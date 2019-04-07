«Лацио» на шестой добавленной минуте ушел от поражения в игре с «Сассуоло»

В матче 31-го тура Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло».
У римлян теперь 49 очков (7-я позиция), а у «Сассуоло» 36 пунктов (11-е место).
Рим, стадион «Олимпико».
«Лацио» - «Сассуоло» - 2:2 (0:0)
Голы: Иммобиле 53 (пенальти), Лулич 90+6 - Рожерио 57, Берарди 89.
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло (Милинкович-Савич 69), Бадель (Лейва 81), Альберто, Лулич, Иммобиле, Кайседо (Корреа 63)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Сассуоло»: Консильи, Демираль, Маньяни, Пелузо, Поль Лирола, Данкан, Сенси, Локателли (Маньянелли 66), Рожерио, Матри (Берарди 73), Бога
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
Предупреждения: Пароло 31, Локателли 52, Бадель 79
Судья: Абиссо Розарио.
В другом матче тура «Ювентус» обыграл «Милан».