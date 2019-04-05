Асхабадзе: «Спартак» фаворит из-за того, что играет на домашнем стадионе»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ ЦСКА с «красно-белыми».
Я скажу, что «Спартак» фаворит из-за того, что играет на домашнем стадионе, при своих зрителях. Это немаловажный фактор, учитывая совсем небольшую разницу в очках в турнирной таблице. Поэтому, основываясь только на этом факте, можно сказать, что «Спартак» — фаворит.
Какой игры ожидаю? Это дерби. Дерби, наверное, по размаху и по накалу страстей самое серьезное в России. Поэтому, я думаю, игра будет эмоциональная, скорее жесткая, с накалом страстей.
Не знаю, как завершится игра. В дерби это всегда непредсказуемо. Поэтому гадать просто так не имеет никакого смысла. Игра будет зависеть от разных моментов: от того, кто забьет первым, как начнется матч.
А на будущее скажу - когда человеку что-то непонятно в силу слабости его понятийного аппарата, он начинает смеяться, в качестве банальной психологической реакции на неизвестное.
Подумай об этом как-нибудь.... чем-то....
А на будущее скажу - когда человеку что-то непонятно в силу слабости его понятийного аппарата, он начинает смеяться, в качестве банальной психологической реакции на неизвестное.
Подумай об этом как-нибудь.... чем-то....
Как говорится, "сколько не говори халва во рту слаще не станет".
И ещё, специально для "мясных" турбо-урбо-профессиональных писак бесплатная подсказка - В СПОРТЕ НЕ РАБОТАЮТ ПРАВИЛА СМИ.
Если в СМИ будешь писать или показывать волосатое колено по пол часа каждый день - то это колено со временем станет популярнее многих людей, которые реже мелькают в СМИ, нежели волосатое колено. Со спортом - не так! Тут идеологические предпочтения! Или, сколько не пиши про "Свинарник" - "насильно мил не будешь"!
Это я к вопросам:
1. ПОЧЕМУ 9 ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК МЕСТНОЙ РЕДАКЦИИ "МЯСНЫЕ", ЕСЛИ КОМАНД 16 В РОССИИ??
2. ПОЧЕМУ ЭТИ "МЯСНЫЕ" АВТОРЫ, ПИШУТ(КОПИРУЮТ С ДРУГИХ РЕСУРСОВ) НОВОСТИ ДЛЯ 1/16 АУДИТОРИИ САЙТА, ЗАБИВАЯ НА ОСТАЛЬНЫХ?
3. НЕ ХОТИТЕ ЛИ "РАЗБАВИТЬ" ВАШУ "ТУСОВКУ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ" ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ БОЛЕЮТ ЗА ДРУГИЕ КЛУБЫ И УМЕЮТ ПИСАТЬ???
Я не про себя - слишком "дорого" выйдет, это просто как намёк. Почему не взять из Краснодарского края парня, который писал бы про футбол на юге России, из Ебурга одного - про Урал, из Питера - про СЗ России. И будет вам счастье.
А то сегодня читаешь какую-нибудь, притянутую за уши "аналитику" о "Зените" или ЦСКА, которую "намалевал" мясной, и аж зубы сводит от написанной чуши, ереси и дичи!!
И ДЛЯ ЧЕГО??? КОМУ ВЫ ЕЁ ПИШЕТЕ?? НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СВОИХ КЛУБОВ - ЗНАЮТ ЧТО В НИХ ПРОИСХОДИТ, А ОСТАЛЬНЫМ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО.
ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТИ "АВТОРЫ", КАК И НЕКОТОРЫЕ ТУТ БОЛЕЛЬЩИКИ "СПАРТАКА", ВЫДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ЧУШЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ БОМБИЛО ОТ САМОГО "СПАРТАКА".
И что самое отвратительное, когда пишешь такому писаке-графоману-дилетанту: "Не умеешь - не берись!", тебя тупо банят, и "мясная" вакханалия продолжается!
Ну это же просто ПОЗОР!!!
Ни уж-то, когда несколько лет назад, соккер.ру купил кто-то "мясной"? Для меня - только это является логичным и реальным объяснением. Иначе я не могу объяснить тот факт, что администрация сама, своими руками, "убивает" этот сайт, получая тут зарплату.
Всё повыпиливали, что вашему "Свинарнику" не любо! Даже "Лучшие комментарии", потому что в них очень часто можно было прочитать, что "Спартак - барахло!", что и есть истина!
Как говорится, "сколько не говори халва во рту слаще не станет".
И ещё, специально для "мясных" турбо-урбо-профессиональных писак бесплатная подсказка - В СПОРТЕ НЕ РАБОТАЮТ ПРАВИЛА СМИ.
Если в СМИ будешь писать или показывать волосатое колено по пол часа каждый день - то это колено со временем станет популярнее многих людей, которые реже мелькают в СМИ, нежели волосатое колено. Со спортом - не так! Тут идеологические предпочтения! Или, сколько не пиши про "Свинарник" - "насильно мил не будешь"!
Это я к вопросам:
1. ПОЧЕМУ 9 ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК МЕСТНОЙ РЕДАКЦИИ "МЯСНЫЕ", ЕСЛИ КОМАНД 16 В РОССИИ??
2. ПОЧЕМУ ЭТИ "МЯСНЫЕ" АВТОРЫ, ПИШУТ(КОПИРУЮТ С ДРУГИХ РЕСУРСОВ) НОВОСТИ ДЛЯ 1/16 АУДИТОРИИ САЙТА, ЗАБИВАЯ НА ОСТАЛЬНЫХ?
3. НЕ ХОТИТЕ ЛИ "РАЗБАВИТЬ" ВАШУ "ТУСОВКУ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ" ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ БОЛЕЮТ ЗА ДРУГИЕ КЛУБЫ И УМЕЮТ ПИСАТЬ???
Я не про себя - слишком "дорого" выйдет, это просто как намёк. Почему не взять из Краснодарского края парня, который писал бы про футбол на юге России, из Ебурга одного - про Урал, из Питера - про СЗ России. И будет вам счастье.
А то сегодня читаешь какую-нибудь, притянутую за уши "аналитику" о "Зените" или ЦСКА, которую "намалевал" мясной, и аж зубы сводит от написанной чуши, ереси и дичи!!
И ДЛЯ ЧЕГО??? КОМУ ВЫ ЕЁ ПИШЕТЕ?? НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СВОИХ КЛУБОВ - ЗНАЮТ ЧТО В НИХ ПРОИСХОДИТ, А ОСТАЛЬНЫМ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО.
ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТИ "АВТОРЫ", КАК И НЕКОТОРЫЕ ТУТ БОЛЕЛЬЩИКИ "СПАРТАКА", ВЫДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ЧУШЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ БОМБИЛО ОТ САМОГО "СПАРТАКА".
И что самое отвратительное, когда пишешь такому писаке-графоману-дилетанту: "Не умеешь - не берись!", тебя тупо банят, и "мясная" вакханалия продолжается!
Ну это же просто ПОЗОР!!!
Ни уж-то, когда несколько лет назад, соккер.ру купил кто-то "мясной"? Для меня - только это является логичным и реальным объяснением. Иначе я не могу объяснить тот факт, что администрация сама, своими руками, "убивает" этот сайт, получая тут зарплату.
Всё повыпиливали, что вашему "Свинарнику" не любо! Даже "Лучшие комментарии", потому что в них очень часто можно было прочитать, что "Спартак - барахло!", что и есть истина!