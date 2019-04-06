Моуриньо предлагал свои услуги «Интеру», но клуб предпочел другого тренера

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Итальянская пресса сообщает, что бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуриньо хочет вернуться в итальянский клуб.

Специалист обратился к бывшему президенту клуба Массимо Моратти с просьбой стать посредником в переговорах с нынешним руководством «нерадзурри».

Однако гендиректор клуба Джузеппе Маротта отклонил предложение португальца. В качестве главного тренера в следующем сезоне он видит своего старого знакомого Антонио Конте, с которым работал ранее в «Ювентусе».