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Классон: «Не стоит недооценивать „Крылья Советов“»

сегодня, 20:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» - достаточно хорошая команда, не стоит ее недооценивать, принижать умения. К сожалению, мы не создали много голевых моментов, сколько могли это сделать. В первом тайме сыграли вообще не очень хорошо. Но во втором тайме мы прочно завладели инициативой, стали играть лучше. Но потом досадная красная карточка сильно нас подкосила, мы остались вдесятером, изменили свой стиль игры. Тем не менее, мы остались командой, играли друг за друга и верили в себя. Мы проявили свои морально-волевые качества, и в итоге это нам позволило вырвать победу. Я рад, что так все закончилось.

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Petergoff
Petergoff
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сегодня в 21:08
Аха. Судья позволил,вам вырвать победу.
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