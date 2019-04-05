Адвокат Мамаева рассказал, когда поступит апелляция на продление заключения

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал, когда сторона защиты собирается обжаловать в суде апелляционной инстанции решение о продлении срока ареста, которое на этой неделе вынес Пресненский суд Москвы.

Решение о продлении срока ареста будет обжаловано нами в суде аппеляционной инстанции либо сегодня, либо в понедельник.

Заседание 9 апреля предусматривает следующий порядок: первоначально сторона обвинения, то есть прокурор, будет оглашать обвинительное заключение. Обычно по соглашению сторон оглашают только саму формулу обвинения. Это займет где-то порядка часа. Потом подсудимые и их защитники имеют право выразить свое отношение к предъявленному обвинению, коротко озвучив свою позицию по данному делу. Дальше определяется порядок исследования доказательств, и обычно этот процесс начинается с допроса свидетелей. Государственный обвинитель допрос проводит первым, потом стороны и судья имеют право задать вопросы. Это все как минимум занимает не менее часа-двух. Поэтому, с учетом того, что заседание назначено на 12 часов, в лучшем случае удастся допросить (при наличии явки) одного-двух потерпевших.

Пока что мы установили график ежедневного судебного разбирательства по предложению председательствующего судьи. Мы настроены на активное судопроизводство по этому делу, учитывая то, что в предыдущей стадии была допущена достаточно серьезная волокита, негативно сказавшаяся на сроках содержания под стражей.