Колобков: «„Зенит“ не так сильно выделяется на фоне своих соперников»

Министр спорта РФ Павел Колобков не смог назвать фаворита в текущем сезоне РПЛ.
Я бы не сказал, что «Зенит» - явный фаворит в борьбе за чемпионство, он не так сильно выделяется на фоне своих соперников. Тот же ЦСКА провел неплохой европейский сезон, на наших глазах создалась новая команда.
В ближайшем туре чемпионата России состоятся сразу 2 матча, которые могут повлиять на борьбу за чемпионство: «Спартак» примет ЦСКА, а «Локомотив» сыграет с «Зенитом».
Этот евросезон - худший для России за восемь лет, а начальству, оказывается, понравилось.
Этот евросезон - худший для России за восемь лет, а начальству, оказывается, понравилось.