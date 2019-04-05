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Роуз устал от расизма в футболе и с нетерпением ждёт конца карьеры

сегодня, 06:02

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что с нетерпением ждёт момента завершения своей игровой карьеры. Напомним, в отборочном матче ЧЕ-2020 Черногория - Англия (1:5) 28-летний Роуз подвергся расистским выкрикам с трибун.

С меня уже достаточно. Когда я начинаю планировать своё будущее, то ловлю себя на мысли, что у меня осталось 5-6 лет в футболе, и я с нетерпением жду, когда это кончится. Наблюдая то, что происходит сейчас во время матчей.... Это просто... Да не важно, я просто хочу с этим покончить.

Это то, что я чувствую. Чувствую, что мне осталось 4, 5 или 6 лет, и я просто хочу наслаждаться футболом так долго, как смогу. Сейчас в футболе столько политики и всего прочего, и, если честно, я просто не могу дождаться, когда перестану всё это видеть.

Степень наказания за проявление расизма заставляет меня грустить. Чего можно ожидать, когда федерации штрафуют на сумму, которую я трачу за одну ночь в Лондоне? Чего можно ожидать, когда наказание не является достаточно суровым?

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Все комментарии
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответил Artuom
   780 / 916
сегодня в 13:17
Так цвет кожи и является здесь определяющим,также как и человека с узкими глазами все будут считать азиатом.Он другой расы в белой стране.Это такой же бред если ты мне будешь доказывать что белый чувак всю жизнь рос в Африке и он будет африканцем.Я не понимаю зачем нужен мультикультурализм
Artuom
Artuom ответил Kostya_Kostya
   378 / 916
сегодня в 11:06
Он не англичанин лишь только потому что англичане белые.Я не расист,просто это очевидно
Но при этом он и не африканец, потому что африканской крови у него только 1/4 + он никогда не был в Африке(и даже его родители не были) + менталитет у него как у англичанина, ведь с рождения воспитывался именно в Англии...

Кто же он тогда??? Человек без родины??? Африканцем он явно не может считаться, потому что с Африкой его практически ничего не связывает(только цвет кожи).
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответил Artuom
   780 / 916
сегодня в 11:01
Он не англичанин лишь только потому что англичане белые.Я не расист,просто это очевидно
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya
   780 / 916
сегодня в 10:59
Чернокожим всё больше не нравится.Они в Англии,Франции,Италии всего лишь гости и учат хозяев как себя вести.Их историческая Родина - Африка.Пусть туда едит свои правила устанавливать.Почему то он не борется против расизма который в ЮАР.А там всё печальнее.Грёбаные лицемеры
Artuom
Artuom ответил КЭТиК
   378 / 916
сегодня в 10:58
Так надо было не за Англию выступать, а за настоящую Родину.
Проблема в том что родина у него как раз Англия... По отцовской линии у него все чистокровные англичане, а мама хоть и тёмная, но родилась тоже в Англии(её мама, бабушка Дэнни, была из Африки). Выходит что Роуз всётаки англичанин.
311
311
   77 / 916
сегодня в 10:29
Это не проблема для мирового футбола!)
13 RUS
13 RUS
   274 / 916
сегодня в 09:21
В спартак ему надо переходить.там и карьеру за месяц завершит
dzvinka
dzvinka
   48 / 916
сегодня в 09:16
может прямо сегодня? Интересно, где бы был снежинка Дэнни если бы не этот мерзкий, политический, расистский футбол - и сколько бы у него тогда было бы на одну ночь в Лондоне?)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   618 / 916
сегодня в 08:45
ути бедный негритёнок... обидели, накакали...
Alladins
Alladins
   101 / 916
сегодня в 08:42
Даже зулуссы в Англии гов...тые.
Пулково-2
Пулково-2
   789 / 916
сегодня в 08:28
Какой клуб гнилой, такой и Роуз.
SHMEL
SHMEL
   62 / 916
сегодня в 08:12
Езжай тогда в Замбию или Конго,Сомали или Кению и там наслаждайся жизнью,съезди в ЮАР ,посмотри какой там расизм по отношению к белым,не обзывают,а убивают...
Морозовский
Морозовский
   6 / 916
сегодня в 07:47
Просто тебе надо платить столько, сколько получают кричащие расисты. И суровость сразу нарисуется.
Остапчук 67
Остапчук 67
   758 / 916
сегодня в 07:47
Заканчивай сейчас.
Zloi iron
Zloi iron
   645 / 916
сегодня в 07:42
Да что же они все такие ранимые?)
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   224 / 916
сегодня в 07:39
Обидчивый малый
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 916
сегодня в 07:14
лишка тратишь,в Лондоне
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 916
сегодня в 07:07
Так надо было не за Англию выступать, а за настоящую Родину.
Мaкc
Мaкc
   400 / 916
сегодня в 06:51
и снова о расизме
cska plus
cska plus
   17 / 916
сегодня в 06:37
Роузу надо переходить в тарасовку, там федун организовал самостийное гетто.
Ruslik1982
Ruslik1982
   122 / 916
сегодня в 06:22
ведет себя как будто не черномазый. Ты ж, братец, не шахтер - не отмоешься
Lewa2708
Lewa2708
   493 / 916
сегодня в 06:12
Какой же сложный менталитет у них...
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