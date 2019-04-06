ГлавнаяНовости

Гашкин: «„Спартак“ и ЦСКА сыграют вничью»

сегодня, 00:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший хавбек «Спартака» и ЦСКА Андрей Гашкин рассуждает о предстоящем московском дерби

Я играл в обеих командах, но всю жизнь душой за «Спартак», хоть там у меня ничего особо не получилось. Думаю, что результатом матча будет ничья. Ни там, ни там нет поставленной игры. ЦСКА сам виноват, что не выиграл у «Уфы»: Ганчаренко рано поверил в победу, а в футбол надо играть до конца. Но сегодня проигрыша не случится.

Повлияет ли возвращение Зобнина на игру «Спартака»? Роман — не Ледяхов и не Пятницкий. Вот это были футболисты, а Зобнин вообще никак не повлияет. В «Спартаке» нет такого боевитого игрока, который мог бы контролировать всю игру. Последнее время самое проблемное место — центральная зона. Все проблемы сводятся к тому, что негде искать футболистов. Люди приходят и покупают кого-то непонятного, а надо воспитывать игроков. Но на воспитание нужно потратить 10 лет, а так долго ждать никто не хочет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сигурдарсон: «„Ростов“ очень хочет сыграть в Лиге Европы»
Сегодня, 01:10 Комментарии1
Колобков: «„Зенит“ не так сильно выделяется на фоне своих соперников»
Сегодня, 00:36 Комментарии2
Колобков: «В плане организации на „Открытие Арене“ всё будет нормально»
Сегодня, 00:31 Комментарии0
Сенников: «„Зенит“ один тайм хорошо играет, а другой не очень»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Кононов: «Готовимся порадовать зрителей»
Вчера, 23:01 Комментарии14
Газзаев: «Завтра ЦСКА победит „Спартак“»
Вчера, 22:53 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Sunny.
Sunny.
   81 / 924
сегодня в 00:37
еще один Панов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100