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Инсинье рассказал о борьбе с «Ювентусом» за Скудетто

сегодня, 11:56

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о борьбе с «Ювентусом» за Скудетто.

И всё же мы снова за ними, а это должно что-то значить. «Юве» стал еще сильнее, чем был в прошлом. 

Если вы посмотрите на предсезонные прогнозы, то увидите, что люди ставили на то, что мы финишируем пятыми или шестыми. И всё же мы снова вторые. 

«Ювентус» выигрывает титулы, потому что никогда не ошибается, кроме как, может быть, один раз за сезон, как поражение в Генуе. Это качество, которого нет у других. 

Ранее Инсинье рассказал о давлении, которое он испытывает в Неаполе. 

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Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   35 / 927
сегодня в 12:54
В этом году никакой борьбы не было
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