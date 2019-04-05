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Сенников: «„Зенит“ один тайм хорошо играет, а другой не очень»

вчера, 23:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников не нашел фаворита в грядущем матче москвичей с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ.

Победа дает «Зениту» очень приличный шанс на золото. Ведь тогда отрыв от того же «Локомотива» будет уже довольно большим — 9 очков. Плюс дальше у петербуржцев достаточно легкий график — много домашних игр и, по сути, только одна сложная выездная — с «Краснодаром».

Оцениваю вероятность очередной ничьей как очень большую. В том числе потому, что фаворита в этом матче не вижу и явного предпочтения отдать не могу никому. «Зенит» один тайм хорошо играет, другой не очень. «Локомотив» тоже с трудом выигрывает. По 1:0 при равных играх. Но очки также набирает. При этом ни у того, ни у другого клуба нет чемпионской игры, я бы так сказал. Поэтому шансы в воскресенье равные.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   9 / 924
сегодня в 00:14
Будем за Палыча топить против пакостников этих!
grazie100
grazie100
   567 / 924
вчера в 23:39
Никого не интересуети игра ЛОКО, хотя против Зенита они всегда собираеются и в этом заслуга тренера Сёмина.0
kotmyshka
kotmyshka
   201 / 924
вчера в 23:20
скорее всего ничья...
Nikola45
Nikola45
   24 / 924
вчера в 23:11
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