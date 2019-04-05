Червиченко: «Вряд ли у „Спартака“ получится прибить ЦСКА с помощью рефери»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА .

На сегодняшний день ЦСКА выглядит намного лучше «Спартака» в игровом плане. Правда, подопечные Олега Кононова более удачливы. Вряд ли у них получится прибить «армейцев» с помощью рефери. Хотя, вспоминая, как арбитр отсудил матч «Спартак» — «Зенит» (1:1, 20-й тур РПЛ - прим.), задумываюсь, что могут замахнуться и на дерби. «Красно-белые» не смогут победить из-за объективных причин. Но если суммировать везение и судейский фактор — матч может закончиться как угодно.