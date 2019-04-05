Роуз устал от расизма в футболе и с нетерпением ждёт конца карьеры

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что с нетерпением ждёт момента завершения своей игровой карьеры. Напомним, в отборочном матче ЧЕ -2020 Черногория - Англия (1:5) 28-летний Роуз подвергся расистским выкрикам с трибун.

С меня уже достаточно. Когда я начинаю планировать своё будущее, то ловлю себя на мысли, что у меня осталось 5-6 лет в футболе, и я с нетерпением жду, когда это кончится. Наблюдая то, что происходит сейчас во время матчей.... Это просто... Да не важно, я просто хочу с этим покончить.

Это то, что я чувствую. Чувствую, что мне осталось 4, 5 или 6 лет, и я просто хочу наслаждаться футболом так долго, как смогу. Сейчас в футболе столько политики и всего прочего, и, если честно, я просто не могу дождаться, когда перестану всё это видеть.

Степень наказания за проявление расизма заставляет меня грустить. Чего можно ожидать, когда федерации штрафуют на сумму, которую я трачу за одну ночь в Лондоне? Чего можно ожидать, когда наказание не является достаточно суровым?