Головин: «Думаю, всё сделал правильно, перейдя в „Монако“»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своей адаптации в клубе.

Я думал: почему все пошло плохо, когда я сюда пришел? Думал, что из-за меня, может быть, я что-то не так делаю – так все кардинально поменялось. Но вот таких мыслей – «Зачем я сюда приехал?» – не было.

Почему спад? Продали очень много сильных футболистов.

Перешел в «Монако», а не «Челси», потому что для себя решил, что нужно сначала адаптироваться в команде [поменьше]. Я не знал ни язык, не был готов к европейской культуре.

Я даже сейчас понимаю, что, кажется, сделал все правильно. Если бы я перешел в «Челси», все было бы сложнее. Там бы не дали шанса на ошибку никакого.