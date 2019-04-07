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Газизов: «Евсеев двигается в правильном направлении»

сегодня, 14:25
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что новый тренер команды Вадим Евсеев показывает положительную динамику в работе на своем посту. 

«Уфа» обыграла «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ.

Хочу поблагодарить футболистов, болельщиков и тренерский штаб за сегодняшнюю игру. И команда сегодня отблагодарила болельщиков за поддержку. Чем больше людей будет ходить на стадионы, тем лучше результаты будет показывать команда. Вадим Валентинович двигается в правильном направлении, надеемся на дальнейшие успехи команды.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   638 / 981
сегодня в 14:56
Уфа - кузница тренерских кадров для топов. Следующий Локомотив?
oncha
oncha
   117 / 981
сегодня в 14:27
Возможно, Уфе удачи!
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