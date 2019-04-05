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Асхабадзе: «Спартак» фаворит из-за того, что играет на домашнем стадионе»

сегодня, 15:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал предстоящий матч 22-го тура РПЛ ЦСКА с «красно-белыми». 

Я скажу, что «Спартак» фаворит из-за того, что играет на домашнем стадионе, при своих зрителях. Это немаловажный фактор, учитывая совсем небольшую разницу в очках в турнирной таблице. Поэтому, основываясь только на этом факте, можно сказать, что «Спартак» — фаворит.

Какой игры ожидаю? Это дерби. Дерби, наверное, по размаху и по накалу страстей самое серьезное в России. Поэтому, я думаю, игра будет эмоциональная, скорее жесткая, с накалом страстей.

Не знаю, как завершится игра. В дерби это всегда непредсказуемо. Поэтому гадать просто так не имеет никакого смысла. Игра будет зависеть от разных моментов: от того, кто забьет первым, как начнется матч.

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Завтра
Завтра ответил ziborock
   152 / 920
сегодня в 18:41
Написал смешнее некуда!)
    ziborock
    ziborock ответил Завтра
       69 / 920
    сегодня в 17:51
    "Спартак" - от головы до пят неадекватный футбольный клуб и как команда барахло. Как говорится, "сколько не говори халва во рту слаще не станет". И ещё, специально для "мясных" турбо-урбо-профессиональных писак бесплатная подсказка - В СПОРТЕ НЕ РАБОТАЮТ ПРАВИЛА СМИ. Если в СМИ будешь писать или показывать волосатое колено по пол часа каждый день - то это колено со временем станет популярнее многих людей, которые реже мелькают в СМИ, нежели волосатое колено. Со спортом - не так! Тут идеологические предпочтения! Или, сколько не пиши про "Свинарник" - "насильно мил не будешь"! Это я к вопросам: 1. ПОЧЕМУ 9 ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК МЕСТНОЙ РЕДАКЦИИ "МЯСНЫЕ", ЕСЛИ КОМАНД 16 В РОССИИ?? 2. ПОЧЕМУ ЭТИ "МЯСНЫЕ" АВТОРЫ, ПИШУТ(КОПИРУЮТ С ДРУГИХ РЕСУРСОВ) НОВОСТИ ДЛЯ 1/16 АУДИТОРИИ САЙТА, ЗАБИВАЯ НА ОСТАЛЬНЫХ? 3. НЕ ХОТИТЕ ЛИ "РАЗБАВИТЬ" ВАШУ "ТУСОВКУ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ" ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ БОЛЕЮТ ЗА ДРУГИЕ КЛУБЫ И УМЕЮТ ПИСАТЬ??? Я не про себя - слишком "дорого" выйдет, это просто как намёк. Почему не взять из Краснодарского края парня, который писал бы про футбол на юге России, из Ебурга одного - про Урал, из Питера - про СЗ России. И будет вам счастье. А то сегодня читаешь какую-нибудь, притянутую за уши "аналитику" о "Зените" или ЦСКА, которую "намалевал" мясной, и аж зубы сводит от написанной чуши, ереси и дичи!! И ДЛЯ ЧЕГО??? КОМУ ВЫ ЕЁ ПИШЕТЕ?? НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СВОИХ КЛУБОВ - ЗНАЮТ ЧТО В НИХ ПРОИСХОДИТ, А ОСТАЛЬНЫМ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО. ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТИ "АВТОРЫ", КАК И НЕКОТОРЫЕ ТУТ БОЛЕЛЬЩИКИ "СПАРТАКА", ВЫДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ЧУШЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ БОМБИЛО ОТ САМОГО "СПАРТАКА". И что самое отвратительное, когда пишешь такому писаке-графоману-дилетанту: "Не умеешь - не берись!", тебя тупо банят, и "мясная" вакханалия продолжается! Ну это же просто ПОЗОР!!! Ни уж-то, когда несколько лет назад, соккер.ру купил кто-то "мясной"? Для меня - только это является логичным и реальным объяснением. Иначе я не могу объяснить тот факт, что администрация сама, своими руками, "убивает" этот сайт, получая тут зарплату. Всё повыпиливали, что вашему "Свинарнику" не любо! Даже "Лучшие комментарии", потому что в них очень часто можно было прочитать, что "Спартак - барахло!", что и есть истина!
    Написал смешнее некуда!)
    112910415
    112910415
       89 / 920
    сегодня в 17:26
    будем надеяться, что так оно и будет !
    Sunny.
    Sunny.
       80 / 920
    сегодня в 17:26
    Из за мешковины
    Завтра
    Завтра
       152 / 920
    сегодня в 16:53
    "Спартак" - от головы до пят неадекватный футбольный клуб и как команда барахло.
    Как говорится, "сколько не говори халва во рту слаще не станет".
    И ещё, специально для "мясных" турбо-урбо-профессиональных писак бесплатная подсказка - В СПОРТЕ НЕ РАБОТАЮТ ПРАВИЛА СМИ.
    Если в СМИ будешь писать или показывать волосатое колено по пол часа каждый день - то это колено со временем станет популярнее многих людей, которые реже мелькают в СМИ, нежели волосатое колено. Со спортом - не так! Тут идеологические предпочтения! Или, сколько не пиши про "Свинарник" - "насильно мил не будешь"!
    Это я к вопросам:
    1. ПОЧЕМУ 9 ИЗ 10 ЧЕЛОВЕК МЕСТНОЙ РЕДАКЦИИ "МЯСНЫЕ", ЕСЛИ КОМАНД 16 В РОССИИ??
    2. ПОЧЕМУ ЭТИ "МЯСНЫЕ" АВТОРЫ, ПИШУТ(КОПИРУЮТ С ДРУГИХ РЕСУРСОВ) НОВОСТИ ДЛЯ 1/16 АУДИТОРИИ САЙТА, ЗАБИВАЯ НА ОСТАЛЬНЫХ?
    3. НЕ ХОТИТЕ ЛИ "РАЗБАВИТЬ" ВАШУ "ТУСОВКУ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ" ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ БОЛЕЮТ ЗА ДРУГИЕ КЛУБЫ И УМЕЮТ ПИСАТЬ???
    Я не про себя - слишком "дорого" выйдет, это просто как намёк. Почему не взять из Краснодарского края парня, который писал бы про футбол на юге России, из Ебурга одного - про Урал, из Питера - про СЗ России. И будет вам счастье.

    А то сегодня читаешь какую-нибудь, притянутую за уши "аналитику" о "Зените" или ЦСКА, которую "намалевал" мясной, и аж зубы сводит от написанной чуши, ереси и дичи!!
    И ДЛЯ ЧЕГО??? КОМУ ВЫ ЕЁ ПИШЕТЕ?? НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СВОИХ КЛУБОВ - ЗНАЮТ ЧТО В НИХ ПРОИСХОДИТ, А ОСТАЛЬНЫМ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО.

    ИНОГДА МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТИ "АВТОРЫ", КАК И НЕКОТОРЫЕ ТУТ БОЛЕЛЬЩИКИ "СПАРТАКА", ВЫДУМЫВАЮТ ВСЯКУЮ ЧУШЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ БОМБИЛО ОТ САМОГО "СПАРТАКА".

    И что самое отвратительное, когда пишешь такому писаке-графоману-дилетанту: "Не умеешь - не берись!", тебя тупо банят, и "мясная" вакханалия продолжается!
    Ну это же просто ПОЗОР!!!

    Ни уж-то, когда несколько лет назад, соккер.ру купил кто-то "мясной"? Для меня - только это является логичным и реальным объяснением. Иначе я не могу объяснить тот факт, что администрация сама, своими руками, "убивает" этот сайт, получая тут зарплату.

    Всё повыпиливали, что вашему "Свинарнику" не любо! Даже "Лучшие комментарии", потому что в них очень часто можно было прочитать, что "Спартак - барахло!", что и есть истина!
    Антиспамм
    Антиспамм
       524 / 920
    сегодня в 16:35
    Ничья украсит тур, обе команды днища.
    Caniggia
    Caniggia
       76 / 920
    сегодня в 16:32
    ЦСКА фаворит, потому что тренер у Спартака пока что бесхребетная тряпка.
    cska plus
    cska plus
       16 / 920
    сегодня в 16:31
    Для профи по фиг домашний или гостевой стадион.
    ДАША Д
    ДАША Д
       190 / 920
    сегодня в 16:22
    Логика в этом есть.
    STVA 1
    STVA 1
       109 / 920
    сегодня в 16:21
    Нет фаворита
    oncha
    oncha
       170 / 920
    сегодня в 16:07
    Фаворит потому, что играет в составе 12 человек с судьей, но и это не всегда помогает.
    brooks
    brooks
       400 / 920
    сегодня в 16:03
    Ёксель-моксель, тебя-то откуда выкопали?!
    1 команда
    1 команда
       81 / 920
    сегодня в 16:00
    На родной стадион давно бомжей загоняют с Комсомольской площади, а они, когда подопьют, им все равно за кого болеть.
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