasulov
    gfrasulov ответил 25процентный клоун
    вчера в 19:24
    Ну не понимаю я людей,ну неужели футбол ни чему не учит,просто все перед глазами,ну какие фавориты 90/10;72/25??? Это же детский сад просто ,барса ничего абсолютно не показала против Лиона,а против МЮ вообще ничего может не показать . Ливерпулю в чемпионате дел хватает ,а вы 90/10. 50/50 в каждой паре
    Максимум 55 на 45
    gfrasulov
    gfrasulov ответил Real_Naiman
    вчера в 19:23
    Короче финал Барса-Сити!!!
    Смело...
    gfrasulov
    gfrasulov ответил RedRedTeam
    вчера в 19:20
    Все хорошо, жаль что чакыр и кашшай остались без работы.
    )))...Тень королей не дает покоя?
    DXTK
    DXTK ответил Artuom
       131 / 1078
    вчера в 18:53
    "Дновентусу в очередной раз пихают проходных соперников. то Атлетико без яиц" - мне вот интересно думал так ХОТЬ ОДИН человек до и особенно после первого матча?) Теперь конечно, зная как сыграли можно разлагольствовать и что-то там придумывать, а вот после первого матча 95% людей смешивали с овном Юве и Роналду и были полностью уверены что Атлетико в лёгкую дальше пройдёт(уверен в том числе и ты). Хрен бы кто сказал тогда что у Атлетико яиц нету и что Юве повезло с соперником ;)
      Александр Кузнецов 5
      Александр Кузнецов 5
      вчера в 18:52
      МЮ переоценили.
      ATG
      ATG
         428 / 1078
      вчера в 18:39
      Барсе удачи и МанСити тоже ! Хочу такой финал, чтоб если и проиграть , то Пепу
      Serg3.12
      Serg3.12
         12 / 1078
      вчера в 18:30
      Пожалуй самое интересное противостояние можно ожидать в паре Тоттенхэм - МС
      Хорошо знакомы, командно сильны. За первых мотивация, за вторых набранный ход
      Забавная пара МЮ - Барселона. Первые весьма курьёзно попали на эту стадию, вторые сильно побледневшая тень некогда грозной команды
      Шансы Аякса не велики. Победу над разложившимся Реалом стоит оценивать адекватно
      Порту, повторюсь, "...а что вы тут делаете..?"
      sir_Alex
      sir_Alex
         72 / 1078
      вчера в 18:04
      Туринцам и мерсисайдцам повезло со жребием.
      allemz
      allemz ответил BenderBender
         22 / 1078
      вчера в 18:00
      DXTK снова блещет позором.
      Его обычное состояние.
      Бильге Октай
      Бильге Октай
         221 / 1078
      вчера в 17:58
      тоттену победы , могут пройти сити спокойно .... а аякс зря недооцениваете , я бы там 50 на 50 шансы поставил ....
      Artuom
      Artuom ответил DXTK
         154 / 1078
      вчера в 17:41
      Не угадал я с другими парами, но точно подметил МЮ Барса, вот и решим чей камбек был лучше против ПСЖ, люблю я эти матчи хорошая пара. Дновентусу в очередной раз пихают проходных соперников. то Атлетико без яиц а сейчас молодняк Аякс. А пожелаю я Аяксу удачи бывший клуб пеналду выкинули и нынешний в полне могут, только если судьи тащит гелевого не станут для выгоды уефа. Тоттенхэму не повезло? ну если подумать, зато очень далеко ехать не надо, все решится на туманном альбионе. Я не скажу что Порту подарок, и делать выводы по прошлому году глупо, но для Ливерпуля это выгодный противник. Хотя могу и слится если АПЛ снова замоячит. PS Тоттенхэму, Аяксу, Барселоне и без разницы Порту или Ливерпулю выхода в полуфинал.
      "Дновентусу в очередной раз пихают проходных соперников. то Атлетико без яиц" - мне вот интересно думал так ХОТЬ ОДИН человек до и особенно после первого матча?) Теперь конечно, зная как сыграли можно разлагольствовать и что-то там придумывать, а вот после первого матча 95% людей смешивали с овном Юве и Роналду и были полностью уверены что Атлетико в лёгкую дальше пройдёт(уверен в том числе и ты). Хрен бы кто сказал тогда что у Атлетико яиц нету и что Юве повезло с соперником ;)
      шацк
      шацк
         637 / 1078
      вчера в 17:24
      Зря Порту недооцениваете, для Ливера крайне неудобный кубковый боец.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил DXTK
         9 / 1078
      вчера в 17:23
      Зенит это российские шпоры,тоже пернатые
      Шарлотта Перовская
      Шарлотта Перовская
      вчера в 17:17
      ЛЧ 77
      Sunny.
      Sunny.
         144 / 1078
      вчера в 17:09
      Какой то левый жребий снова подогретые шарики
      DXTK
      DXTK ответил Питермен
         131 / 1078
      вчера в 17:04
      Не нашел пупсиков в жеребьевке, какая-то ошибка?
      свинорылых-пупсиков, бомжей, коней и прочих можно только на страницах рфпл лиги отыскать, тут играют европейские гранды и российские клубы к ним не относятся.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 1078
      вчера в 17:02
      Ну не понимаю я людей,ну неужели футбол ни чему не учит,просто все перед глазами,ну какие фавориты 90/10;72/25???
      Это же детский сад просто ,барса ничего абсолютно не показала против Лиона,а против МЮ вообще ничего может не показать . Ливерпулю в чемпионате дел хватает ,а вы 90/10.

      50/50 в каждой паре
      BenderBender
      BenderBender
         290 / 1078
      вчера в 16:59
      DXTK снова блещет позором.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100