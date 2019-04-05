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Газзаев: «Fan ID оправдывает себя, когда проходят крупные соревнования»

сегодня, 16:04

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев одобрил решение правительства не внедрять систему Fan ID на матчах РПЛ.

Fan ID оправдывает себя, когда в стране проходят такие крупные международные соревнования, как ЧМ-2018, Олимпийские игры 2014 года, Кубок Конфедераций. Что касается внутреннего чемпионата, я против, потому что это колоссальные средства из бюджета, это неудобства для болельщиков. Сегодня каждый клуб борется за болельщика, чтобы была посещаемость. Внедрение Fan ID в чемпионат России, безусловно, скажется на посещаемости футбольных матчей. Я был против этого.

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Nafnafik
Nafnafik
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сегодня в 16:06
У нас таких, к счастью, часто не бывает.
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