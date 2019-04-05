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Пятницкий: «„Спартак“ немного отбросит ЦСКА в таблице»

сегодня, 14:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА .

Я думаю, что «Спартак» отбросит ЦСКА немного назад в таблице с их мечтой о золотых медалях и обыграет «армейцев», которые будут бороться уже не за золото, а за другие медали. Для меня фаворит этой встречи «Спартак». Это однозначно. Уверен, что мы увидим результативную игру. Обе команды забьют, но «красно-белые» победят.

Я не видел последний матч «Спартака» с «Ахматом» на выезде, поэтому трудно сказать о козырях. Но у команды Кононова более стабильный состав и опытные и мастеровитые футболисты в индивидуальном плане, поэтому преимущество будет на ее стороне. А у ЦСКА молодая команда. В последнем матче с «Уфой» ей не хватило опыта, чтобы доиграть встречу до победы, ведя 2:0 по ходу матча.

Поставлю на победу «Спартака» со счетом 3:1.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил makkie
   55 / 920
сегодня в 17:43
Волевая победа молодёжки ЦСКА. Как то так.
112910415
112910415
   89 / 920
сегодня в 17:06
совсем чуть-чуть отбросит
beefs
beefs
   102 / 920
сегодня в 16:56
Будет ничья 1:1
VV V
VV V
   161 / 920
сегодня в 16:29
А вот Субботин, это мой сосед, сказал обратное...., что ЦСКА отправит мясных на фарш для мясокомбината !
Abverin
Abverin
   224 / 920
сегодня в 15:56
Жаль, что ЦСКА не может откинуть свиней ниже пятого места, как прикипели на нем они.
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   7 / 920
сегодня в 15:38
Результат непредсказуем если честно...накосячить могут и те и те)...
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   7 / 920
сегодня в 15:37
Купи билет на его концерт)...
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   7 / 920
сегодня в 15:32
Одна из побед 6:0...Пятницкий тоже закатил коням)...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Palex
   3 / 920
сегодня в 15:29
Скорее Андрей и ещё 300 Андреев при барине федуне
cska plus
cska plus
   16 / 920
сегодня в 15:26
Лично я хочу услышать старика рейнгольда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 920
сегодня в 15:22
Я за ничью в этом матче.
Или за победу народных...
ДСА
ДСА
   135 / 920
сегодня в 15:19
Поддерживаю Пятницкого.
Palex
Palex ответил Scuderia Ferrari
   84 / 920
сегодня в 15:12
Ну это...как там его Робинзон Крузо и Пятницкий.Нет, не то?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   4 / 920
сегодня в 15:06
да по игре вроде вопросов нет ,а вот по реализации оОгромные вопросы
mihaluch
mihaluch
   105 / 920
сегодня в 15:05
Пятницкий несёт бред по пятницам.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   4 / 920
сегодня в 15:05
нет нет ,еще несколько букв были не услышаны ," помотросит" ,так в оригинале))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   130 / 920
сегодня в 15:03
Время покажет, но пятое место высоко для свиней.
makkie
makkie
   11 / 920
сегодня в 15:03
Пока молодежка Спартака выигрывает у коней 1-0 (гол Прошляков)
oncha
oncha ответил Байкал-38.
   170 / 920
сегодня в 14:56
1:1 пусть скатают и норм!
Так и будет.
LOpp
LOpp ответил Alladins
   9 / 920
сегодня в 14:56
Сам то хоть раз у ЦСКА выигрывал?
Пятницкий играл в Спартаке в сезонах с 1992-1997 гг.
за эти годы у Спартак 7 побед, 5 ничей и 0 поражений.
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 920
сегодня в 14:54
1:1 пусть скатают и норм!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 920
сегодня в 14:52
Журналист не расслышал букву "П"....


«„Спартак“ немного потбросит ЦСКА в таблице»
LOpp
LOpp
   9 / 920
сегодня в 14:51
не понимаю за счет чего бывшие игроки считают, что Спартак победит?
игра не поставлена, набираем очки за счет фарта.
цска щас выглядит предпочтительней
Alladins
Alladins
   93 / 920
сегодня в 14:50
Сам то хоть раз у ЦСКА выигрывал?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 920
сегодня в 14:49
Что такое пятницкий?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   34 / 920
сегодня в 14:46
ЧУЮ ПОЛЕТЯТ КБ РОЗЫ С ТРИБУН И ПОТЯНУТСЯ ЗРИТЕЛИ К ВЫХОДУ
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО
bojarind
bojarind
   244 / 920
сегодня в 14:45
Еще один недотренер высказался, просто уже смешно становится.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 920
сегодня в 14:42
У цска не молодая команда,у них ее просто нет и тренера нет,но дерби есть дерби,это бойня
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