Колобков: «„Зенит“ не так сильно выделяется на фоне своих соперников»

Министр спорта РФ Павел Колобков не смог назвать фаворита в текущем сезоне РПЛ .

Я бы не сказал, что «Зенит» - явный фаворит в борьбе за чемпионство, он не так сильно выделяется на фоне своих соперников. Тот же ЦСКА провел неплохой европейский сезон, на наших глазах создалась новая команда.