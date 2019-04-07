Газизов: «Евсеев двигается в правильном направлении»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что новый тренер команды Вадим Евсеев показывает положительную динамику в работе на своем посту.

«Уфа» обыграла «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ .

Хочу поблагодарить футболистов, болельщиков и тренерский штаб за сегодняшнюю игру. И команда сегодня отблагодарила болельщиков за поддержку. Чем больше людей будет ходить на стадионы, тем лучше результаты будет показывать команда. Вадим Валентинович двигается в правильном направлении, надеемся на дальнейшие успехи команды.