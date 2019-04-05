Газзаев: «Fan ID оправдывает себя, когда проходят крупные соревнования»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев одобрил решение правительства не внедрять систему Fan ID на матчах РПЛ .

Fan ID оправдывает себя, когда в стране проходят такие крупные международные соревнования, как ЧМ -2018, Олимпийские игры 2014 года, Кубок Конфедераций. Что касается внутреннего чемпионата, я против, потому что это колоссальные средства из бюджета, это неудобства для болельщиков. Сегодня каждый клуб борется за болельщика, чтобы была посещаемость. Внедрение Fan ID в чемпионат России, безусловно, скажется на посещаемости футбольных матчей. Я был против этого.