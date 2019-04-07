«Шахтер» прошел киевское «Динамо» в Кубке Украины по итогам серии пенальти

В матче 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо». Отметим, что единственный гол за дончан с игры забил натурализованный Жуниор Мораес.
Харьков, стадион ОСК «Металлист».
«Шахтер» - «Динамо» Киев - 1:1 (0:1) - доп. время
Голы: Мораес 57 - Гармаш 9
4:3 по пенальти
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон 91), Патрик (Соломон 46), Марлос (Нем 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.
Главный тренер: Паулу Фонсека.
«Динамо» Киев: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.
Главный тренер: Александр Хацкевич.
Предупреждения: Тайсон 19, Кендзера 24, Степаненко 39, Патрик 43, Шапаренко 47, Бурда 60, Гармаш 61, Мораес 62, Мораес 69, Шепелев 78, Сидклей 86, Буяльский 90+1, Соломон 90+3, Майкон 104, Болбат 116
Удаления: Гармаш 61, Мораес 69.
Судья: Максим Козыряцкий.