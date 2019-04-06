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Шейх Салман останется главой Азиатской футбольной конфедерации

сегодня, 13:01

Состоялись выборы президента Азиатской конфедерации футбола (AFC). Единственным кандидатом был действующий глава организации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа. Он стал президентом AFC в 2013 году.

На конгрессе также были избраны представители AFC в ФИФА, которыми стали Ду Чжаоцай (Китай), Прафул Пател (Индия), Кодзо Тасима (Япония), Мариано Аранета (Филиппины), Сауд Азиз Эль-Моханнади (Катар) и Махфуза Ахтер Кирон (Бангладеш). Шейх Салман занимает должность вице-президента совета ФИФА.

Напомним, в феврале Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   41 / 926
сегодня в 13:49
Пусть будет так .
EAGuar As
EAGuar As
   41 / 926
сегодня в 13:48
Пусть будет так .
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