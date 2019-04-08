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Жена Мамаева: «Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут»

сегодня, 17:52

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила, что краснодарский клуб не сможет разорвать контракт с ее мужем, пока он пребывает в СИЗО.

Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично — переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже. При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф.

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил, что с Мамаевым контракт будет расторгнут.

Недавно суд продлил арест футболиста до 25 сентября. 

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   45 / 964
сегодня в 19:29
Мамаеву нужно содрать с краснодара огромную неустойку.
mat73
mat73
   117 / 964
сегодня в 19:20
На развод зато можно, подай)))
cska plus
cska plus
   7 / 964
сегодня в 18:58
Во наглая.
Sunny.
Sunny.
   108 / 964
сегодня в 18:46
ну и правильно , пусть вытаскивают его
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил ДСА
   84 / 964
сегодня в 18:25
Куда же идёт зарплата?
На адвокатов...
mihaluch
mihaluch
   63 / 964
сегодня в 18:15
Футбол в России КЗоТу не подчиняется. По закону Мамаев должен был уволен по статье.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   111 / 964
сегодня в 17:58
А эта курица только за денежки и переживает. По теме - еще вначале всей это кутерьмы говорил Галицкий, что контракт можно расторгнуть, если одна из сторон не выполняет свою часть договора в течение некоторого времени (полгода или больше, не скажу точно). В данном случае, то что Мамай не может играть в футбол, читай выполнять условия договора с клубом, это исключительно его проблемы
ДСА
ДСА
   170 / 964
сегодня в 17:54
Куда же идёт зарплата?
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