Корнеев: «Это было настоящее дерби»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделился впечатлениями после матча 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА .

Ничего экстраординарного в том, как начал «Спартак», не было. Команда в последних матчах с конкурентами начинает очень агрессивно, создает моменты. Игра была больше ничейная. Если бы «Спартак» забил свои моменты в первом тайме, то было бы какое-то равенство. Это был настоящий триллер, настоящее дерби, с эмоциями и со всем тем, чего мы ожидали.