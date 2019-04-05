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Азмун рассказал о своем переходе в «Ростов»

сегодня, 16:09

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о том, что его не сильно беспокоило расследование полицией трансфера из «Рубина» в «Ростов».

Летом 2016 года форвард самовольно покинул «Рубин» и сыграл в контрольном матче за «Ростов». Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о применении временных мер по жалобе «Ростова» Азмуна в отношении решения РФС и РФПЛ об отказе в заявке футболиста за ростовский клуб. Суд разрешил «Ростову» заявить футболиста на сезон.

Меня это никак не беспокоило. Знаю, что ничего противозаконного не совершал. Кто-то вообще может объяснить, для чего всё это было придумано? Напугать меня хотели? Это не получилось. Я никого не боюсь. Только Всевышнего и самых близких моих людей.

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Байкал-38
Байкал-38
   49 / 920
сегодня в 18:33
А зачем он боится самых близких людей? Это он про Бердыева? Он же много раз говорил, что он стал его вторым отцом. Скоро всю подноготную так сдаст и посадят барыгу.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   100 / 920
сегодня в 16:33
Главное - чтобы за Зенит продолжал голы забивать!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   35 / 920
сегодня в 16:10
Правильно сказал, нечего вообще с пердивщиками дела иметь.
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