Червиченко: «Федун завысил цену „Спартака“ в 10 раз»

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова члена совета директоров «красно-белых» Андрея Федуна, оценившего клуб в 1,1-1,2 миллиарда евро.

Упустил момент, когда Андрей Федун стал большим экспертом в оценке активов. Насколько я помню, он всю жизнь был врачом. Можно оценить и в 10, и в 15. Вопрос не в том, во сколько ты оцениваешь, а сколько за него хотели бы дать. Думаю, что цена завышена в 10 раз, если мы говорим о клубе, не привязывая стадион. Думаю, что цена в районе 100-150 млн евро плюс материальная база.

Зачем тогда называть такую большую стоимость? Говорит ли это о том, что «Спартак» собираются продавать?

Логичнее задать такой вопрос ему. Вполне возможно, что ведутся какие-то внутренние разговоры о продаже. Команда владеет клубом довольно много времени, а успехов как не было, так и нет. За 16 лет завоеван всего лишь один серьезный трофей. На мой взгляд, это очень недостаточно.

В нынешних реалиях возможно, что кто-то захочет и сможет приобрести российский клуб?