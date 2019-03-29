Сульшер-супергерой и Сульшер-тренер

Случилось неизбежное. Оле-Гуннар Сульшер назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. «Соккер.ру» - о самом заслуженном назначении сезона.
Нет ничего более постоянного, чем временное. Эта старая поговорка в очередной раз сработала. Первая часть сезона под руководством Жозе Моуриньо прошла в мучениях для «Манчестер Юнайтед». Боссы клуба были в отчаянии и решили обратиться к опыту «Реала», который в похожей ситуации не так давно позвал Зинедина Зидана, а тот принес клубу три подряд победы в Лиге чемпионов.
Разница лишь в том, что француз работал в системе клуба, возглавляя «Кастилью», а норвежец трудился у себя на родине, возглавляя «Мольде». И при всем уважительном и теплом отношении между Сульшером и «Мольде» не отпустить его норвежский клуб не мог – ведь такое предложение могло стать шансом всей жизни. И пока все говорит о том, что таким оно и является.
Сульшеру сразу покорились некоторые невероятные рекорды, а казавшаяся разбитой, разрозненной и угнетенной команда вдруг преобразилась и выдала превосходную серию из восьми побед. А на выезде у МЮ было девять выигрышных матчей подряд. Среднее количество набранных баллов – 2,46 – сумасшедшие показатели.
И даже два последних проигранных матча никак не могли затенить успех дебюта Сульшера в «Юнайтед», с которым он набрал очков больше, чем любая другая команда в Англии с момента назначения норвежца. МЮ заработал 32 балла, «Ливерпуль» - 31, а «Манчестер Сити» - 30.
Можно себе представить, какой была бы борьба за чемпионство, окажись Сульшер на тренерской скамейке на «Олд Траффорд» раньше. Хотя появление по ходу сезона и с самого начала – это разный эмоциональный и психологический фон, так что нельзя просто взять и перенести ситуации.
Учитывая выступление «Манчестер Юнайтед», никто и не ожидал иного решения от руководства клуба. МЮ просто не мог не предложить постоянный контракт Сульшеру, потому что боссов никто бы не понял. Да и для самого руководства клуба просто трудно представить более удобную кандидатуру. Трудно сказать, что должно случиться, чтобы на ум пришел кто-то еще. Поэтому-то новость о подписании постоянного договора и не стала чем-то неожиданным или особенно обсуждаемым.
«Результаты, достигнутые Сульшером, говорят сами за себя, - сказал исполнительный директор МЮ Эд Вудворд. - Он обладает большим опытом как игрок, как тренер, хорошо понимает культуру клуба.
Я хочу поблагодарить Сульшера и его тренерскую команду за всё, что они уже сделали, а также поздравить его с этим назначением. Болельщики и клуб поддерживают его».
При Сульшере в команде изменилось все без изменения состава. Норвежец сделал главное – раскрепостил игроков, позволил им проявлять себя на поле, а не гнул под свое единственно верное видение. Преображение коснулось всех, каждый полюбил Сульшера, каждый стал играть при нем лучше. Особенно разительно отличается игра Поля Погба до норвежца и после его прихода.
К слову о роли тренера в том, как даже очень дорогой и талантливый исполнитель оправдывает ожидания и вложения. Ведь критика летела в сторону Поля при Моуриньо. Как оказалось, роль португальца в том, что француз не мог себя сполна показать, была даже более весомой. Хотя мы об этом подозревали, когда еще разбирали кризис игры Погба в «Манчестер Юнайтед» в первой части сезона, когда француз признавался, что думал об уходе из МЮ. Было поразительно, как он мог играть так ярко и эффективно в сборной при столь невыразительной игре в клубе. После появления на «Олд Траффорд» Сульшера все прояснилось. Норвежец на этом стадионе, в этом клубе – абсолютно свой. Он легенда. Но не та легенда, до которой не дотянуться.
Этого человек описывают не как супергероя, который свалился откуда-то сверху, а потом уходит в закат. Это супергерой, который в доску свой, родной, который знает и помнит, как зовут ребенка уборщика на стадионе и готов поинтересоваться его успехами в учебе. Сульшер принес с собой своеобразную ауру теплоты, добра и веры в победу – масштаба ауры хватило, чтобы накрыть весь «Олд Траффорд».
«С первого дня после приезда я чувствовал себя здесь как дома, - сказал Сульшер, комментируя продление контракта на три года. - Для меня было честью быть игроком „Манчестер Юнайтед“, а затем начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом.
Я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, я очень рад возможности долгое время тренировать клуб и надеюсь на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные болельщики».
Но у всего есть конец. Будет он и у этого эмоционального лихого захода Сульшера в МЮ. После окончания нынешнего сезона перед норвежцем появится новый вызов, возможно, более сложный. Он должен будет показать, как способен подвести к сезону команду самостоятельно, основываясь на своих методиках, а не на психологической настройке.
В какой-то мере ему должен помочь Алекс Фергюсон. Этот легендарный наставник консультирует периодически Сульшера и очень его любит, поддерживает. И если нынешний сезон показывает, на что способен Сульшер-супергерой, то следующий продемонстрирует способности Сульшера-тренера. Если перефразировать еще одно известное выражение, в супергероев влюбляются, а вот живут – с настоящими тренерами.
А пока рано превозносить. Ничего ведь не поменялось кроме желания игроков, при Моуре просто не выкладывались на полную. Есть большая вероятность того, что будь на месте Сульшера другой бывший игрок МЮ, вроде Гиггза или Скоулза, результат был бы тем же - точно также они ничего бы не меняли, а игроки просто стали бы выкладываться, вместо игры в пол ноги как при Моуре.
В конце прошлого сезона была ожидаемо что МЮ вот так играть будет и будет одним из претендентов(ведь команда при Моуре действительно прибавляла, с каждым сезоном набирая всё больше очков). И в этом сезоне они бы выступили сильно, навязав конкуренцию МС и Ливерпулю... но... некоторые основные игроки решили играть в пол силы и слить тренера... в результате загубили сезон...
А пока рано превозносить. Ничего ведь не поменялось кроме желания игроков, при Моуре просто не выкладывались на полную. Есть большая вероятность того, что будь на месте Сульшера другой бывший игрок МЮ, вроде Гиггза или Скоулза, результат был бы тем же - точно также они ничего бы не меняли, а игроки просто стали бы выкладываться, вместо игры в пол ноги как при Моуре.
В конце прошлого сезона была ожидаемо что МЮ вот так играть будет и будет одним из претендентов(ведь команда при Моуре действительно прибавляла, с каждым сезоном набирая всё больше очков). И в этом сезоне они бы выступили сильно, навязав конкуренцию МС и Ливерпулю... но... некоторые основные игроки решили играть в пол силы и слить тренера... в результате загубили сезон...