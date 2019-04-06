Инсинье рассказал о борьбе с «Ювентусом» за Скудетто

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о борьбе с «Ювентусом» за Скудетто.

И всё же мы снова за ними, а это должно что-то значить. «Юве» стал еще сильнее, чем был в прошлом.

Если вы посмотрите на предсезонные прогнозы, то увидите, что люди ставили на то, что мы финишируем пятыми или шестыми. И всё же мы снова вторые.

«Ювентус» выигрывает титулы, потому что никогда не ошибается, кроме как, может быть, один раз за сезон, как поражение в Генуе. Это качество, которого нет у других.