«Наполи» против «Арсенала», Черышев против своих. В Лиге Европы будет жарко!

вчера, 18:30

Турнирный путь участников Лиги Европы расписан вплоть до финала. «Соккер.ру» изучает четвертьфинальные пары и строит теории относительно будущего команд.

«Арсенал» vs «Наполи» = 50% на 50%

Центральное противостояние четвертьфинальной стадии в Лиге Европы. Соперничество, достойное Лиги чемпионов. Собственно, в недавнем прошлом «Арсенал» и «Наполи» встречались в главном турнире Старого Света, и это было эпично! В сезоне-2013/2014 команды из Лондона и Неаполя попали в интереснейшую группу с дортмундской «Боруссией» и «Марселем». Французы оказались «пассажирами» и проиграли во всех шести встречах, зато три остальные команды так ловко обменивались победами, что на финише у «Боруссии», «Наполи» и «Арсенала» было по 12 очков. В очных встречах были зафиксированы победы хозяев со счетом 2:0, а в итоговой таблице неаполитанцы оказались ниже дортмундцев и лондонцев по дополнительным показателям.

Любопытно, что в том самом сезоне-2013/14, когда «Наполи» и «Арсенал» единственный раз в истории сражались друг с другом, их нынешние тренеры собрали все еврокубки. Карло Анчелотти принес мадридскому «Реалу» долгожданную «Десиму», а Унаи Эмери выиграл с «Севильей» Лигу Европы. Летом они сошлись в матче за Суперкубок УЕФА , и там все решил дубль Роналду. Однако последнее слово в еврокубках на данный момент за Эмери: в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ под руководством Унаи на групповой стадии разнес «Баварию» Анчелотти со счетом 3:0. Это стало последней каплей для боссов мюнхенского гранда, и Папа Карло отправился в отставку. Можно сказать, что с предыдущего места работы итальянского тренера уволил Эмери.

На этот раз никто никого не уволит, а определить фаворита в соперничестве «Наполи» и «Арсенала» не представляется возможным. Это две равные команды, у которых одинаковые шансы на общую победу и выход в четвертьфинал. Между прочим, «Арсенал» должен был начинать на выезде – какое-никакое, но преимущество, однако по жребию два лондонских клуба должны были проводить домашние матчи в один день, что запрещено правилами. На этот случай есть пункт регламента, согласно которому должна подвинуться команда, занявшая в предыдущем сезоне национального чемпионата более низкое место. В итоге «Арсенал» сначала примет «Наполи», а потом отправится на раскаленный «Сан Паоло». Но шансы в любом случае равны.

«Вильярреал» vs «Валенсия» = 25% на 75%

Не обошлось без мононациональной пары и в Лиге Европы, причем «Вильярреал» против «Валенсии» - это ведь еще и левантийское дерби, команды базируются на расстоянии каких-то 60 километров друг от друга. И, конечно же, после вылета всех российских клубов из еврокубков мы будем поддерживать единственного россиянина, по-прежнему претендующего на трофей. Для Дениса Черышева это будет особенное противостояние, ведь он провел счастливое время в «Вильярреале», в составе «желтой субмарины» играл в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2014/2015.

Сверх того, именно «Вильярреал» владеет контрактом Черышева, за «Валенсию» Денис выступает на правах аренды. Никаких запретов на выступления против «Вильярреала» у россиянина нет, а в январском матче «Валенсия» разнесла соседей со счетом 3:0, и тогда один из голов записал на свой счет именно Черышев. «Валенсия» - фаворит этой пары, «Вильярреал» не преодолел кризис и по-прежнему сражается за выживание в Ла Лиге. Но это принципиальное соперничество, так что кто знает, что произойдет. Однако шансы «Лос Чес» на итоговый успех оцениваю как втрое более предпочтительные.

«Бенфика» vs «Айнтрахт» = 45% на 55%

Это первая глава в противостоянии «Бенфики» и «Айнтрахта», хотя клубы известные, на счету каждого есть международные трофеи. Честно говоря, теряюсь в догадках, чего ожидать от противостояния в этой паре. С одной стороны, «Бенфика» более искушенная и опытная в смысле участия в еврокубках, но «Айнтрахт» обладает настолько непробиваемым в хорошем смысле характером, что ему, похоже, вообще все равно, против кого играть. В общем-то, шансы здесь равны, но интуитивно отдам предпочтение немцам, которые показывают себя в текущем еврокубковом сезоне исключительно качественной, стабильной и рациональной командой. «Бенфике» перепады настроения более свойственны, и именно из-за них «орлы» могут пострадать.

«Славия» vs «Челси» = 5% на 95%

Чехи, конечно, героически выбили из Лиги Европы «Севилью», но теперь от них ждут подвоха, и «Челси» не допустит расслабленности и не станет церемониться с командой-сюрпризом. При этом ведь и «Славия» обрадована жребием, их тренер хотел сыграть против английского клуба – вот и пожалуйста. «Славии» уже не страшно вылетать, зато сами съездят в Англию и привезут гранда в Прагу, чтобы показать своим болельщикам. Видимо, тут все довольны: «Челси» - легким жребием, а «Славия» - возможностью сыграть против звезд. Да и терять ведь чехам нечего, будут играть против «синих» как в последний раз.

Жеребьевка полуфиналов

«Арсенал»/«Наполи» vs «Вильярреал»/«Валенсия»

У «Арсенала» или «Наполи» точно будет испанский противник в полуфинале. Эмери может встретиться с «Валенсией», где сделал себе имя, а матч «Арсенал» - «Вильярреал» станет повторением полуфинала Лиги чемпионов из середины «нулевых». «Наполи» против «Валенсии» играл лишь однажды, да и то почти 30 лет назад, а вот с «Вильярреалом» были схватки боевые в последние десять лет, причем и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.

«Бенфика»/«Айнтрахт» vs «Славия»/«Челси»