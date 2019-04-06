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Инсинье: «После перехода в „Юве“ Игуаин ни разу не подошел поздороваться»

сегодня, 11:18

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, почему никогда не простит Гонсало Игуаина, который сейчас играет в «Челси». Аргентинец сменил неаполитанский клуб на «Ювентус» в 2016 году, а когда забил гол своему бывшему клубу, между ним и Инсинье чувствовалось явное напряжение.

Мне не понравилось то, как он отпраздновал гол.

«Ювентус» - это его выбор, который он сам волен сделать, но сколько раз мы ни встречались после этого, он ни разу не подошел поздороваться в раздевалке, что было бы нормальным жестом.

Это значит, что у него была какая-то проблема с нами, его бывшими одноклубниками, которые помогли ему забить 36 голов в Серии А.

Ранее Инсинье намекнул, что готов сменить «Наполи» на другую команду

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   193 / 927
сегодня в 15:00
Так а чего ты сам к нему не подошёл и не поздоровался первый? Что такой важный или круче Игуаина? Или гордый такой? Так чего теперь сопли распускаешь? Не поздоровался! Значит не посчитал нужным с тобой здороваться ( возможно нужно искать причину в себе сначала?)
Ozabot
Ozabot
   332 / 927
сегодня в 14:55
«Ювентус» меняет людей. Ведут себя как из грязи в князи. Бонуччи тому пример.
Великий Князь
Великий Князь
   15 / 927
сегодня в 13:39
    obana777
    obana777
       249 / 927
    сегодня в 12:41
    Снобов везде хватает.
    kotmyshka
    kotmyshka
       209 / 927
    сегодня в 12:06
    Развод и девичья фамилия!
    КЭТиК
    КЭТиК
       216 / 927
    сегодня в 11:51
    Культуры никакой.
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