Пресс-служба «Зенита» анонсировала новый выпуск программы «Z+». Шоу увидит свет 7 апреля.
Гостями студии станут Андрей Аршавин и Илья Геркус, тактический разбор предстоящей игры проведут Александр Григорян и Алексей Игонин.
Пресс-служба «Зенита» анонсировала новый выпуск программы «Z+». Шоу увидит свет 7 апреля.
Гостями студии станут Андрей Аршавин и Илья Геркус, тактический разбор предстоящей игры проведут Александр Григорян и Алексей Игонин.
Сегодня 10:47
Пусть в этой программе скажут пару слов о Славнове. Человек не работает, целыми днями сидит в интернете и создает сотни клонов, чтобы защищать честь и достоинство питерского проекта без истории.
Объект явно созрел для свин-шоу планеты.
Сегодня 10:47
Пусть в этой программе скажут пару слов о Славнове. Человек не работает, целыми днями сидит в интернете и создает сотни клонов, чтобы защищать честь и достоинство питерского проекта без истории.
Объект явно созрел для свин-шоу планеты.