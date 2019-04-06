ГлавнаяНовости

Корнеев: «Это было настоящее дерби»

сегодня, 21:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделился впечатлениями после матча 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА.

Ничего экстраординарного в том, как начал «Спартак», не было. Команда в последних матчах с конкурентами начинает очень агрессивно, создает моменты. Игра была больше ничейная. Если бы «Спартак» забил свои моменты в первом тайме, то было бы какое-то равенство. Это был настоящий триллер, настоящее дерби, с эмоциями и со всем тем, чего мы ожидали.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бекао: «„Спартак“ был лучше в первом тайме»
Сегодня, 23:23 Комментарии6
Влашич: «В первом тайме „Спартак“ был лучше ЦСКА»
Сегодня, 22:49 Комментарии16
Жиго: «Первый пропущенный мяч - моя ошибка»
Сегодня, 22:35 Комментарии18
Мелкадзе: «Более справедливым исходом была бы ничья 2:2»
Сегодня, 22:33 Комментарии16
Гулиев: «В первом тайме было три момента, но мы не смогли их реализовать»
Сегодня, 22:33 Комментарии2
Обляков: «Думаю, что болельщикам понравилось дерби»
Сегодня, 22:29 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   258 / 970
сегодня в 22:53
Согласен с мнением Корнеева
1 команда
1 команда
   70 / 970
сегодня в 22:24
Какое там дерби, так свиней поучили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   30 / 970
сегодня в 22:16
Ага!!
Просто так продули?
Ну ну., Иго Го го го!!!
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 21:57
Опустили позорников!
blitz
blitz
   129 / 970
сегодня в 21:55
Нагнули спартак.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100