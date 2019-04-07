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«Шахтер» прошел киевское «Динамо» в Кубке Украины по итогам серии пенальти

сегодня, 22:01
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоЗакончился после серии пенальти

В матче 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо». Отметим, что единственный гол за дончан с игры забил натурализованный Жуниор Мораес.

Харьков, стадион ОСК «Металлист».

«Шахтер» - «Динамо» Киев - 1:1 (0:1) - доп. время
Голы: Мораес 57 - Гармаш 9
4:3 по пенальти

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон 91), Патрик (Соломон 46), Марлос (Нем 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.
Главный тренер: Паулу Фонсека.

«Динамо» Киев: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.
Главный тренер: Александр Хацкевич.

Предупреждения: Тайсон 19, Кендзера 24, Степаненко 39, Патрик 43, Шапаренко 47, Бурда 60, Гармаш 61, Мораес 62, Мораес 69, Шепелев 78, Сидклей 86, Буяльский 90+1, Соломон 90+3, Майкон 104, Болбат 116

Удаления: Гармаш 61, Мораес 69.

Судья: Максим Козыряцкий.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил вячеслав остапенко
   890 / 980
сегодня в 22:57
Поздравляю Шахтер с победой
+100000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   233 / 980
сегодня в 22:53
Поздравляю Шахтер с победой
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил dimagas1
   890 / 980
сегодня в 22:48
Да, почти до драки дошло минуте на 110)))
Гармаш, тот ещё п.......р.
dimagas1
dimagas1 ответил Шишанутый
   344 / 980
сегодня в 22:21
Сколько карточек то походу жестокая заруба была. Шахтер с победой!
Да, почти до драки дошло минуте на 110)))
Zenit_84
Zenit_84
   110 / 980
сегодня в 22:20
Упорная борьба
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 980
сегодня в 22:08
Сколько карточек то походу жестокая заруба была. Шахтер с победой!
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