Павлюченко: «„Спартак“ - ЦСКА - главное футбольное событие»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА .

«Спартак» — ЦСКА — это то футбольное событие, которое ждет вся страна. Это главное футбольное событие нашей страны, это настоящее дерби. Мне кажется, больше сопоставимых игр в России нет, ну может, только если с «Зенитом». Как говорят, игра двух столиц.

Будет сумасшедший матч, который ждут миллионы болельщиков. Я уверен, что будет много забитых голов, так было всегда. «Спартак» будет играть дома, у него будет огромная и сумасшедшая поддержка в родных стенах.

Мой прогноз? Ставлю на победу «Спартака» со счетом 3-2, я думаю, что если «Спартак» хочет зацепиться за чемпионство, то должен выигрывать. Нужно побеждать армейцев, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.