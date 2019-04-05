Газзаев: «Не могу сказать, что ЦСКА превосходит „Спартак“»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев рассуждает о предстоящем матче 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА.
Всё отражает турнирная таблица. Команды разделяют всего одно очко. Значит, силы примерно равны. Фаворита в этой паре я не вижу. Не могу сказать, что ЦСКА превосходит «Спартак». Какой-то большой разницы я не вижу. Обе команды имеют шансы попасть в Лигу чемпионов. Все теперь зависит от настроя, тактики, характера, индивидуального мастерства. Ничья точно никого не устроит. Ведь при таком раскладе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» могут убежать далеко. Так что армейцы и «красно-белые» будут играть только на победу.
Мешков уже неоднократно помогал Спартаку воровать очки у разных команд.
Три дня назад переиграли и назначили Мешкова.
Угадайте с первого раза ПОЧЕМУ???
Правильно! Согласно цены вопроса.
У Федуна только одна надежда на судей!
Денег не ЖАЛЕЕТ!
А судьи, хоть чёрта лысого засудят, только ПЛАТИ!
И находятся те, кто за это щедро платит.
В 19 туре ошибся Москалёв в пользу Спартака.
Ясно одно, что с Москалёвым плотно поработали федуновские, согласно цены вопроса и ударили по рукам.
Результат коррупционной сделки на лицо и всем было видно, даже космонавтам с орбиты на станции «Мир».
Москалёв не поставил пеналь в ворота Спартака, и даже угловой не назначил, хотя мяч ушёл за лицевую линию от игрока «Спартака»!
Кроме этого, судья матча Москалёв не показал две 100% желтые карточки игрокам Спартака за грубость.
Игрокам Крыльев показал, а за точно такие же нарушения игрокам Спартака - ПРОСТИЛ, согласно цены вопроса.
Это уже не первый, а сотый случай того, когда судьи закрывают глаза на ГРБУЮ игру Спартака в сезоне.
Вот вам "животворящая" сила цены вопроса.
Почему судьи резко всключают режим СЛЕПОТЫ и не видят очевидной грубости со стороны игроков Спартака.
Игрок Спартака умышленно и грубо врезает локтем в лицо игроку Крыльев, а Москалёв не наказывает грубияна.
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ!
Когда этот судейский беспредел в пользу Спартака закончится???
Глава ДСИ РФС Александр Егоров в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" - "...действительно возникла ситуация, когда арбитру Лапочкину следовало предъявить Боккетти вторую желтую карточку.
– То есть Боккетти, как и Семёнова, нужно было удалять?
– Да. За вторую желтую карточку. Это моё мнение.
А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата?
Угадайте с 1-го раза. Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
Мешков уже неоднократно помогал Спартаку воровать очки у разных команд.
Три дня назад переиграли и назначили Мешкова.
Угадайте с первого раза ПОЧЕМУ???
Правильно! Согласно цены вопроса.
У Федуна только одна надежда на судей!
Денег не ЖАЛЕЕТ!
А судьи, хоть чёрта лысого засудят, только ПЛАТИ!
И находятся те, кто за это щедро платит.
В 19 туре ошибся Москалёв в пользу Спартака.
Ясно одно, что с Москалёвым плотно поработали федуновские, согласно цены вопроса и ударили по рукам.
Результат коррупционной сделки на лицо и всем было видно, даже космонавтам с орбиты на станции «Мир».
Москалёв не поставил пеналь в ворота Спартака, и даже угловой не назначил, хотя мяч ушёл за лицевую линию от игрока «Спартака»!
Кроме этого, судья матча Москалёв не показал две 100% желтые карточки игрокам Спартака за грубость.
Игрокам Крыльев показал, а за точно такие же нарушения игрокам Спартака - ПРОСТИЛ, согласно цены вопроса.
Это уже не первый, а сотый случай того, когда судьи закрывают глаза на ГРБУЮ игру Спартака в сезоне.
Вот вам "животворящая" сила цены вопроса.
Почему судьи резко всключают режим СЛЕПОТЫ и не видят очевидной грубости со стороны игроков Спартака.
Игрок Спартака умышленно и грубо врезает локтем в лицо игроку Крыльев, а Москалёв не наказывает грубияна.
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ!
Когда этот судейский беспредел в пользу Спартака закончится???
Глава ДСИ РФС Александр Егоров в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" - "...действительно возникла ситуация, когда арбитру Лапочкину следовало предъявить Боккетти вторую желтую карточку.
– То есть Боккетти, как и Семёнова, нужно было удалять?
– Да. За вторую желтую карточку. Это моё мнение.
А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата?
Угадайте с 1-го раза. Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!