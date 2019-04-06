Ушедший из футбола Болт провел тренировку в «Палмейрасе»

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Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт прибыл в расположение «Палмейраса» и провел с бразильской командой тренировку.

После занятий спортсмену вручили футболку клуба с игровым номером 9,58 - именно за столько секунд Болт пробежал 100-метровку, установив мировой рекорд.

O estagiário pede a ajuda de vocês: alguma legenda para essa foto? 💚⚡️#AvantiPalestra pic.twitter.com/TCMHdYdALZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) 5 апреля 2019 г.

Напомним, после завершения карьеры в легкой атлетике Болт решил попробовать себя в футболе. Он провел несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но в итоге с футболом решил попрощаться.