Кононов: «Первый гол ЦСКА получился курьезным»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение от ЦСКА.
Плохое начало «Спартака» во втором тайме? Давление было со стороны ЦСКА. Они забили два гола. Первый гол был курьезный – несогласованные действия вратаря и защитника. Причины? Позиционные ошибки, ошибка голкипера. Будем смотреть игру и все разберем.
https://www.youtube.com/watch?v=M25HMLibJbU
Вот и обраточка прилетела
Акинфеев лучший игрок дерби
Семьлихов привез гол)))
https://www.youtube.com/watch?v=u7XM_KrELCs
Вот и обраточка прилетела
Акинфеев лучший игрок дерби
Семьлихов привез гол)))
когда мячей в кошёлке-море???
когда мячей в кошёлке-море???
Говорят,там свинофанаты между собой подрались..вот где истинный стыд
Говорят,там свинофанаты между собой подрались..вот где истинный стыд