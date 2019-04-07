Евсеев: «Возможно, у „Ростова“ не было свежести из-за кубковой игры»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура РПЛ.
От организации в игре отталкивались. Понимали, что тяжело требовать чего-то сверхъестественного от игроков. Знали, что «Ростов» очень серьезный соперник.
Главное для нас сейчас — это результат. Возможно, у «Ростова» не было свежести из-за кубковой игры.
Еременко? Если человек 2 года не играл, он хочет себя показать. Особого плана на него не было, мы не играем конкретно по игрокам. Был в целом план на матч. Игра с ЦСКА дала нам сил. Концовку тут доиграли, дотерпели.