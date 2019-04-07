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«Лацио» на шестой добавленной минуте ушел от поражения в игре с «Сассуоло»

07 апреля 2019, 20:55
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоЗавершен

В матче 31-го тура Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло».

У римлян теперь 49 очков (7-я позиция), а у «Сассуоло» 36 пунктов (11-е место).

Рим, стадион «Олимпико».

«Лацио» — «Сассуоло» — 2:2 (0:0)
Голы: Иммобиле 53 (пенальти), Лулич 90+6 - Рожерио 57, Берарди 89.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло (Милинкович-Савич 69), Бадель (Лейва 81), Альберто, Лулич, Иммобиле, Кайседо (Корреа 63)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Сассуоло»: Консильи, Демираль, Маньяни, Пелузо, Поль Лирола, Данкан, Сенси, Локателли (Маньянелли 66), Рожерио, Матри (Берарди 73), Бога
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Пароло 31, Локателли 52, Бадель 79

Судья: Абиссо Розарио.

В другом матче тура «Ювентус» обыграл «Милан».

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Источник: soccer.ru
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Die Roten
Die Roten
09 апреля 2019 в 14:08
Повезло
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
07 апреля 2019 в 21:08
Как-то странно, что "Интер" дал Абиссо отлучку на сегодняшний матч с "Аталантой")) Он же уже доказал преданность китайским ценностям и просто юаням))
КЭТиК
КЭТиК
07 апреля 2019 в 21:07
Сассуоло - крепкий клуб.
1 команда
1 команда
07 апреля 2019 в 21:00
Короче, еле отскочили.
Гость
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