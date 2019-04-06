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Моуриньо предлагал свои услуги «Интеру», но клуб предпочел другого тренера

сегодня, 12:55

Итальянская пресса сообщает, что бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуриньо хочет вернуться в итальянский клуб.

Специалист обратился к бывшему президенту клуба Массимо Моратти с просьбой стать посредником в переговорах с нынешним руководством «нерадзурри». 

Однако гендиректор клуба Джузеппе Маротта отклонил предложение португальца. В качестве главного тренера в следующем сезоне он видит своего старого знакомого Антонио Конте, с которым работал ранее в «Ювентусе».

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Все комментарии
obana777
obana777
   249 / 927
сегодня в 14:53
После того, что сотворил с МЮ, никому не нужен Моуриньо.
particular
particular
   4 / 927
сегодня в 14:51
Жозе предлагает свои услуги, как наёмный бретёр...
Многие настороженно смотрят со стороны, вроде, как и нуждаются, но ищут другие варианты... Ибо, если с ним связаться, то кроме успеха, за ним потянется и весь набор его "особенностей"..:))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   38 / 927
сегодня в 14:40
Интересно, какой клуб возьмет переводчика после того, как тот практически в открытую требовал неустойку в МЮ, беспрерывно намекая в интервью, что ему плевать на клуб, ссорясь с игроками и т.п.

Моур зарвался в поисках легких денег и теперь его ждет тепленькое место тренера в "Тандзынь Чихуань" каком-нибудь) Китайцы все еще наверняка хотят посмотреть на португальского клоуна, который когда-то был великим тренером))
beefs
beefs
   101 / 927
сегодня в 14:21
Получается что Моуриньо никому не нужен...
Великий Князь
Великий Князь
   15 / 927
сегодня в 14:03
Ну да, с ним только картонные трофеи, а интер видимо захотел хоть что то выиграть на футбольном поле. Аха-ха)
311
311
   64 / 927
сегодня в 13:56
Моур отклонил очередное предложение!)
Адъютант клоновода
Адъютант клоновода
сегодня в 13:52
адьютантом сгодится
Ruslik1982
Ruslik1982
   103 / 927
сегодня в 13:48
Кононов напрягся, Мауру ничего не остается как идти в Спартак
дурман
дурман
   322 / 927
сегодня в 13:32
Скатился Маур
vastudio
vastudio
   355 / 927
сегодня в 13:22
Никто не берёт.....выход только один, идти на поклон к Еве)))
1 команда
1 команда
   66 / 927
сегодня в 13:21
Физруки, типа кареры, никому не нужны.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   622 / 927
сегодня в 13:01
Моуриньо уже сам навязывает свои услуги.
А будет говорить, что с трудом отбивается от многочисленных предложений.
ДСА
ДСА
   141 / 927
сегодня в 12:58
Оказывается Моуриньо сам клуб ищет и найти не может!
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