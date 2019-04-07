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Евсеев: «Возможно, у „Ростова“ не было свежести из-за кубковой игры»

сегодня, 14:06
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура РПЛ.

От организации в игре отталкивались. Понимали, что тяжело требовать чего-то сверхъестественного от игроков. Знали, что «Ростов» очень серьезный соперник.

Главное для нас сейчас — это результат. Возможно, у «Ростова» не было свежести из-за кубковой игры. 

Еременко? Если человек 2 года не играл, он хочет себя показать. Особого плана на него не было, мы не играем конкретно по игрокам. Был в целом план на матч. Игра с ЦСКА дала нам сил. Концовку тут доиграли, дотерпели.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   74 / 981
сегодня в 14:25
Уфу с победой!
ДАША Д
ДАША Д
   189 / 981
сегодня в 14:24
Теперь шансы выжить есть.
STVA 1
STVA 1
   141 / 981
сегодня в 14:21
Вадик молодец!
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