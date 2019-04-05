Левников: «VAR был позитивно воспринят футболистами»

Глава Коллегии футбольных арбитров Николай Левников считает система видеоассистента рефери ( VAR ) помогла арбитрам в недавних матчах 1/2 финала Кубка России.

В обоих матчах VAR показал себя с наилучшей стороны, а самое главное - очень позитивно был воспринят футболистами, футбольными специалистами и болельщиками. В обоих эпизодах в каждом из матчей судьи не смогли бы принять правильное решение без помощи VAR , потому что это совершенно по-другому смотрится на футбольном поле - только картинка VAR помогла принять именно то решение, которое видели все болельщики по телевидению. VAR будет восприниматься всеми нормально только тогда, когда он будет просматривать исключительно очевидные, невидимые арбитру моменты, которые прописаны в протоколе применения системы. Как только VAR начнет смотреть слишком много эпизодов, тогда появится недовольство, как это происходит в других странах.