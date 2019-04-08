Панюков: «Прелесть российского чемпионата – игра без VAR»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков считает, что система видеопомощи рефери ( VAR ) не нужна российскому футболу.

У нас в игре с «Арсеналом» система VAR принесла две красные карточки (смеется). На мой взгляд, это немного убивает футбол. Прелесть нашего вида спорта в том, что тут присутствует человеческий фактор. Если у нас есть VAR – зачем тогда судьи?

А вот с «Енисеем» видеоповторы не помешали бы, потому что там можно было назначить пенальти. Да все что угодно можно было пересматривать. Но, на мой взгляд, VAR не нужен.