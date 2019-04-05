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Левников: «VAR был позитивно воспринят футболистами»

сегодня, 19:35

Глава Коллегии футбольных арбитров Николай Левников считает система видеоассистента рефери (VAR) помогла арбитрам в недавних матчах 1/2 финала Кубка России.

В обоих матчах VAR показал себя с наилучшей стороны, а самое главное - очень позитивно был воспринят футболистами, футбольными специалистами и болельщиками. В обоих эпизодах в каждом из матчей судьи не смогли бы принять правильное решение без помощи VAR, потому что это совершенно по-другому смотрится на футбольном поле - только картинка VAR помогла принять именно то решение, которое видели все болельщики по телевидению. VAR будет восприниматься всеми нормально только тогда, когда он будет просматривать исключительно очевидные, невидимые арбитру моменты, которые прописаны в протоколе применения системы. Как только VAR начнет смотреть слишком много эпизодов, тогда появится недовольство, как это происходит в других странах.

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Cap700
Cap700 ответил Литейный 4
   767 / 920
сегодня в 20:06
Свиньи будут крайне против, да и весь судейский корпус, харчующийся у федуна потеряет значительную часть прикорма. Гыгыгы
Они переберутся в VAR и оттуда будут помогать спартачам
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   75 / 920
сегодня в 19:45
Мы в Тарасовке против сяких там VAR, иначе мы рискуем вылететь в ФНЛ! Тут и не нырнуть толком, рукой в своей штрафной не сыграть, из оффсайта не забить, да даже не сфолить грубо! Это что получается, теперь мы и в РФПЛ будем по семь мячей пропускать? Долой VAR! Да здравствует наш старый добрый Лапочкин!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 920
сегодня в 19:44
Свиньи будут крайне против, да и весь судейский корпус, харчующийся у федуна потеряет значительную часть прикорма. Гыгыгы
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   178 / 920
сегодня в 19:38
Конебомжские махинаторы и VAR испоганят, а может быть, их недофанаты сломают! Гыгыгы!
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