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Семак: «У „Зенита“ уже есть трансферный шорт-лист»

сегодня, 20:21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферной политике «сине-бело-голубых».

Сутормин демонстрирует высокий уровень, выделяется и является лидером «Оренбурга». Через месяц мы будем озвучивать позиции, которые требуют усиления.

У нас уже есть шорт-лист на трансферы. Все происходит так: я говорю свои пожелания руководству, когда есть список футболистов. Если находим понимание, узнаем о возможности перехода, желании игрока, а затем начинаем переговоры. Конечно, я разговариваю с игроками. Говорил, например, с Ракицким, когда понял, что есть возможность перехода к нам. Он был мне интересен. Разговаривал также с Азмуном, его отцом, помощником, а также с агентом.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   39 / 961
сегодня в 20:54
А Тарасят как Динамо выгоним в ФНЛ ))
Nikola45
Nikola45
   39 / 961
сегодня в 20:54
Пару Халков прикупим и будет тарасят по полю гонять ))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 961
сегодня в 20:48
Новый селекционный отдел в Зените зимой сработал на 5 баллов, купив Азмуна, Ракицкого и Барриоса. Ждем теперь пару тройку топ игроков, а скамеечников на продажу.
dbr123
dbr123
   788 / 961
сегодня в 20:47
а пассажиров куда девать будете ? целый вагон и вагончик..
Gunslinger
Gunslinger ответил Denkuz
   346 / 961
сегодня в 20:43
В спартаке всё прозрачней, делается заявка на большое количество зулусов и потом они отлавливаются в прериях, проще не придумать.
Далее просеиваются через сито РПЛ, оставшиеся продаются в Европу! :)
Морозовский
Морозовский
   22 / 961
сегодня в 20:42
"Зенит" - раэогнать, как могильщика российского футбола!
Abverin
Abverin ответил ДСА
   105 / 961
сегодня в 20:42
Деньги всегда есть куда потратить.
Зачем считать чужие деньги?
Denkuz
Denkuz
   50 / 961
сегодня в 20:37
В спартаке всё прозрачней, делается заявка на большое количество зулусов и потом они отлавливаются в прериях, проще не придумать.
ДСА
ДСА
   178 / 961
сегодня в 20:24
Деньги всегда есть куда потратить.
kotmyshka
kotmyshka
   196 / 961
сегодня в 20:22
уже неплохо
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