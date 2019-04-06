Инсинье: «После перехода в „Юве“ Игуаин ни разу не подошел поздороваться»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, почему никогда не простит Гонсало Игуаина, который сейчас играет в «Челси». Аргентинец сменил неаполитанский клуб на «Ювентус» в 2016 году, а когда забил гол своему бывшему клубу, между ним и Инсинье чувствовалось явное напряжение.

Мне не понравилось то, как он отпраздновал гол.

«Ювентус» - это его выбор, который он сам волен сделать, но сколько раз мы ни встречались после этого, он ни разу не подошел поздороваться в раздевалке, что было бы нормальным жестом.

Это значит, что у него была какая-то проблема с нами, его бывшими одноклубниками, которые помогли ему забить 36 голов в Серии А.