ГлавнаяНовости

Ушедший из футбола Болт провел тренировку в «Палмейрасе»

сегодня, 09:24

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт прибыл в расположение «Палмейраса» и провел с бразильской командой тренировку.

После занятий спортсмену вручили футболку клуба с игровым номером 9,58 - именно за столько секунд Болт пробежал 100-метровку, установив мировой рекорд.

Напомним, после завершения карьеры в легкой атлетике Болт решил попробовать себя в футболе. Он провел несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но в итоге с футболом решил попрощаться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кавани продолжает тренироваться по индивидуальной программе
Вчера, 15:28 ВидеоКомментарии0
Неймар провел первую тренировку в ПСЖ после травмы
03 апреля ВидеоКомментарии6
«Спартак» продолжает подготовку к дерби с ЦСКА
03 апреля Комментарии20
Абель Эрнандес тренировался с ЦСКА перед игрой с «Уфой»
30 марта Комментарии4
Лунёв провел тренировку в общей группе «Зенита»
29 марта Комментарии11
ЦСКА готовится к матчу с «Уфой» в полном составе
28 марта Комментарии38
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   126 / 925
сегодня в 10:45
Для чего его потуги?
neomessi
neomessi
   173 / 925
сегодня в 10:14
Ему бы в Юве.
BenderBender
BenderBender
   439 / 925
сегодня в 09:51
Его фамилия, как шансы цска на чемпионство ближайшие 50 лет.
LOpp
LOpp
   12 / 925
сегодня в 09:35
У Усэйна фамилия прям как название трофея Дзюбы
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   11 / 925
сегодня в 09:34
Показушник!
ОПС
ОПС
   379 / 925
сегодня в 09:28
Да там футболистом и не пахнет, просто пиар.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100