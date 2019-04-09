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Агент Бергвейна: «Интерес со стороны „Интера“ есть»

сегодня, 11:33

Агент нападающего ПСВ Стевена Бергвейна прокомментировал слухи об интересе «Интера» к игроку

Сейчас он сосредоточен на результатах своей команды. Он не думает о других клубах. Он хочет стать чемпионом своей страны и преуспеть в чемпионате. 

Мы не можем устанавливать трансферную цену. Мы можем только сказать, что нужна справедливая цена для такого одаренного игрока на современном трансферном рынке. 

«Интер» - это топ-клуб с богатой историей, отличными болельщиками. Интерес со стороны «Интера» есть, я уже разговаривал с руководством клуба. 

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