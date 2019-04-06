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Кононов: «Первый гол ЦСКА получился курьезным»

сегодня, 21:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение от ЦСКА.

Плохое начало «Спартака» во втором тайме? Давление было со стороны ЦСКА. Они забили два гола. Первый гол был курьезный – несогласованные действия вратаря и защитника. Причины? Позиционные ошибки, ошибка голкипера. Будем смотреть игру и все разберем.

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Все комментарии
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 23:32
Спартак и Кононов, это драма.....я вспоминаю ВОрелика Карпина, тот никогда не церемонился и сразу покупал крупнейшим оптом 60 штук Кариок (Федун денег давал без проблем), но было велело...., а сейчас Спартак скучный всегда проигрывает серьёзным клубам, типа ЦСКА, а с остальными решает проблему с судьями. Очень стыдно болеть за Спартак !
Великолепный
Великолепный ответил Footbolista
   35 / 970
сегодня в 22:33
Ну получит в очко от какой нибудь тулы)...делов то....
- Акинфеев в 13-й раз в чемпионате этого сезона ушел с поля без пропущенного мяча. Разумеется, это лучший результат всего сезона. Игорь пропустил всего 12 голов, тогда как вратари «спартака» теперь уже 22, хе-хе
Великолепный
Великолепный
   35 / 970
сегодня в 22:30
Кононов, потому что у вас нет Акинфеева!
Jum13
Jum13
   62 / 970
сегодня в 22:24
Курьёзно Чалов в том моменте не забил
ПИДЖАК.
ПИДЖАК.
   296 / 970
сегодня в 22:13
меня подставили !
Сп62
Сп62 ответил Великолепный
   382 / 970
сегодня в 21:58
А где был Акинфеев, когда Зе не стал забивать в пустые ворота?
blitz
blitz
   129 / 970
сегодня в 21:57
Курьезный не курьезный, а ЦСКА нагнул спартак 0:2.
Байкал-38.
Байкал-38.
   44 / 970
сегодня в 21:55
Кононова скоро на выход!
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   8 / 970
сегодня в 21:52
Ну получит в очко от какой нибудь тулы)...делов то....
sir_Alex
sir_Alex
   71 / 970
сегодня в 21:50
Курьёзной была игра "Спартака".
Т34
Т34
   81 / 970
сегодня в 21:44
У Кононова одна отговорка: будем смотреть, разберемся. И так от матча к матчу. Пока ты разберёшься, выпрут из Спартака. В команде ничего не поменялось с момента прихода Кононова, все обещания остались пустыми словами. При Каррере Спартак играл лучше.После сегодняшнего позорного поражения уже надеяться не на что. Следующий будет Ростов, который с удовольствием натянет Спартак с такой дубовой игрой.
Великолепный
Великолепный
   35 / 970
сегодня в 21:44
Ауууууу! спартачи, кто там на Акинфеева балоны катил?
Вот и обраточка прилетела
Акинфеев лучший игрок дерби
Семьлихов привез гол)))
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 970
сегодня в 21:39
Вляпался в спартак, сочувствия не жди теперь
Ваня лучший
Ваня лучший
   20 / 970
сегодня в 21:35
А в чем курьез? Вратарь Селихов дыра. Пошел вперед и застыл. Надо приличных вратарей растить , и не покупать всякий шлак. Вот и все.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 970
сегодня в 21:34
По лёгкому ещё отделались физрук и его команда. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 970
сегодня в 21:34
Кого ля-ля чужое горе,
когда мячей в кошёлке-море???
волгодон 2
волгодон 2
   60 / 970
сегодня в 21:30
Курьез,это когда шарфом метили в банщика,а попали в блондина)
Говорят,там свинофанаты между собой подрались..вот где истинный стыд
Swinsi
Swinsi
   488 / 970
сегодня в 21:28
Жалкие слова.
SHMEL
SHMEL
   56 / 970
сегодня в 21:27
Ну вот пошли жалкие отмазки и перекладывание вины...Ничего не меняется в свином царстве...
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 21:27
Куръёзный сам хрющатник и всё его окружение а гол обычный Арнор воткнул от души, чуть сетку не порвал.
ckori
ckori
   945 / 970
сегодня в 21:27
да ошибки вратаря то и не было!Там чудеса творили защитники-просто скоростью и напором армейцы успели забить!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 970
сегодня в 21:27
Пиджак, плохо без Лампочкина? :)
piercman
piercman
   21 / 970
сегодня в 21:24
твой клуб ещё более курьёзный)
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