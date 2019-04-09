Сон: «Возможно, что игрокам „Сити“ не понять наших эмоций от новой арены»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча против «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Для «шпор» это будет первая игра ЛЧ на новом стадионе клуба. До этого «Тоттенхэм» принимал соперников на «Уэмбли».

Когда ты играешь на выезде, то чувствуешь давление. Но выступая дома, мы должны наслаждаться моментом. «Сити» – сильная команда, как и «Тоттенхэм», и мы должны наслаждаться игрой против серьёзного соперника на нашем новом стадионе. Это будет потрясающе.

Конечно, это будет плюсом для нас. Возможно, что игрокам «Сити» попросту не понять нас, потому что они всегда играли дома, а мы почти два года выступали на чужом для нас стадионе. Нам очень не хватало своего дома.