Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ армейцев со «Спартаком».

В дерби может быть все что угодно, кто бы на каком месте ни находился. Очень сложно говорить о фаворитах. Для меня фаворит — ЦСКА в любой игре, с любым соперником. Но, опять же повторюсь, в дерби может быть всё. Все зависит от многих деталей. Игра может быть как открытой, так и наоборот — засушиться. Как правило, в таких играх всегда много моментов голевых, накал страстей, борьбы много. Я думаю, мы увидим такую игру. Интересную.