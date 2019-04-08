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Панюков: «Прелесть российского чемпионата – игра без VAR»

сегодня, 23:22
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Нападающий «Урала» Андрей Панюков считает, что система видеопомощи рефери (VAR) не нужна российскому футболу.

У нас в игре с «Арсеналом» система VAR принесла две красные карточки (смеется). На мой взгляд, это немного убивает футбол. Прелесть нашего вида спорта в том, что тут присутствует человеческий фактор. Если у нас есть VAR – зачем тогда судьи?

А вот с «Енисеем» видеоповторы не помешали бы, потому что там можно было назначить пенальти. Да все что угодно можно было пересматривать. Но, на мой взгляд, VAR не нужен.

Согласен с президентом нашего клуба. Прелесть российского чемпионата – игра без VAR. Классический вариант футбола. Мне он ближе.

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kotmyshka
kotmyshka
   188 / 954
сегодня в 23:49
Еще бы ты не соглашался со своим начальством
parallels
parallels
   4 / 954
сегодня в 23:43
стыдно за спартак!
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 954
сегодня в 23:28
В ФНЛ в ближайшее время ВАРа не будет , метнись туда и играй в свой классический вариант!!!
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