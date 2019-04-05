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Гусев: «Для меня фаворит — ЦСКА в любой игре, с любым соперником»

сегодня, 14:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ армейцев со «Спартаком».

В дерби может быть все что угодно, кто бы на каком месте ни находился. Очень сложно говорить о фаворитах. Для меня фаворит — ЦСКА в любой игре, с любым соперником. Но, опять же повторюсь, в дерби может быть всё. Все зависит от многих деталей. Игра может быть как открытой, так и наоборот — засушиться. Как правило, в таких играх всегда много моментов голевых, накал страстей, борьбы много. Я думаю, мы увидим такую игру. Интересную.

Мне без разницы, с каким счетом игра завершится. Главное, чтобы ЦСКА победил.

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Все комментарии
Kuprin
Kuprin
   176 / 920
сегодня в 17:38
Свиньям чуждо уважение
cska plus
cska plus
   16 / 920
сегодня в 17:28
Интересно какой сценарий написал федун мешкову, быстрый пеналь и через 5-10 минут два удалённый армейца или наоборот.
112910415
112910415
   89 / 920
сегодня в 17:23
хочется искренне согласиться с Роланом (он к тому же мне однофамилец)...
но, конечно же, заменить в тексте "ЦСКА" на "Спартак" !
time out
time out ответил serh62
   70 / 920
сегодня в 16:46
у всех приверженцев красно белого сообщества, мания величия...а на поверку...это просто пустышка
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Scuderia Ferrari
       112 / 920
    сегодня в 16:09
    Это вообще особый народ, который считает фидуна благодетелем нашего футбола. =)) Из их перлов: 1. Зе Луиш сильнее Гризманна 2. Зе Луиш сильнее Агуэро 3. Луис Адриану сильнее Ракитича 4. Спартак Кононова порвёт МС Гвардиолы 5. Глушаков круче Погба 6. Глушаков круче Канте 7. Промес в Барсе усадит Месси на лавку Ну и всё в таком роде :)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил serh62
         3 / 920
      сегодня в 15:45
      На самом деле речи о "великом спартаке" стали петься с приходом фидуна. Но, как это обычно бывает, за песенками о несуществующем величии скрывается предательство клуба и наплевательское отношение к нему. Они будут петь о полуфиналах Лиги Чемпионов, а в это время на открывашке с концертами будет выступать спартаконенавистник Шнуров, ведь он неплохо заплатит федуну. Это типичная политика оккупационной администрации. Тем же самым сейчас отличается и Зенит, но всё-таки в меньшей степени.
      serh62
      serh62 ответил Scuderia Ferrari
         39 / 920
      сегодня в 15:40
      Это вообще особый народ, который считает фидуна благодетелем нашего футбола. =)) Из их перлов: 1. Зе Луиш сильнее Гризманна 2. Зе Луиш сильнее Агуэро 3. Луис Адриану сильнее Ракитича 4. Спартак Кононова порвёт МС Гвардиолы 5. Глушаков круче Погба 6. Глушаков круче Канте 7. Промес в Барсе усадит Месси на лавку Ну и всё в таком роде :)
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил serh62
           3 / 920
        сегодня в 15:37
        Это вообще особый народ, который считает фидуна благодетелем нашего футбола. =)) Из их перлов:
        1. Зе Луиш сильнее Гризманна
        2. Зе Луиш сильнее Агуэро
        3. Луис Адриану сильнее Ракитича
        4. Спартак Кононова порвёт МС Гвардиолы
        5. Глушаков круче Погба
        6. Глушаков круче Канте
        7. Промес в Барсе усадит Месси на лавку
        Ну и всё в таком роде :)
        serh62
        serh62
           39 / 920
        сегодня в 15:34
        25процентный клоун . Гинер: «Болельщик ЦСКА не скажет: «Пускай мы выиграем у «Спартака», но не станем чемпионами»

        Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о предстоящем 6 апреля на стадионе «Открытие Арена» дерби со «Спартаком».

        Не помню, чтобы игра между ЦСКА и «Спартаком» была когда-то закрытой. Это поэтому и дерби, потому что это всегда принципиальные, красивые игры с разными результатами.

        Победа в дерби или в другом матче — это только три очка. Чемпионом становится не тот, кто выигрывает у принципиального соперника, а тот, кто выигрывает больше матчей на протяжении чемпионата. Три очка важны как у «Уфой», так и со «Спартаком». То, что это дерби, принципиальная и интересная игра — это да, но сравнивать ее с чемпионством или с медалями — просто глупость. Уверен, что ни один из наших болельщиков не скажет: «Да, пускай мы выиграем у «Спартака», но не станем чемпионами». Это просто глупость», — сказал Гинер в эфире «Матч ТВ»......а вот для вас все наоборот...и выходит что для ЦСКА , спартак, команда ровня всем а не наоборот....
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
           328 / 920
        сегодня в 15:30
        Фаворит без вопросов. Не знаю более фатового клуба в борьбе за четвёртое место в группе Лиге чемпионов.
        ДАША Д
        ДАША Д
           190 / 920
        сегодня в 15:20
        Сколько людей - столько мнений.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           4 / 920
        сегодня в 15:15
        Это для кобыл матч принципиальный а нам это обычный матч,ну какой с них опыт нам?
        drug01
        drug01
           94 / 920
        сегодня в 15:07
        Так должно быть!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
           4 / 920
        сегодня в 15:04
        не увидел уважения,скорее страх увидел и смирение.да и зачем мне уважение какого-то бегунка с фланга
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           4 / 920
        сегодня в 15:02
        Помню как ты мячики подавал из-за боковой и уголовые,но все вникуда,бей беги
        Бестрофейный
        Бестрофейный
           194 / 920
        сегодня в 15:02
        Так и должно быть, а не как свиньи, обгаживать соперника.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
           319 / 920
        сегодня в 15:00
        Предлагаю не комментировать эти слова Ролана. Он же армеец.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari
           3 / 920
        сегодня в 15:00
        Уважительно отозвался о сопернике, не то что пятницкий, красава!
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