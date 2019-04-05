Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ армейцев со «Спартаком».
В дерби может быть все что угодно, кто бы на каком месте ни находился. Очень сложно говорить о фаворитах. Для меня фаворит — ЦСКА в любой игре, с любым соперником. Но, опять же повторюсь, в дерби может быть всё. Все зависит от многих деталей. Игра может быть как открытой, так и наоборот — засушиться. Как правило, в таких играх всегда много моментов голевых, накал страстей, борьбы много. Я думаю, мы увидим такую игру. Интересную.
Мне без разницы, с каким счетом игра завершится. Главное, чтобы ЦСКА победил.
но, конечно же, заменить в тексте "ЦСКА" на "Спартак" !
но, конечно же, заменить в тексте "ЦСКА" на "Спартак" !
1. Зе Луиш сильнее Гризманна
2. Зе Луиш сильнее Агуэро
3. Луис Адриану сильнее Ракитича
4. Спартак Кононова порвёт МС Гвардиолы
5. Глушаков круче Погба
6. Глушаков круче Канте
7. Промес в Барсе усадит Месси на лавку
Ну и всё в таком роде :)
1. Зе Луиш сильнее Гризманна
2. Зе Луиш сильнее Агуэро
3. Луис Адриану сильнее Ракитича
4. Спартак Кононова порвёт МС Гвардиолы
5. Глушаков круче Погба
6. Глушаков круче Канте
7. Промес в Барсе усадит Месси на лавку
Ну и всё в таком роде :)
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о предстоящем 6 апреля на стадионе «Открытие Арена» дерби со «Спартаком».
Не помню, чтобы игра между ЦСКА и «Спартаком» была когда-то закрытой. Это поэтому и дерби, потому что это всегда принципиальные, красивые игры с разными результатами.
Победа в дерби или в другом матче — это только три очка. Чемпионом становится не тот, кто выигрывает у принципиального соперника, а тот, кто выигрывает больше матчей на протяжении чемпионата. Три очка важны как у «Уфой», так и со «Спартаком». То, что это дерби, принципиальная и интересная игра — это да, но сравнивать ее с чемпионством или с медалями — просто глупость. Уверен, что ни один из наших болельщиков не скажет: «Да, пускай мы выиграем у «Спартака», но не станем чемпионами». Это просто глупость», — сказал Гинер в эфире «Матч ТВ»......а вот для вас все наоборот...и выходит что для ЦСКА , спартак, команда ровня всем а не наоборот....
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о предстоящем 6 апреля на стадионе «Открытие Арена» дерби со «Спартаком».
Не помню, чтобы игра между ЦСКА и «Спартаком» была когда-то закрытой. Это поэтому и дерби, потому что это всегда принципиальные, красивые игры с разными результатами.
Победа в дерби или в другом матче — это только три очка. Чемпионом становится не тот, кто выигрывает у принципиального соперника, а тот, кто выигрывает больше матчей на протяжении чемпионата. Три очка важны как у «Уфой», так и со «Спартаком». То, что это дерби, принципиальная и интересная игра — это да, но сравнивать ее с чемпионством или с медалями — просто глупость. Уверен, что ни один из наших болельщиков не скажет: «Да, пускай мы выиграем у «Спартака», но не станем чемпионами». Это просто глупость», — сказал Гинер в эфире «Матч ТВ»......а вот для вас все наоборот...и выходит что для ЦСКА , спартак, команда ровня всем а не наоборот....