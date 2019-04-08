Семак: «У „Зенита“ уже есть трансферный шорт-лист»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферной политике «сине-бело-голубых».

Сутормин демонстрирует высокий уровень, выделяется и является лидером «Оренбурга». Через месяц мы будем озвучивать позиции, которые требуют усиления.

У нас уже есть шорт-лист на трансферы. Все происходит так: я говорю свои пожелания руководству, когда есть список футболистов. Если находим понимание, узнаем о возможности перехода, желании игрока, а затем начинаем переговоры. Конечно, я разговариваю с игроками. Говорил, например, с Ракицким, когда понял, что есть возможность перехода к нам. Он был мне интересен. Разговаривал также с Азмуном, его отцом, помощником, а также с агентом.