Агент Бергвейна: «Интерес со стороны „Интера“ есть»

Агент нападающего ПСВ Стевена Бергвейна прокомментировал слухи об интересе «Интера» к игроку.

Сейчас он сосредоточен на результатах своей команды. Он не думает о других клубах. Он хочет стать чемпионом своей страны и преуспеть в чемпионате.

Мы не можем устанавливать трансферную цену. Мы можем только сказать, что нужна справедливая цена для такого одаренного игрока на современном трансферном рынке.

«Интер» - это топ-клуб с богатой историей, отличными болельщиками. Интерес со стороны «Интера» есть, я уже разговаривал с руководством клуба.