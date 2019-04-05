Сенников: «„Зенит“ один тайм хорошо играет, а другой не очень»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников не нашел фаворита в грядущем матче москвичей с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ .

Победа дает «Зениту» очень приличный шанс на золото. Ведь тогда отрыв от того же «Локомотива» будет уже довольно большим — 9 очков. Плюс дальше у петербуржцев достаточно легкий график — много домашних игр и, по сути, только одна сложная выездная — с «Краснодаром».

Оцениваю вероятность очередной ничьей как очень большую. В том числе потому, что фаворита в этом матче не вижу и явного предпочтения отдать не могу никому. «Зенит» один тайм хорошо играет, другой не очень. «Локомотив» тоже с трудом выигрывает. По 1:0 при равных играх. Но очки также набирает. При этом ни у того, ни у другого клуба нет чемпионской игры, я бы так сказал. Поэтому шансы в воскресенье равные.