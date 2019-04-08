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Семак: «Надеюсь, Дзюба будет забивать в самый нужный момент»

сегодня, 21:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы, который в последнее время очень мало забивает.

В марте Дзюба прервал свою безголевую серию, которая составила более тысячи минут.

Для нападающего голы — это не только польза для команды, но и источник уверенности. Однако голы не являются мерилом игры форварда. Сейчас в «Зените» есть другой футболист, который действуют на острие. С приходом Азмуна Дзюба добавил в движении, в организации игры. При этом у него есть моменты. Конечно, мы вправе требовать с него забитых мячей, но играть еще долго. Надеюсь, что он будет забивать в тот момент, когда нам это будет очень нужно.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 958
сегодня в 22:17
Дзюба будет еще забивать
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   229 / 958
сегодня в 22:13
Согласен с комментарием Семака
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   385 / 958
сегодня в 22:10
сорри, перегулял.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   385 / 958
сегодня в 22:05
ой Мысо после "хряка" поналезет) не надо борова кю.ать) ему больно)
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 958
сегодня в 21:53
Дзюба сейчас не плохо работает на команду. Оттягивает пару тройку защитников на себя, да и голевые передачи у него получаются. Гыгыгы
parallels
parallels ответил Морозовский
   5 / 958
сегодня в 21:47
Дзюба и Семак - это ваши проблемы, лазурятники! В "УФУ" их отправите, если потому что!
    ermak6848
    ermak6848
       158 / 958
    сегодня в 21:40
    не получится у Тёмы не фига....
    Так, что Богданыч зря на него ставит...
    beefs
    beefs
       108 / 958
    сегодня в 21:32
    надежда умирает последней...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       9 / 958
    сегодня в 21:32
    На сегодня Дзюба в команде больше чем просто нападающий......
    В клубе и в сборной...

    Вообще считаю глупостью мерить какими то "сериями" вклад в свои команды таких лидеров как Дзюба или Акинфеев.....
    Морозовский
    Морозовский
       22 / 958
    сегодня в 21:26
      drug01
      drug01
         128 / 958
      сегодня в 21:18
      Ждём госпожу удачу!!!
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