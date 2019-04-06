Ушедший из футбола Болт провел тренировку в «Палмейрасе»

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт прибыл в расположение «Палмейраса» и провел с бразильской командой тренировку.
После занятий спортсмену вручили футболку клуба с игровым номером 9,58 - именно за столько секунд Болт пробежал 100-метровку, установив мировой рекорд.
O estagiário pede a ajuda de vocês: alguma legenda para essa foto? 💚⚡️#AvantiPalestra pic.twitter.com/TCMHdYdALZ— SE Palmeiras (@Palmeiras) 5 апреля 2019 г.
Forever faster! ⚡️#AvantiPalestra pic.twitter.com/gXZI4baEvm— SE Palmeiras (@Palmeiras) 5 апреля 2019 г.
O momento em que uma lenda conhece outra!— SE Palmeiras (@Palmeiras) 6 апреля 2019 г.
⚡#hacked ⚡
Veja toda a visita de @UsainBolt na TV Pameiras/FAM ➤ https://t.co/TVtQtHIhKH#AvantiPalestra pic.twitter.com/UeFYKLMX6n
Напомним, после завершения карьеры в легкой атлетике Болт решил попробовать себя в футболе. Он провел несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но в итоге с футболом решил попрощаться.