Пятницкий: «„Спартак“ немного отбросит ЦСКА в таблице»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА .
Я думаю, что «Спартак» отбросит ЦСКА немного назад в таблице с их мечтой о золотых медалях и обыграет «армейцев», которые будут бороться уже не за золото, а за другие медали. Для меня фаворит этой встречи «Спартак». Это однозначно. Уверен, что мы увидим результативную игру. Обе команды забьют, но «красно-белые» победят.
Я не видел последний матч «Спартака» с «Ахматом» на выезде, поэтому трудно сказать о козырях. Но у команды Кононова более стабильный состав и опытные и мастеровитые футболисты в индивидуальном плане, поэтому преимущество будет на ее стороне. А у ЦСКА молодая команда. В последнем матче с «Уфой» ей не хватило опыта, чтобы доиграть встречу до победы, ведя 2:0 по ходу матча.
Поставлю на победу «Спартака» со счетом 3:1.
Или за победу народных...
Или за победу народных...
за эти годы у Спартак 7 побед, 5 ничей и 0 поражений.
за эти годы у Спартак 7 побед, 5 ничей и 0 поражений.
«„Спартак“ немного потбросит ЦСКА в таблице»
«„Спартак“ немного потбросит ЦСКА в таблице»
игра не поставлена, набираем очки за счет фарта.
цска щас выглядит предпочтительней
игра не поставлена, набираем очки за счет фарта.
цска щас выглядит предпочтительней
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО