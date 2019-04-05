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Адвокат Мамаева рассказал, когда поступит апелляция на продление заключения

сегодня, 13:52

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал, когда сторона защиты собирается обжаловать в суде апелляционной инстанции решение о продлении срока ареста, которое на этой неделе вынес Пресненский суд Москвы.

Решение о продлении срока ареста будет обжаловано нами в суде аппеляционной инстанции либо сегодня, либо в понедельник.

Заседание 9 апреля предусматривает следующий порядок: первоначально сторона обвинения, то есть прокурор, будет оглашать обвинительное заключение. Обычно по соглашению сторон оглашают только саму формулу обвинения. Это займет где-то порядка часа. Потом подсудимые и их защитники имеют право выразить свое отношение к предъявленному обвинению, коротко озвучив свою позицию по данному делу. Дальше определяется порядок исследования доказательств, и обычно этот процесс начинается с допроса свидетелей. Государственный обвинитель допрос проводит первым, потом стороны и судья имеют право задать вопросы. Это все как минимум занимает не менее часа-двух. Поэтому, с учетом того, что заседание назначено на 12 часов, в лучшем случае удастся допросить (при наличии явки) одного-двух потерпевших.

Пока что мы установили график ежедневного судебного разбирательства по предложению председательствующего судьи. Мы настроены на активное судопроизводство по этому делу, учитывая то, что в предыдущей стадии была допущена достаточно серьезная волокита, негативно сказавшаяся на сроках содержания под стражей.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   424 / 920
сегодня в 15:19
Эта тягомотина уже надоела
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   222 / 920
сегодня в 14:18
этих двух клоунов уже пора отпустить с миром
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   319 / 920
сегодня в 14:11
Лет 15-20 назад решение об аресте и содержании под стражей принимал прокурор. Это решение можно было обжаловать в суде, которому психологически легче было отменить его. Легче потому, что функции прокуратуры и суда совершенно разные. Затем функции по аресту перешли к суду и к нему же поступает жалоба адвоката на решение нижестоящего суда. Можно представить себе состояние судьи, к которому поступает апелляционная жалоба на решение такого же судьи. И вот здесь вступает в силу корпоративная этика, которая только в исключительных случаях позволяет вышестоящему суду принять сторону адвоката. Не думаю, что в случае Мамаева и др. будет принято решение, отменяющее первоначальное.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   34 / 920
сегодня в 13:57
МАМАЯ С КОКРИНЫМ НА СВОБОДУ, А ВСЕХ ЭТИХ КРАХОБОРОВ-ЧИНУШ УСТРОИВШИХ ВОЛОКИТУ С ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ДЕЛОМ - УВОЛИТЬ И ПОД СУД !

ГЫ-ГЫ
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