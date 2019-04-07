«Лацио» на шестой добавленной минуте ушел от поражения в игре с «Сассуоло»

07 апреля 2019, 20:55

В матче 31-го тура Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло».

У римлян теперь 49 очков (7-я позиция), а у «Сассуоло» 36 пунктов (11-е место).

Рим, стадион «Олимпико».

«Лацио» — «Сассуоло» — 2:2 (0:0)

Голы: Иммобиле 53 (пенальти), Лулич 90+6 - Рожерио 57, Берарди 89.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло (Милинкович-Савич 69), Бадель (Лейва 81), Альберто, Лулич, Иммобиле, Кайседо (Корреа 63)

Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Сассуоло»: Консильи, Демираль, Маньяни, Пелузо, Поль Лирола, Данкан, Сенси, Локателли (Маньянелли 66), Рожерио, Матри (Берарди 73), Бога

Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Пароло 31, Локателли 52, Бадель 79

Судья: Абиссо Розарио.

В другом матче тура «Ювентус» обыграл «Милан».