Сульшер-супергерой и Сульшер-тренер

вчера, 10:30

Случилось неизбежное. Оле-Гуннар Сульшер назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. «Соккер.ру» - о самом заслуженном назначении сезона.

Нет ничего более постоянного, чем временное. Эта старая поговорка в очередной раз сработала. Первая часть сезона под руководством Жозе Моуриньо прошла в мучениях для «Манчестер Юнайтед». Боссы клуба были в отчаянии и решили обратиться к опыту «Реала», который в похожей ситуации не так давно позвал Зинедина Зидана, а тот принес клубу три подряд победы в Лиге чемпионов.

Разница лишь в том, что француз работал в системе клуба, возглавляя «Кастилью», а норвежец трудился у себя на родине, возглавляя «Мольде». И при всем уважительном и теплом отношении между Сульшером и «Мольде» не отпустить его норвежский клуб не мог – ведь такое предложение могло стать шансом всей жизни. И пока все говорит о том, что таким оно и является.

Сульшеру сразу покорились некоторые невероятные рекорды, а казавшаяся разбитой, разрозненной и угнетенной команда вдруг преобразилась и выдала превосходную серию из восьми побед. А на выезде у МЮ было девять выигрышных матчей подряд. Среднее количество набранных баллов – 2,46 – сумасшедшие показатели.

И даже два последних проигранных матча никак не могли затенить успех дебюта Сульшера в «Юнайтед», с которым он набрал очков больше, чем любая другая команда в Англии с момента назначения норвежца. МЮ заработал 32 балла, «Ливерпуль» - 31, а «Манчестер Сити» - 30.

Since Ole took over at United, no team has won more points in the Premier League 👏 pic.twitter.com/RbKU3aHFzU — B/R Football (@brfootball) 28 марта 2019 г.

Можно себе представить, какой была бы борьба за чемпионство, окажись Сульшер на тренерской скамейке на «Олд Траффорд» раньше. Хотя появление по ходу сезона и с самого начала – это разный эмоциональный и психологический фон, так что нельзя просто взять и перенести ситуации.

Учитывая выступление «Манчестер Юнайтед», никто и не ожидал иного решения от руководства клуба. МЮ просто не мог не предложить постоянный контракт Сульшеру, потому что боссов никто бы не понял. Да и для самого руководства клуба просто трудно представить более удобную кандидатуру. Трудно сказать, что должно случиться, чтобы на ум пришел кто-то еще. Поэтому-то новость о подписании постоянного договора и не стала чем-то неожиданным или особенно обсуждаемым.

«Результаты, достигнутые Сульшером, говорят сами за себя, - сказал исполнительный директор МЮ Эд Вудворд. - Он обладает большим опытом как игрок, как тренер, хорошо понимает культуру клуба.

Я хочу поблагодарить Сульшера и его тренерскую команду за всё, что они уже сделали, а также поздравить его с этим назначением. Болельщики и клуб поддерживают его».

При Сульшере в команде изменилось все без изменения состава. Норвежец сделал главное – раскрепостил игроков, позволил им проявлять себя на поле, а не гнул под свое единственно верное видение. Преображение коснулось всех, каждый полюбил Сульшера, каждый стал играть при нем лучше. Особенно разительно отличается игра Поля Погба до норвежца и после его прихода.

⚽️@ManUtd's Paul Pogba has 14 @premierleague goal involvements this season under Ole Gunnar Solskjaer compared to 6 under Jose Mourinho



Under Solskjaer

1⃣3⃣apps

8⃣ goals

6⃣ assists



Under Mourinho

1⃣4⃣ apps

3⃣ goals

3⃣ assists pic.twitter.com/FywJSqACbr — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 28 марта 2019 г.

К слову о роли тренера в том, как даже очень дорогой и талантливый исполнитель оправдывает ожидания и вложения. Ведь критика летела в сторону Поля при Моуриньо. Как оказалось, роль португальца в том, что француз не мог себя сполна показать, была даже более весомой. Хотя мы об этом подозревали, когда еще разбирали кризис игры Погба в «Манчестер Юнайтед» в первой части сезона, когда француз признавался, что думал об уходе из МЮ . Было поразительно, как он мог играть так ярко и эффективно в сборной при столь невыразительной игре в клубе. После появления на «Олд Траффорд» Сульшера все прояснилось. Норвежец на этом стадионе, в этом клубе – абсолютно свой. Он легенда. Но не та легенда, до которой не дотянуться.

Этого человек описывают не как супергероя, который свалился откуда-то сверху, а потом уходит в закат. Это супергерой, который в доску свой, родной, который знает и помнит, как зовут ребенка уборщика на стадионе и готов поинтересоваться его успехами в учебе. Сульшер принес с собой своеобразную ауру теплоты, добра и веры в победу – масштаба ауры хватило, чтобы накрыть весь «Олд Траффорд».

«С первого дня после приезда я чувствовал себя здесь как дома, - сказал Сульшер, комментируя продление контракта на три года. - Для меня было честью быть игроком „Манчестер Юнайтед“, а затем начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом.

Я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, я очень рад возможности долгое время тренировать клуб и надеюсь на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные болельщики».

Но у всего есть конец. Будет он и у этого эмоционального лихого захода Сульшера в МЮ . После окончания нынешнего сезона перед норвежцем появится новый вызов, возможно, более сложный. Он должен будет показать, как способен подвести к сезону команду самостоятельно, основываясь на своих методиках, а не на психологической настройке.

В какой-то мере ему должен помочь Алекс Фергюсон. Этот легендарный наставник консультирует периодически Сульшера и очень его любит, поддерживает. И если нынешний сезон показывает, на что способен Сульшер-супергерой, то следующий продемонстрирует способности Сульшера-тренера. Если перефразировать еще одно известное выражение, в супергероев влюбляются, а вот живут – с настоящими тренерами.