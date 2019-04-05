Азмун рассказал о своем переходе в «Ростов»

сегодня, 16:09

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о том, что его не сильно беспокоило расследование полицией трансфера из «Рубина» в «Ростов».

Летом 2016 года форвард самовольно покинул «Рубин» и сыграл в контрольном матче за «Ростов». Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о применении временных мер по жалобе «Ростова» Азмуна в отношении решения РФС и РФПЛ об отказе в заявке футболиста за ростовский клуб. Суд разрешил «Ростову» заявить футболиста на сезон.