Пятницкий: «„Спартак“ немного отбросит ЦСКА в таблице»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА .

Я думаю, что «Спартак» отбросит ЦСКА немного назад в таблице с их мечтой о золотых медалях и обыграет «армейцев», которые будут бороться уже не за золото, а за другие медали. Для меня фаворит этой встречи «Спартак». Это однозначно. Уверен, что мы увидим результативную игру. Обе команды забьют, но «красно-белые» победят.

Я не видел последний матч «Спартака» с «Ахматом» на выезде, поэтому трудно сказать о козырях. Но у команды Кононова более стабильный состав и опытные и мастеровитые футболисты в индивидуальном плане, поэтому преимущество будет на ее стороне. А у ЦСКА молодая команда. В последнем матче с «Уфой» ей не хватило опыта, чтобы доиграть встречу до победы, ведя 2:0 по ходу матча.

Поставлю на победу «Спартака» со счетом 3:1.