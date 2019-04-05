Газзаев: «Не могу сказать, что ЦСКА превосходит „Спартак“»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев рассуждает о предстоящем матче 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА .

Всё отражает турнирная таблица. Команды разделяют всего одно очко. Значит, силы примерно равны. Фаворита в этой паре я не вижу. Не могу сказать, что ЦСКА превосходит «Спартак». Какой-то большой разницы я не вижу. Обе команды имеют шансы попасть в Лигу чемпионов. Все теперь зависит от настроя, тактики, характера, индивидуального мастерства. Ничья точно никого не устроит. Ведь при таком раскладе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» могут убежать далеко. Так что армейцы и «красно-белые» будут играть только на победу.