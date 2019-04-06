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Колобков: «„Зенит“ не так сильно выделяется на фоне своих соперников»

сегодня, 00:36

Министр спорта РФ Павел Колобков не смог назвать фаворита в текущем сезоне РПЛ.

Я бы не сказал, что «Зенит» - явный фаворит в борьбе за чемпионство, он не так сильно выделяется на фоне своих соперников. Тот же ЦСКА провел неплохой европейский сезон, на наших глазах создалась новая команда.

В ближайшем туре чемпионата России состоятся сразу 2 матча, которые могут повлиять на борьбу за чемпионство: «Спартак» примет ЦСКА, а «Локомотив» сыграет с «Зенитом»

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Все комментарии
Grey33
Grey33
   388 / 924
сегодня в 01:22
Если министр считает, что слить чешскому середнячку дома решающий матч, обыграв перед этим Реал - "неплохой сезон", то что мы ждём от игроков?
Этот евросезон - худший для России за восемь лет, а начальству, оказывается, понравилось.
grazie100
grazie100
   567 / 924
сегодня в 01:14
Зенит должен выиграть у ЛОКО . Это решающая игра с лидером. ЦСКА будет вынужден выносить Спвртак и уверен, что это сделает.
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