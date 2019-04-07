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Разборка лидеров таблицы и другие результаты 30-го тура ФНЛ

сегодня, 22:13

Предлагаем Вашему вниманию результаты 30-го тура ФНЛ.

«Луч» - «Чертаново» - 0:0

«СКА-Хабаровск» - «Шинник» - 1:0
Гол: Алейник 28.

«Томь» - «Тамбов» - 1:1
Голы: Гасилин 86 (пен) — Обухов 76 (пен).

«Ротор» - «Балтика» - 1:0
Гол: Султонов 48.

«Зенит-2» - «Сибирь» - 2:2
Голы: Еловских 15, Мостовой 87 (пен) — Галыш 44, Азаров 70.

«Спартак-2» - «Краснодар-2» - 2:3 
Голы: Руденко 61, Бакаев 71 - Онугха 32, Онугха 57 (пенальти), Григорян 81.

«Химки» - «Нижний Новгород» - 0:2
Голы: Скворцов 80, Делькин 89.

«Авангард» - «Мордовия» - 2:0
Голы: Гоцук 65, Федотов 90.

«Факел» - «Армавир» - 0:0

«Сочи» - «Тюмень» - 1:1
Голы: Песегов 77 (пен) — Чудин 61.

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ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
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сегодня в 22:53
За Хабару рад!
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