Моуриньо предлагал свои услуги «Интеру», но клуб предпочел другого тренера

Итальянская пресса сообщает, что бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуриньо хочет вернуться в итальянский клуб.
Специалист обратился к бывшему президенту клуба Массимо Моратти с просьбой стать посредником в переговорах с нынешним руководством «нерадзурри».
Однако гендиректор клуба Джузеппе Маротта отклонил предложение португальца. В качестве главного тренера в следующем сезоне он видит своего старого знакомого Антонио Конте, с которым работал ранее в «Ювентусе».
Многие настороженно смотрят со стороны, вроде, как и нуждаются, но ищут другие варианты... Ибо, если с ним связаться, то кроме успеха, за ним потянется и весь набор его "особенностей"..:))
Многие настороженно смотрят со стороны, вроде, как и нуждаются, но ищут другие варианты... Ибо, если с ним связаться, то кроме успеха, за ним потянется и весь набор его "особенностей"..:))
Моур зарвался в поисках легких денег и теперь его ждет тепленькое место тренера в "Тандзынь Чихуань" каком-нибудь) Китайцы все еще наверняка хотят посмотреть на португальского клоуна, который когда-то был великим тренером))
Моур зарвался в поисках легких денег и теперь его ждет тепленькое место тренера в "Тандзынь Чихуань" каком-нибудь) Китайцы все еще наверняка хотят посмотреть на португальского клоуна, который когда-то был великим тренером))
А будет говорить, что с трудом отбивается от многочисленных предложений.
А будет говорить, что с трудом отбивается от многочисленных предложений.