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Червиченко: «Федун завысил цену „Спартака“ в 10 раз»

сегодня, 00:51

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова члена совета директоров «красно-белых» Андрея Федуна, оценившего клуб в 1,1-1,2 миллиарда евро.

Упустил момент, когда Андрей Федун стал большим экспертом в оценке активов. Насколько я помню, он всю жизнь был врачом. Можно оценить и в 10, и в 15. Вопрос не в том, во сколько ты оцениваешь, а сколько за него хотели бы дать.

Думаю, что цена завышена в 10 раз, если мы говорим о клубе, не привязывая стадион. Думаю, что цена в районе 100-150 млн евро плюс материальная база.

Зачем тогда называть такую большую стоимость? Говорит ли это о том, что «Спартак» собираются продавать?

Логичнее задать такой вопрос ему. Вполне возможно, что ведутся какие-то внутренние разговоры о продаже. Команда владеет клубом довольно много времени, а успехов как не было, так и нет. За 16 лет завоеван всего лишь один серьезный трофей. На мой взгляд, это очень недостаточно.

В нынешних реалиях возможно, что кто-то захочет и сможет приобрести российский клуб?

Такой, как «Спартак», вполне возможно, но за реальные деньги. Мы все понимаем, какие бы сказки ни рассказывали про доходность наших клубов, это всё равно вещь убыточная. Причем чем выше клуб располагается, тем больше убытков. Думаю, минусовое сальдо первых пяти клубов в районе 30-50 млн евро, а которые пониже - где-то в районе 10 млн.

Абсолютно точно никакой российский клуб не является прибыльным. Где-то эта цифра может быть поменьше – например, у ЦСКА. Всё-таки они достаточно неплохо продают игроков, у них отрицательное сальдо может быть меньше остальных.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 905
сегодня в 02:49
Причём в эту сумму входит Рейнгольд с домом в Тарасовке!
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   76 / 905
сегодня в 02:35
Федун - мошенник. Задумал продать бесполезную вещь в 10 раз дороже.
tims
tims
   473 / 905
сегодня в 02:04
Согласен с Червиченко с небольшой поправкой. 100-150 евро "Спартак стоит вместе со стадионом и недвижимостью в Тарасовке...
mondial18
mondial18
   143 / 905
сегодня в 01:39
в 10 раз как минимум
drug01
drug01
   99 / 905
сегодня в 00:55
Кто же захочет купить эту обузу?
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