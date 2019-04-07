«Шахтер» прошел киевское «Динамо» в Кубке Украины по итогам серии пенальти

сегодня, 22:01

В матче 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо». Отметим, что единственный гол за дончан с игры забил натурализованный Жуниор Мораес.

Харьков, стадион ОСК «Металлист».

«Шахтер» - «Динамо» Киев - 1:1 (0:1) - доп. время

Голы: Мораес 57 - Гармаш 9

4:3 по пенальти

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон 91), Патрик (Соломон 46), Марлос (Нем 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.

Главный тренер: Паулу Фонсека.

«Динамо» Киев: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.

Главный тренер: Александр Хацкевич.

Предупреждения: Тайсон 19, Кендзера 24, Степаненко 39, Патрик 43, Шапаренко 47, Бурда 60, Гармаш 61, Мораес 62, Мораес 69, Шепелев 78, Сидклей 86, Буяльский 90+1, Соломон 90+3, Майкон 104, Болбат 116

Удаления: Гармаш 61, Мораес 69.

Судья: Максим Козыряцкий.