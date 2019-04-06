Гашкин: «„Спартак“ и ЦСКА сыграют вничью»

Бывший хавбек «Спартака» и ЦСКА Андрей Гашкин рассуждает о предстоящем московском дерби.

Я играл в обеих командах, но всю жизнь душой за «Спартак», хоть там у меня ничего особо не получилось. Думаю, что результатом матча будет ничья. Ни там, ни там нет поставленной игры. ЦСКА сам виноват, что не выиграл у «Уфы»: Ганчаренко рано поверил в победу, а в футбол надо играть до конца. Но сегодня проигрыша не случится.

Повлияет ли возвращение Зобнина на игру «Спартака»? Роман — не Ледяхов и не Пятницкий. Вот это были футболисты, а Зобнин вообще никак не повлияет. В «Спартаке» нет такого боевитого игрока, который мог бы контролировать всю игру. Последнее время самое проблемное место — центральная зона. Все проблемы сводятся к тому, что негде искать футболистов. Люди приходят и покупают кого-то непонятного, а надо воспитывать игроков. Но на воспитание нужно потратить 10 лет, а так долго ждать никто не хочет.