Разборка лидеров таблицы и другие результаты 30-го тура ФНЛ

Предлагаем Вашему вниманию результаты 30-го тура ФНЛ.
«Луч» - «Чертаново» - 0:0
«СКА-Хабаровск» - «Шинник» - 1:0
Гол: Алейник 28.
«Томь» - «Тамбов» - 1:1
Голы: Гасилин 86 (пен) — Обухов 76 (пен).
«Ротор» - «Балтика» - 1:0
Гол: Султонов 48.
«Зенит-2» - «Сибирь» - 2:2
Голы: Еловских 15, Мостовой 87 (пен) — Галыш 44, Азаров 70.
«Спартак-2» - «Краснодар-2» - 2:3
Голы: Руденко 61, Бакаев 71 - Онугха 32, Онугха 57 (пенальти), Григорян 81.
«Химки» - «Нижний Новгород» - 0:2
Голы: Скворцов 80, Делькин 89.
«Авангард» - «Мордовия» - 2:0
Голы: Гоцук 65, Федотов 90.
«Факел» - «Армавир» - 0:0
«Сочи» - «Тюмень» - 1:1
Голы: Песегов 77 (пен) — Чудин 61.