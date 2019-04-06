Кононов: «Первый гол ЦСКА получился курьезным»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал поражение от ЦСКА .

Плохое начало «Спартака» во втором тайме? Давление было со стороны ЦСКА . Они забили два гола. Первый гол был курьезный – несогласованные действия вратаря и защитника. Причины? Позиционные ошибки, ошибка голкипера. Будем смотреть игру и все разберем.