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Сон: «Возможно, что игрокам „Сити“ не понять наших эмоций от новой арены»

сегодня, 06:33
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити22:00 Не начался

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча против «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Для «шпор» это будет первая игра ЛЧ на новом стадионе клуба. До этого «Тоттенхэм» принимал соперников на «Уэмбли».

Когда ты играешь на выезде, то чувствуешь давление. Но выступая дома, мы должны наслаждаться моментом. «Сити» – сильная команда, как и «Тоттенхэм», и мы должны наслаждаться игрой против серьёзного соперника на нашем новом стадионе. Это будет потрясающе.

Конечно, это будет плюсом для нас. Возможно, что игрокам «Сити» попросту не понять нас, потому что они всегда играли дома, а мы почти два года выступали на чужом для нас стадионе. Нам очень не хватало своего дома.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ранее заявил, что не видит ничего особенного в переезде «шпор» на «Тоттенхэм Стэдиум».

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Все комментарии
obana777
obana777
   172 / 952
сегодня в 07:18
Победы Тотенхэму!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   101 / 952
сегодня в 07:14
А причём тут понимание игроков Сити? Конечно для игроков Тоттенхэма это событие, а почему для всех остальных это должно быть чем то особенным.
sir_Alex
sir_Alex
   140 / 952
сегодня в 06:42
Перестали быть бездомными)))
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