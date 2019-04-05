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«Зенит» анонсировал новый выпуск «Z+»

сегодня, 10:15

Пресс-служба «Зенита» анонсировала новый выпуск программы «Z+». Шоу увидит свет 7 апреля.

Гостями студии станут Андрей Аршавин и Илья Геркус, тактический разбор предстоящей игры проведут Александр Григорян и Алексей Игонин.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил parallels
   147 / 916
сегодня в 11:32
а как тебе позорная передача со шмурновым за миллиард народных денег, именуемая "красно-белая среда"?
Красно-белая свиная среда в ауте.
oncha
oncha
   206 / 916
сегодня в 11:29
    Кошк 47
    Кошк 47
       350 / 916
    сегодня в 11:28
    А где Шнур?Дацик?Борецкий???
    морозз
    морозз ответил parallels
       70 / 916
    сегодня в 11:20
    а как тебе позорная передача со шмурновым за миллиард народных денег, именуемая "красно-белая среда"?
    Я её не смотрю дружище, такая же шняга как и питерское балаболство!
    parallels
    parallels ответил морозз
       2 / 916
    сегодня в 10:54
    Денег шквал, девать их некуда...вот и придумывают их распил! Опять львиную долю времени будут рассказывать как они ненавидят Спартак и какие они были крутые! Бред какой то!
    а как тебе позорная передача со шмурновым за миллиард народных денег, именуемая "красно-белая среда"?
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 916
    сегодня в 10:54
    Учись Кикнадзе как работают успешные менеджеры. Гыгыгы
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       27 / 916
    сегодня в 10:47
      морозз
      морозз
         70 / 916
      сегодня в 10:38
      Денег шквал, девать их некуда...вот и придумывают их распил! Опять львиную долю времени будут рассказывать как они ненавидят Спартак и какие они были крутые! Бред какой то!
      пердун из Тарасовки
      пердун из Тарасовки
         528 / 916
      сегодня в 10:26
      Про наш слабый Спартак помянут хоть, в данной программе ?
      Бестрофейный
      Бестрофейный
         222 / 916
      сегодня в 10:16
      Любимое шоу в тарасовке, только о нем и говорят.
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