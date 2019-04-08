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Головин: «Думаю, всё сделал правильно, перейдя в „Монако“»

сегодня, 20:48

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своей адаптации в клубе.

Я думал: почему все пошло плохо, когда я сюда пришел? Думал, что из-за меня, может быть, я что-то не так делаю – так все кардинально поменялось. Но вот таких мыслей – «Зачем я сюда приехал?» – не было.

Почему спад? Продали очень много сильных футболистов.

Перешел в «Монако», а не «Челси», потому что для себя решил, что нужно сначала адаптироваться в команде [поменьше]. Я не знал ни язык, не был готов к европейской культуре.

Я даже сейчас понимаю, что, кажется, сделал все правильно. Если бы я перешел в «Челси», все было бы сложнее. Там бы не дали шанса на ошибку никакого.

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Alladins
Alladins
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сегодня в 20:49
Конечно, клуб по силам.
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