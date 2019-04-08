Семак: «Надеюсь, Дзюба будет забивать в самый нужный момент»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы, который в последнее время очень мало забивает.

В марте Дзюба прервал свою безголевую серию, которая составила более тысячи минут.

Для нападающего голы — это не только польза для команды, но и источник уверенности. Однако голы не являются мерилом игры форварда. Сейчас в «Зените» есть другой футболист, который действуют на острие. С приходом Азмуна Дзюба добавил в движении, в организации игры. При этом у него есть моменты. Конечно, мы вправе требовать с него забитых мячей, но играть еще долго. Надеюсь, что он будет забивать в тот момент, когда нам это будет очень нужно.