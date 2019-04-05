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Павлюченко: «„Спартак“ - ЦСКА - главное футбольное событие»

сегодня, 16:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА.

«Спартак» — ЦСКА — это то футбольное событие, которое ждет вся страна. Это главное футбольное событие нашей страны, это настоящее дерби. Мне кажется, больше сопоставимых игр в России нет, ну может, только если с «Зенитом». Как говорят, игра двух столиц.

Будет сумасшедший матч, который ждут миллионы болельщиков. Я уверен, что будет много забитых голов, так было всегда. «Спартак» будет играть дома, у него будет огромная и сумасшедшая поддержка в родных стенах.

Мой прогноз? Ставлю на победу «Спартака» со счетом 3-2, я думаю, что если «Спартак» хочет зацепиться за чемпионство, то должен выигрывать. Нужно побеждать армейцев, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

«Спартак» в прошлом туре обыграл «Ахмат» (3:1). 

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Все комментарии
Пулково-2
Пулково-2
   713 / 920
сегодня в 18:48
ЦСКА только победы!
Юрниекс
Юрниекс
   125 / 920
сегодня в 18:24
Хрюшатник надо рвать,даже если они опять, как с Ахматом, судью,в качестве дополнительного играка поставят..Стыдно будет нам,победителям Реала, проигрывать клубу,об который вся Европа ноги вытерает...
ziborock
ziborock ответил Николай Еремеев
   69 / 920
сегодня в 17:47
Посмотрим что будет завтра . кстати наша молодежка сегодня прогнула Спартак . ждем с оптимизмом того же в завтрашнем матче !
А без пенок слабо прогнуть?!)))
ziborock
ziborock ответил cska plus
   69 / 920
сегодня в 17:43
В прошлом туре спартак выиграл Ахмат, как выиграл видела вся страна.
А теперь напиши по русски!)))
112910415
112910415
   89 / 920
сегодня в 17:29
победить, непременно победить !
cska plus
cska plus
   16 / 920
сегодня в 17:26
В прошлом туре спартак выиграл Ахмат, как выиграл видела вся страна.
Footbolista
Footbolista ответил Николай Еремеев
   7 / 920
сегодня в 17:20
Отскочили с левой пенки )...
Footbolista
Footbolista
   7 / 920
сегодня в 17:15
Спартак - зенит игра двух столиц...зенит - цска игра конюшни с бакланами)...
ermak6848
ermak6848
   139 / 920
сегодня в 17:04
Завтра посмотрим Футбол..
Вперёд ЦСКА !!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   381 / 920
сегодня в 16:44
Посмотрим что будет завтра . кстати наша молодежка сегодня прогнула Спартак . ждем с оптимизмом того же в завтрашнем матче !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   21 / 920
сегодня в 16:41
Все приводят красивые и логичные аргументы, мол домашний стадион, опытная и мастеровитая команда у хряков, а букмекеры все равно дают меньший коэффициент на победу ЦСКА. Наверное, их тоже купил Гинер!
NbKA555
NbKA555
   173 / 920
сегодня в 16:32
Уважаю Рому как игрока и всегда было обидно что очень ленив был,ведь играл процентов на 70 от своих возможностей из-за этого!!!Моей любимой команде удачи и победы завтра!Остальным хороших выходных!
mihaluch
mihaluch
   105 / 920
сегодня в 16:30
А вот назло Павлюку возьмут и сыграют 0:0.
VV V
VV V
   161 / 920
сегодня в 16:25
Какая на.... Лига Чемпионов для мясных кудесников тряпочного мяча ?
LOpp
LOpp
   9 / 920
сегодня в 16:25
Вылет Зенита в пердив - станет главным футбольным событием.
parallels
parallels
   2 / 920
сегодня в 16:21
- "будет много забитых голов, так было всегда"

ну да. ну да, мы тоже вспоминаем 1:5 и 0:4 😄
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   130 / 920
сегодня в 16:12
Если считать команду с пятого места за команду по сути, то с натяжкой можно и назвать.
КЭТиК
КЭТиК
   203 / 920
сегодня в 16:12
Спартак - Зенит тоже неплохая вывеска.
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