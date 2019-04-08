Жена Мамаева: «Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут»

сегодня, 17:52

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила, что краснодарский клуб не сможет разорвать контракт с ее мужем, пока он пребывает в СИЗО.

Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично — переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже. При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф.

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил, что с Мамаевым контракт будет расторгнут.

Недавно суд продлил арест футболиста до 25 сентября.