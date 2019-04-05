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Червиченко: «Вряд ли у „Спартака“ получится прибить ЦСКА с помощью рефери»

сегодня, 00:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.

На сегодняшний день ЦСКА выглядит намного лучше «Спартака» в игровом плане. Правда, подопечные Олега Кононова более удачливы. Вряд ли у них получится прибить «армейцев» с помощью рефери. Хотя, вспоминая, как арбитр отсудил матч «Спартак» — «Зенит» (1:1, 20-й тур РПЛ - прим.), задумываюсь, что могут замахнуться и на дерби. «Красно-белые» не смогут победить из-за объективных причин. Но если суммировать везение и судейский фактор — матч может закончиться как угодно.

Команды в московском дерби рассудит Виталий Мешков. 

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Все комментарии
mondial18
mondial18
   143 / 905
сегодня в 03:39
Мешков под лупой)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 905
сегодня в 02:28
Постоянная судейская помощь пищевику сделала свое дело! Теперь самый главный вопрос перед матчами, зарядил Федун свистуна, или нет! Позор пищевику!
cska plus
cska plus
   17 / 905
сегодня в 02:11
Ахахах! Уже всё о спартаке открыто говорят.
mihaluch
mihaluch
   101 / 905
сегодня в 01:24
С помощью судей "Спартак" может прибить кого угодно, даже "Барселону". А вот без помощи - это жалкая командишка.
Юрниекс
Юрниекс
   125 / 905
сегодня в 01:10
Свиньи не бывают бывшими...Знает повадки своих...
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
   440 / 905
сегодня в 00:50
Бывший владелец «Спартака» - это как, например, Миколас Орбакайте - бывший муж Пугачёвой, без неё никому не интересен.
Sunny.
Sunny.
   77 / 905
сегодня в 00:49
ахаха красава червь , ему то не знать как федун зарядил весь судейский корпус ))
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 905
сегодня в 00:24
Кому интересно мнение Червиченко .
Мне мнение Черевченко куда важнее ..... 😩😂🐎
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