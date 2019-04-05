Асхабадзе: «Спартак» фаворит из-за того, что играет на домашнем стадионе»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ ЦСКА с «красно-белыми».

Я скажу, что «Спартак» фаворит из-за того, что играет на домашнем стадионе, при своих зрителях. Это немаловажный фактор, учитывая совсем небольшую разницу в очках в турнирной таблице. Поэтому, основываясь только на этом факте, можно сказать, что «Спартак» — фаворит.

Какой игры ожидаю? Это дерби. Дерби, наверное, по размаху и по накалу страстей самое серьезное в России. Поэтому, я думаю, игра будет эмоциональная, скорее жесткая, с накалом страстей.

Не знаю, как завершится игра. В дерби это всегда непредсказуемо. Поэтому гадать просто так не имеет никакого смысла. Игра будет зависеть от разных моментов: от того, кто забьет первым, как начнется матч.